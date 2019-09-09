Советник президента США Дональд Трамп по национальной безопасности Джон Болтон высказался по поводу произошедшего обмена заключенными между Россией и Украиной. Об этом он написал в своем твиттере. Болтон называет этот обмен важным событием.

Болтон оценил обмен заключенными между Украиной и Россией

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