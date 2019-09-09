Политика
Газета.RuБолтон оценил обмен заключенными между Украиной и Россией
Советник президента США Дональд Трамп по национальной безопасности Джон Болтон высказался по поводу произошедшего обмена заключенными между Россией и Украиной. Об этом он написал в своем твиттере. Болтон называет этот обмен важным событием.
Читать в источнике
Оценить24
Подробнее о событии
Показать все источники
«Поразительный контраст: в Москве обмен вызвал куда меньший интерес, чем в Киеве»
Коммерсантъвчера в 09:21
Автоматически обработаны 6983 источника, обновлено в 03:28, Вашингтон
Политика
Денис Паслер лидирует на выборах губернатора Оренбургской области
Коммерсантъ Самара вчера в 13:44
Происшествия
В центре Москвы задержали журналиста Илью Азара
Помимо Азара, сотрудники правоохранительных органов задержали участницу группы Pussy Riot Марию Алехину, а также активистку Викторию Ивлеву.
Известия вчера в 11:59
Политика
Локоть победил на выборах мэра Новосибирска
Коммерсантъ вчера в 16:45
Теннис
Медведев проиграл Надалю в финале US Open
Россиянин Даниил Медведев уступил испанцу Рафаэлю Надалю в финале Открытого чемпионата США по теннису (US Open).
ТАСС вчера в 21:09
Политика
В Хабаровском крае кандидат от ЛДПР лидирует на довыборах в Госдуму
На довыборах в Госдуму в Хабаровском крае по итогам обработки 99,72% протоколов лидирует кандидат от ЛДПР Иван Пиляев с 39,12% голосов, свидетельствуют данные ЦИК.
РИА Новости 03:19
Общество
Из главного онкоцентра России массово увольняются врачи
Врачи пожаловались на переработки и низкие зарплаты.
URA.Ru вчера в 09:37
Происшествия
Памфилова заявила, что была готова накормить напавшего на нее человека
РИА Новости вчера в 15:25
Экономика
Российский уголь адаптируется к Украине
Экспортные поставки в страну в июле выросли Поставки российского угля на Украину, которые с июня идут только по специальным разрешениям, в июле выросли в три раза, до 400 тыс. тонн, по сравнению с предыдущим месяцем на фоне роста отгрузок крупных экспортеров.
Коммерсантъ вчера в 18:41
Политика
Итоговая явка на выборах в Мосгордуму составила 21,77%
Явка избирателей на выборах депутатов Мосгордумы составила 21,77%, сообщил глава Мосгоризбиркома.
РИА Новости 03:21
Армия и оружие
Минобороны рассекретило документы о начале Второй мировой
РИА Новости вчера в 20:21
Экономика
В России предложили установить единую минимальную цену на сигареты
Депутаты Госдумы предложили ввести минимальную цену на табачные изделия в России.
Известия вчера в 23:52
Происшествия
Жительницу Камчатки подозревают в убийстве двоих детей
По версии следствия, утром 27-летняя местная жительница пришла к бухте Крашенинникова и утопила вблизи берега двоих детей, одному из которых было 1,5 месяца, второму — пять лет.
REGNUM 01:14
Экономика
В России вырастут детские пособия
По подсчетам Минтруда, размер пособия в среднем по стране, начиная с 2020 года, составит 12 тыс. рублей.
Газета.Ru 02:53
Здоровье
Врачи рассказали об опасности народной медицины
Народная медицина является популярным способом лечения многих болезней у россиян.
iReactor вчера в 17:13
Происшествия
РБК узнал о возбуждении уголовного дела против Алексея Ананьева
Следственный комитет России возбудил уголовное дело против бывшего совладельца Промсвязьбанка Алексея Ананьева, пишет РБК со ссылкой на источники, знакомые с ходом расследования.
Ведомости вчера в 15:18
Армия и оружие
ОДК создаст двигатель нового поколения
В России создается двигатель нового поколения ПДВ-4000, который можно будет устанавливать как на самолеты, так и на вертолеты, заявил в интервью РИА Новости заместитель генерального директора - генеральный конструктор Объединенной двигателестроительной корпорации (ОДК, входит в Ростех) Юрий Шмотин.
РИА Новости 01:47
Политика
На выборах главы Петербурга лидирует Беглов
Газета.Ru 03:08
Авто
Opel покажет во Франкфурте новый кроссовер Grandland X
Новый паркетник привезут из Германии. Ранее ГЛАС рассказал: "Хонда" представила обновленный бюджетный минивэн Odyssey.
ГЛАС.RU 01:43
Транспорт
МВД предложило поменять правила получения водительских прав
МВД России разработало поправки в закон "О безопасности движения", которые коснутся правил получения водительских удостоверений разных категорий, следует из релиза, размещенного на сайте министерства.
РИА Новости 06 сентября в 15:19
Экономика
Китайские госкомпании заинтересовались долей ВТБ в En+
Две китайские промышленные группы, связанные с государством, интересуются долей ВТБ в En+, сообщила Financial Times со ссылкой на неназванные источники, знакомые с ходом переговоров.
Интерфакс 02:29
Армия и оружие
Челябинским танкистам вручили черные ножи
Российская газета вчера в 05:33
Политика
Зеленский консультировался с европейскими лидерами по передаче Цемаха
Помощник президента Украины Андрей Ермак заявил, что президент Владимир Зеленский консультировался с некоторыми европейскими лидерами относительно передачи свидетеля по уголовному делу о крушении Boeing (MH17) в 2014 году Владимира Цемаха.
РИА Новости 02:37
Футбол
Манчини: «Италия в матче с Финляндией сама себе создала проблемы»
Главный тренер сборной Италии Роберто Манчини прокомментировал выездную победу над Финляндией (2:1) в матче квалификации чемпионата Европы 2020 года.
Sport24.ru вчера в 20:05
Гаджеты
Опубликованы характеристики смартфона Vivo V17 Pro
UfaTime.ru 02:50
Кино
В Казани вручили 1 млн рублей победителям проекта «Кино за 7 дней»
Московский Комсомолец 03:15
Политика
Олег Хорохордин победил на выборах главы Республики Алтай
Врио главы Республики Алтай Олег Хорохордин, назначенный на должность 20 марта, победил на выборах руководителя региона, набрав 58,82% голосов, следует из данных Избиркома региона.
Sibnet Новости вчера в 23:41
Общество
В Британии супруги нашли у себя во дворе странное существо
Венди Грей и Энди Вээр рассказали, что заметили "похожее на змею существо с клыками и клювом, упавшее с неба", на своем заднем дворе в четверг, 5 сентября.
РИА Новости вчера в 21:20
Политика
Французская газета Le Figaro назвала Киев российской столицей
Французская газета Le Figaro назвала Киев российской столицей. Об этом стали массово писать средства массовой информации Украины.
Газета.Ru 02:14
Авто
Опубликованы спецификации нового Toyota RAV4 для РФ
Более подробная информация об оснащении, ценах и комплектациях нового Toyota RAV4 для России появится 1 октября.
Автоновости дня 01:42