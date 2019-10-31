Политика
РЕН ТВБолтон не явится на слушания по импичменту Трампа в конгрессе
Бывший помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон не будет подчиняться вызову демократов нижней палаты конгресса на слушания по делу об импичменте Дональда Трампа. Об этом сообщила на своем сайте газета The Wall Street Journal со ссылкой на адвоката Болтона Чарльза Купера.
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СМИ: Болтон отказался явиться в Конгресс на слушания по импичменту Трампа
Московский Комсомолецвчера в 22:02
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