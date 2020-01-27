Политика

РЕН ТВРЕН ТВБолтон рассказал о позиции Трампа по военной помощи Украине в мемуарах

Alex Edelman / Globallookpress Бывший советник американского президента Джон Болтон рассказал в своей новой книге о позиции Дональда Трампа по оказанию военной помощи Украине. Печатные экземпляры книги до ее выхода получили соратники Болтона, некоторые из них поговорили с газетой New York Times.
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