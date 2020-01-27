Политика

REGNUMREGNUMТрамп опроверг слова Болтона касательно военной помощи Украине

Утверждения бывшего помощника по национальной безопасности Джона Болтона касательно остановки военной помощи Украине не соответствуют действительности, заявил президент США Дональд Трамп 27 января на своей странице в социальной сети Twitter.
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Трамп отреагировал на слова Болтона по вопросу военной помощи Украине

Газета.Ru04:56

Дональд Трамп, по некоторым данным, все-таки увязывал помощь Украине с делом Байдена

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Трамп опроверг утверждения Болтона о связи помощи Украине с расследованием дела Байдена

ТАСС01:30

Трамп назвал разоблачения Болтона пиаром для увеличения продаж книги

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NYT: Трамп заявлял Болтону о связи военной помощи Украине с расследованием дела Байденов

Коммерсантъвчера в 21:07

NYT: Болтон подтвердил позицию демократов по импичменту Трампа

Российская газетавчера в 20:59

Болтон подтвердил, что Трамп задерживал помощь Украине, чтобы получить компромат на Байдена

Интерфаксвчера в 21:08
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Власти Китая заявили об ускорении распространения коронавируса

Напомним, согласно последней информации, число заразившихся коронавирусом в Китае превысило 2 тыс. человек, из них 56 – скончались.
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Глава Ингушетии отправил правительство в отставку

В Ингушетии отправлено в отставку правительство. Глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов сообщил о своем решении 27 января.
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Звезда фильма о Мэри Поппинс Наталья Андрейченко пропала в Мексике

По словам Трунцева, звезда фильма "Мэри Поппинс, до свидания" не выходит на связь уже более суток.
Газета.Ru 04:29
Политика

В группе по поправкам к Конституции пояснили вопрос индексации пенсий

Принятие поправок к Конституции не гарантирует индексации пенсий работающим пенсионерам — это возможно только при корректировке федерального закона, передаёт РБК со ссылкой на рабочую группу.
RT на русском 00:36
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Китайские СМИ назвали первые симптомы нового коронавируса

Первые признаки смертельного китайского вируса схожи с симптомами гриппа, но болезнь может проявляться и нетипично.
Газета Кемерова 25 января в 23:43
Общество

Глава Чувашии ответил на обвинения в неуважении к сотрудникам МЧС

Глава Чувашии Михаил Игнатьев отверг обвинения в неуважении к сотрудникам МЧС, назвав их "домыслами, слухами, сплетнями и откровенной ложью".
РИА Новости 04:47
Политика

Пушков прокомментировал слова Кравчука о возвращении Крыма и Донбасса

Кравчук не назвал никаких "способов" возвращения Крыма и Донбасса, считает член Совета Федерации Алексей Пушков.
РИА Новости вчера в 02:01
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В Киеве из-за пожара эвакуировали Министерство культуры

Сотрудников Министерства культуры Украины эвакуировали из-за пожара, возникшего в подвальном помещении здания ведомства.
РБК 04:44
Происшествия

Мать брошенных в Шереметьево детей нашли

АМИТЕЛ 02:07
Общество

Роспотребнадзор выявил более 100 человек с подозрениями на коронавирус

По итогам обследования всех пациентов выписали на амбулаторное лечение за исключением одной женщины, у которой выявили вирус гриппа А. Вспышка нового коронавируса была впервые зарегистрирована в китайском городе Ухань в декабре прошлого года.
РБК 04:39
Происшествия

Названа причина крушения вертолета с Коби Брайантом

БИЗНЕС Online 02:06
Общество

Пользователи сообщили о сбоях в работе сервиса Mail.ru

В работе почтового сервиса Mail.ru произошел сбой, свидетельствуют данные Downdetector, который отслеживает работу популярных в интернете ресурсов.
REGNUM 03:38
Происшествия

В Омске пять человек насмерть отравились спиртным

Газета.Ru 02:54
Гаджеты

Раскрыты характеристики более дешевой альтернативы Mi Band 4 от Xiaomi

Вообще, Redmi Band по своим возможностям будет максимально похож на старшего брата в лице Mi Band 4, правда в отличие от продукта Xiaomi, девайс от Redmi будет продаваться всего лишь за 14 долларов.
Ferra 02:21
Авто

Составлен список автомобилей, которые не покупают россияне

Журналисты составили список представленных на отечественном рынке марок автомобилей, которые не покупают российские автолюбители.
МедиаПоток 00:44
Политика

Мишустин назначил четырех замглавы ФНС

Премьер-министр Михаил Мишустин назначил четырех заместителей руководителя Федеральной налоговой службы.
РБК 02:39
Религия

Умер протоиерей РПЦ Всеволод Чаплин

Коммерсантъ вчера в 10:03
Происшествия

На бывшего замминистра строительства Омской области завели дело

Фигурантом уголовного дела стал бывший замминистра строительства и жилищно-коммунального комплекса правительства Омской области Александр Фрикель, который подозревается в превышении должностных полномочий (ст. 286 УК РФ).
Коммерсантъ Новосибирск 04:48
Музыка

В Лос-Анджелесе вручили «Грэмми»

Коммерсантъ вчера в 17:52
Здоровье

Онколог назвал первые признаки рака кожи

Рак кожи — злокачественные новообразования, которые в большинстве случаев локализуются на открытых участках кожи, подверженных попаданию солнечного света.
Югополис 24 января в 13:05
Происшествия

В Оренбургской области двух подростков насмерть засыпало снегом

В Оренбургской области двое 13-летних подростка погибли в результате обвала породы со снегом.
Газета.Ru 03:16
Авто

Показали изображения нового Cadillac Escalade

Дизайн нового Cadillac Escalade, как ранее сообщали «Автоновости дня», унифицируют с соплатформенными внедорожниками Chevrolet Tahoe и Suburban последнего поколения.
Автоновости дня 25 января в 12:42
Общество

«Работа.ру»: россияне хотели бы зарабатывать 92 тыс. рублей в месяц

Россияне в среднем хотели бы получать зарплату 92 тыс. руб. ежемесячно, показал опрос сервиса «Работа.ру», на результаты которого ссылается RT.
Коммерсантъ 01:44
Экономика

РБК сообщил о штрафах банков за отказ блокировать личные счета ИП

Федеральная налоговая служба (ФНС) начала штрафовать банки за отказ блокировать личные счета индивидуальных предпринимателей, которые не платят налоги, страховые взносы и так далее.
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Футбол

Как Комличенко забил первый гол за «Динамо»

В пятнадцати матчах текущего чемпионата Чехии Комличенко записал на свой счёт 10 голов и 5 результативных передач.
Евро-футбол.ру вчера в 16:05
Финансы

Официальный курс доллара вырос на 53 копейки

Согласно официальному курсу, который установил ЦБ РФ, курс доллара вырос на 53,49 коп. и составил 62,338 руб. В свою очередь, курс евро поднялся на 48,51 коп. до 68,7775 руб. Посмотреть курс российского рубля в режиме онлайн можно в разделе "Котировки".
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Застряли в Китае: амурчане не могут вернуться домой из Хэйхэ

Что касается граждан, путешествующих индивидуально и планировавших вернуться через пункт пропуска Хэйхэ в ближайшие дни, то на данный момент проводится количественная оценка таких туристов.
АСН24 00:12
Общество

В Екатеринбурге водители скорой помощи пообещали забастовку

В ночь с 31 января на 1 февраля в Екатеринбурге могут встать 37 экипажей скорой помощи.
Вестник 01:15
Политика

Премьер-министр Словении подал в отставку

Премьер-министр Словении Марьян Шарец объявил о своей отставке, об этом 27 января сообщает Reuters.
REGNUM 04:44
Происшествия

В Омске женщина отказывалась лечить дочь весом 25 килограммов

Жительница Омска по религиозным мотивам отказывалась отправить в больницу 14-летнюю дочь весом 25 килограммов, но после вмешательства прокуратуры девочку все-таки госпитализировали, сообщает в понедельник надзорное ведомство региона.
РИА Новости 02:46
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