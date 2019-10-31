Политика

ИзвестияИзвестияБолтон отказался явиться на слушания по импичменту Трампа в конгрессе

Адвокат экс-помощника президента США по национальной безопасности Джона Болтона Чарльз Купер заявил, что его клиент добровольно не пойдет на слушания в конгрессе в рамках импичмента Дональда Трампа. Об этом 30 октября сообщило издание The Wall Street Journal.
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Болтон не станет добровольно давать показания в рамках процедуры импичмента

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WSJ: Болтон отказался явиться на слушания по импичменту Трампа в Конгрессе

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Взгляд.рувчера в 16:50
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В Уфе нашли машину пропавшего с детьми мужчины

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Джон Болтон
Американский политик
Государственный и политический деятель США, советник президента США по национальной безопасности с 9 апреля 2018 по 10 сентября 2019 года.
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