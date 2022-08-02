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Болтон: нерешительность Байдена сулит проблемы Украине с учетом колебаний ФРГ и Франции

Нерешительность президента США Джо Байдена во внешней политике сулит проблемы Киеву во время российской спецоперации, написал
 в статье для издания 19FortyFive бывший советник Дональда Трампа по национальной безопасности Джон Болтон.
РИА Новости
"Отсутствие решимости не сулит ничего хорошего Украине, если российская спецоперация продолжится, тем более что некоторые европейские страны, в частности Германия и Франция, показывают собственную нерешительность", — отметил Болтон.
РИА Новости
Экс-советник Трампа считает, что Москва и Пекин извлекают "опасные уроки" из действий Байдена.
РИА Новости
В качестве примера Болтон привел визит спикера палаты представителей Нэнси Пелоси на Тайвань.
РЕН ТВ

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Болтон: нерешительность Байдена сулит проблемы Украине с учетом колебаний ФРГ и Франции
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Экс-советник Трампа Болтон: Украину ждет череда бед из-за Байдена
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