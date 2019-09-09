Политика
Газета.RuБолтон оценил обмен заключенными между Украиной и Россией
Советник президента США Дональд Трамп по национальной безопасности Джон Болтон высказался по поводу произошедшего обмена заключенными между Россией и Украиной. Об этом он написал в своем твиттере. Болтон называет этот обмен важным событием.
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Политика
Собянин: Мосгордума стала политически разноплановой
По последним данным Мосгоризбиркома, самовыдвиженцы получают 24 места в Мосгордуме, КПРФ — 14 кресел, в городской парламент также проходят "Справедливая Россия" и "Яблоко", сообщает РИА Новости.
Вести.Ru вчера в 20:45
Автоспорт
Даниил Квят не смог завершить гонку в Монце
UfacityNews.ru вчера в 13:37
Политика
Дмитрий Медведев: «Единая Россия» остается ведущей политической силой
"Единая Россия" остается ведущей политической силой, заявил ее лидер Дмитрий Медведев.
Эхо Москвы вчера в 14:31
Политика
ЛДПР выигрывает выборы в Хабаровском крае
На довыборах депутатов Госдумы в Хабаровском крае кандидат от ЛДПР Иван Пиляев идет на первом месте с 39,15% голосов.
Свободная Пресса вчера в 13:45
Политика
Памфилова заявила о завершении голосования на выборах
Выборы завершились на всей территории России, предварительно, ни на одном избирательном участке голосование не признано недействительным, заявила журналистам глава ЦИК РФ Элла Памфилова.
РИА Новости вчера в 14:45
Политика
Осипов побеждает на выборах губернатора Забайкалья с 89,61% голосов
Врио губернатора Забайкальского края Александр Осипов после подсчета 100% протоколов побеждает на выборах главы региона.
Коммерсантъ 01:07
Общество
Роскачество проверило шоколадные шарики
Эксперты отобрали 18 наиболее популярных на российском рынке брендов сухих завтраков в виде шоколадных шариков стоимостью от 12 до 186 рублей за 100 граммов продукта.
Вести.Ru 01:00
Теннис
Медведев проиграл Надалю в финале турнира US Open
Известия вчера в 22:06
Общество
Во Владивосток зашло самое большое в истории России круизное судно
Во Владивостоке пришвартовался Spectrum of the Seas — самый большой круизный лайнер, когда-либо заходивший в порты России, сообщил РИА Новости представитель морского вокзала города.
РИА Новости вчера в 22:24
Политика
На выборах главы Республики Алтай победил Олег Хорохордин
РИА Новости вчера в 21:44
Политика
Явка на выборах в Мосгордуму составила 21,66%
Интерфакс вчера в 22:46
Политика
Глава бундестага предостерег от саботажа «Северного потока-2»
Председатель бундестага Вольфганг Шойбле в своей статье для газеты Welt подверг критике противников газопровода «Северный поток-2», которые выступили против проекта после того, как началась его реализация.
РБК 07 сентября в 14:18
Политика
Андрей Бочаров лидирует на выборах губернатора Волгоградской области
С большим отрывом лидирует действующий глава региона.
Волгоградская правда вчера в 16:16
Политика
В Госдуме подумывают ввести наказание за ложный вызов скорой помощи
Экспертный совет при комитете Госдумы по охране здоровья начал рассматривать предложение о введение наказаний для тех россиян, которые вызывают скорую помощь просто так.
Газета.Ru 01:48
Здоровье
Марихуана остается врагом американских агентств здравоохранения
Опрос, проведенный в октябре 2018 года, показал, что двое из трех американцев сейчас поддерживают широкую легализацию марихуаны.
MedikForum.ru 00:39
Политика
Немецкий детектив готов обсуждать с Малайзией передачу сведений по MH17
Ранее Реш, который занимался расследованием крушения МН17 с 2014 года, в интервью РИА Новости сообщил, что ему известны имена лиц, ответственных за катастрофу, и другие данные, которые международное следствие, по его словам, игнорирует.
РИА Новости 00:52
Армия и оружие
Минобороны рассекретило документы о Второй мировой войне
Министерство обороны России обнародовало рассекреченные документы, которые рассказывают о событиях, происходящие перед и в начальный период Второй мировой войны.
Газета.Ru вчера в 19:59
Политика
Путин уволил помощника Бастрыкина
Владимир Путин освободил от должности старшего помощника председателя Следственного комитета генерал-майора юстиции Игоря Комиссарова, сообщил "Коммерсант".
РИА Новости вчера в 14:15
Политика
Экс-командир борта №1 рассказал о питании Путина
Газета.Ru вчера в 09:59
Политика
«Единая Россия» набирает более 72% на выборах в Госсовет
Партия власти набирает 72,99%, следом идет КПРФ с результатом в 10,5%. Остальные партии не проходят необходимый барьер.
Chelny-biz.ru 01:49
Политика
Текслер лидирует на выборах губернатора Челябинской области
На выборах главы Челябинской области уверенно лидирует врио губернатора региона самовыдвиженец Алексей Текслер.
News.ru вчера в 23:36
Общество
Медики назвали лечебные свойства водки
Специалисты считают, что водка помогает избавиться от остеохондроза, пишет «МедикФорум».
RT на русском вчера в 02:26
Политика
Денис Паслер лидирует на выборах губернатора Оренбургской области
Коммерсантъ Самара вчера в 13:44
Политика
«Свидетель» по делу MH17 Цемах отказался от сделки со следствием
Свидетель по уголовному делу о крушении малайзийского Boeing рейса MH17 в 2014 году Владимир Цемах отказался от сделки со следствием.
Радио Sputnik вчера в 11:17
Происшествия
Жительницу Камчатки подозревают в убийстве двоих детей
По версии следствия, утром 27-летняя местная жительница пришла к бухте Крашенинникова и утопила вблизи берега двоих детей, одному из которых было 1,5 месяца, второму — пять лет.
REGNUM 01:14
Политика
Артамонов победил на выборах главы Липецкой области
Известия вчера в 23:18
Футбол
Минфин поддержит продажу пива на стадионах
В Минфине РФ подготовили положительный отзыв на предлагаемые поправки в законодательство, которые позволят вернуть торговлю пивом на стадионах.
Волжский.ру 01:10
Общество
В Британии мать десяти мальчиков впервые родила девочку
Газета.Ru вчера в 12:21
Политика
Биатлонист Антон Шипулин побеждает на довыборах в Госдуму
REGNUM вчера в 14:59
Политика
Гахария стал новым премьером Грузии
Гахария стал пятым по счету премьером после победы партии "Грузинская мечта" на парламентских выборах в 2012 году.
РИА Новости вчера в 09:04