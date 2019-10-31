Бывший помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон не будет подчиняться вызову демократов нижней палаты конгресса на слушания по делу об импичменте Дональда Трампа. Об этом сообщила на своем сайте газета The Wall Street Journal со ссылкой на адвоката Болтона Чарльза Купера.

Болтон не явится на слушания по импичменту Трампа в конгрессе

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