Политика

Газета.RuГазета.RuБолтон оценил обмен заключенными между Украиной и Россией

Советник президента США Дональд Трамп по национальной безопасности Джон Болтон высказался по поводу произошедшего обмена заключенными между Россией и Украиной. Об этом он написал в своем твиттере. Болтон называет этот обмен важным событием.
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