Политика
ИзвестияБолтон отказался явиться на слушания по импичменту Трампа в конгрессе
Адвокат экс-помощника президента США по национальной безопасности Джона Болтона Чарльз Купер заявил, что его клиент добровольно не пойдет на слушания в конгрессе в рамках импичмента Дональда Трампа. Об этом 30 октября сообщило издание The Wall Street Journal.
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СМИ: Болтон отказался явиться в Конгресс на слушания по импичменту Трампа
Московский Комсомолецвчера в 22:02
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Российская фигуристка нашла идеальную страну
Политика
В Санкт-Петербурге рассекретили характеристику КГБ на Владимира Путина
Центральный государственный архив историко-политических документов Санкт-Петербурга рассекретил характеристику-рекомендацию КГБ СССР на нынешнего президента России Владимира Путина.
Политика
Глава Чехии признал Крым частью Российской Федерации
Сегодня, 30 октября, в ходе торжественного приема в Пражском граде, президент Чехии Милош Земан признал Крым частью Российской Федерации.
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Где тарифы ЖКХ в 2020 году вырастут больше и меньше всего
В 2019 году, в связи с повышением НДС, в первом полугодии платеж был проиндексирован на 1,7 процента, а во втором - на 2,4 процента, что в совокупности составило чуть больше 4 процентов (такой, по расчетам, может быть годовая инфляция ).
Общество
Студенток МГУ собрались отчислить за поддержку аспиранта-политзека
Руководство МГУ пригрозило отчислением студенткам, собиравшим подписи в защиту аспиранта Азата Мифтахова, который находится в СИЗО по подозрению в поджоге офиса «Единой России».
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Япония планирует восстановить сгоревший замок из списка ЮНЕСКО
Японские власти намерены восстановить замок Сюри из списка ЮНЕСКО в префектуре Окинава, многие строения которого полностью уничтожены пожаром, заявил на пресс-конференции генсек правительства Ёсихидэ Суга.
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Президент России Владимир Путин считает, что от абсурдных требований в арбитражных спорах между «Газпромом» и украинским «Нафтогазом» нужно избавляться, передает корреспондент РБК.
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Суть сделки Российская группа компаний ISBC продала Apple свой торговый знак AIRTAG, рассказал РБК источник, знакомый с деталями сделки.
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В Уфе нашли машину пропавшего с детьми мужчины
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Стал известен состав 63-й экспедиции на МКС
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Появилось видео операции по уничтожению аль-Багдади
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Путин прокомментировал диалог Зеленского с националистами
Президент России Владимир Путин прокомментировал диалог украинского лидера Владимира Зеленского с националистами на линии соприкосновения в Донбассе.
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В матче 1/8 финала Кубка Украины киевское «Динамо» обыграло донецкий «Шахтёр» со счётом 2:1 и вышло в четвертьфинал.
Происшествия
Медэксперт признал ошибку в деле о сбитом «пьяном» ребенке под Кировом
Судмедэксперт Сергей Насонов, который проводил анализ крови сбитого под Кировом мальчика, признал на допросе свою ошибку.
Происшествия
Десять человек погибли при пожаре в поезде в Пакистане
При пожаре в поезде в Пакистане погибли десять человек, сообщает агентство Reuters со ссылкой на заявление пакистанского министра путей сообщения Шейха Рашида Ахмеда.
Армия и оружие
Россия развернула загоризонтные РЛС «Подсолнух» на трех направлениях
Политика
Конгресс США одобрил санкции против Турции из-за С-400 и Сирии
Депутаты Палаты представителей Конгресса США 29 октября большинством голосов одобрили введение санкций в отношении финансового сектора Турции за покупку российских зенитных ракетных систем С-400 и начало военной операции на северо-востоке Сирии.
Армия и оружие
Британцы оценили пуск ракеты «Булава» с подлодки «Князь Владимир»
30 октября атомная подводная лодка «Князь Владимир» проекта 955А («Борей-А») в рамках испытаний впервые произвела пуск баллистической ракеты «Булава».
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Новый Nissan Sentra получит вариатор
Представители компании Nissan анонсировали, что новое поколение Nissan Sentra получит более мощный двигатель, а также вариатор.
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Меркель и Зеленский решили договориться с Россией о транзите газа
Накануне официальный представитель Кремля Дмитрий Песков оценил перспективы заключения договоренности между Москвой и Киевом по транзиту газа.
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В Калининград прибывает президент Путин
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Из-за снегопада Челябинск утром встал в пробках
По состоянию на восемь утра в городе обозначились восьмибальные пробки. Движение затруднено во всех районах Челябинска.
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Составлен рейтинг лучших хорроров десятилетия
Лучшие хорроры определяли сами зрители. За основу брали их оценки на сайте проекта за последние 10 лет.
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Буффон повторил рекорд Дель Пьеро по количеству матчей за «Ювентус»
Голкипер Джанлуиджи Буффон провёл 513-й матч за «Ювентус» (Серия А и Серия B), сообщается в «твиттере» ESPN.
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Муж Вележевой рассказал об инциденте в самолете
Общество
Россияне сочли достойной пенсию в 40 тыс. рублей
Политика
Зеленскому посоветовали готовиться к реинтеграции Украины в Россию
Президенту Украины Владимиру Зеленскому не стоит тратить время на попытки реинтегрировать Крым.
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