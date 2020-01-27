Политика
РЕН ТВБолтон рассказал о позиции Трампа по военной помощи Украине в мемуарах
Alex Edelman / Globallookpress Бывший советник американского президента Джон Болтон рассказал в своей новой книге о позиции Дональда Трампа по оказанию военной помощи Украине. Печатные экземпляры книги до ее выхода получили соратники Болтона, некоторые из них поговорили с газетой New York Times.
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Дональд Трамп, по некоторым данным, все-таки увязывал помощь Украине с делом Байдена
Эхо Москвывчера в 22:32
NYT: Трамп заявлял Болтону о связи военной помощи Украине с расследованием дела Байденов
Коммерсантъвчера в 21:07
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Происшествия
Астраханец 14 лет насиловал свою дочку
Политика
В ПАСЕ оспорили полномочия российской делегации
При обсуждении порядка работы на зимнюю сессию Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) полномочия российской делегации были оспорены.
Политика
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Политика
Подданного Японии задержали в РФ за попытку получить секретные данные
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Общество
В группе по поправкам к Конституции пояснили вопрос индексации пенсий
Принятие поправок к Конституции не гарантирует индексации пенсий работающим пенсионерам — это возможно только при корректировке федерального закона, передаёт РБК со ссылкой на рабочую группу.
Происшествия
Под Саратовом у подростка во рту взорвалась электронная сигарета
В Саратовской области подросток, куривший электронную сигарету, получил серьезные травмы.
Шоу-бизнес
Представитель актрисы: Наталья Андрейченко пропала в Мексике
Обновлено в 14:42 Заслуженная артистка РСФСР Наталья Андрейченко, известная по фильмам "Мэри Поппинс, до свидания", "От зари до зари", "Сибириада" пропала в Канкуне (Мексика), где сейчас проживает.
Армия и оружие
Истребители ВВС США перехватили два российских вертолета Ми-17 в Сирии
В издании Avia.pro, сославшись на запись в соцсети Twitter, сообщили о том, что российские вертолеты Ми-17 были перехвачены истребителями ВВС США в Сирии.
Шоу-бизнес
Иван Телегин передумал отдавать Пелагее и дочери загородный дом
Подруга утверждает, что Пелагея вложила немало своих средств на ремонт, но даже при таком раскладе дом, как был, так и останется в собственности Телегина.
Происшествия
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Религия
Умер протоиерей РПЦ Всеволод Чаплин
Происшествия
В «Шереметьево» проверяют пассажира с подозрением на коронавирус
Информация о пассажире в «Шереметьево» с повышенной температурой тела поступила за 10 минут до посадки, сейчас на борту работают специалисты Роспотребнадзора, передает РИА Новости.
Политика
Комиссия «Единой России» рекомендовала исключить Игнатьева из партии
Комиссия по этике «Единой России» единогласно рекомендовала президиуму Генерального совета партии исключить главу Чувашии Михаила Игнатьева из политической силы.
Общество
В работе Mail.ru произошел сбой
Пользователи Mail.ru сообщают о проблемах в работе сервиса, следует из данных Downdetector. Массовые жалобы начались примерно в 11:00.
Культура
Все льготы будут действовать на выставке Дали в московском Манеже
Гости выставки смогут проследить творческий путь Дали и исследовать разные этапы его развития как живописца.
Общество
Назван вероятный источник китайского коронавируса
Китайские ученые из Национального центра по профилактике и контролю заболеваний назвали вероятный источник коронавируса, сообщает Центральное телевидение КНР.
Политика
Президент Польши о России: все исторические сомнения разрешены
Российская и польская стороны, судя по всему, разрешили все сомнения по истории Второй мировой войны, полагает президент Польши Анджей Дуда.
Экономика
Минск оценил потери экспортных пошлин на нефтепродукты
За шестилетний налоговый маневр Белоруссия приобретала российскую нефть без выплаты необходимой пошлины, но с 2019 года эта схема перестала действовать.
Экономика
Новым куратором социальной сферы в Минфине станет соратник Кудрина
Новым заместителем министра финансов, курирующим вопросы бюджетной политики в социальной сфере, станет проректор по научной работе Всероссийской академии внешней торговли и глава Общественного совета при Минфине Павел Кадочников, сообщил РБК источник, близкий к правительству, и подтвердил источник, близкий к министерству.
Авто
Lada Vesta получила новую комплектацию Vesta Comfort Winter
Универсал Lada Vesta оказался в РФ популярнее седана. «АвтоВАЗ» в 2019 году продал 750 «заряженных» Lada Vesta Sport.
Общество
Путин поручил продлить действие маткапитала до 2026 года
Президент России Владимир Путин поручил кабмину продлить действие закона по маткапиталу до 31 декабря 2026 года.
Фигурное катание
В Германии остались недовольны победой российских фигуристок на ЧЕ
Здоровье
Все школы Саратова закрываются на карантин
С завтрашнего дня все школы Саратова закрываются на карантин по ОРВИ и гриппу.
Политика
AP опубликовало запись беседы Трампа о противостоянии России и Украины
Associated Press опубликовало запись разговора президента США Дональда Трампа о противостоянии Москвы и Киева, которая якобы была сделана во время делового ужина в 2018 году в Trump International Hotel в Вашингтоне.
Политика
В Кремле прокомментировали угрозу распространения коронавируса в РФ
В Кремле не сомневаются, что в России предприняты все необходимые меры предосторожности в связи с угрозой китайского коронавируса.
Шоу-бизнес
Госпитализирована Лариса Голубкина
Музыка
Билли Айлиш получила «Грэмми» в номинации «Лучшая песня года»
Американская исполнительница Билли Айлиш получила премию «Грэмми» за композицию Bad guy в номинации «Лучшая песня года».
Происшествия
В Костроме поймали подростков, готовивших теракт в школе
Силовики в Костромской области вычислили троих подростков, которые планировали в 2020 году совершить теракт со стрельбой в родной школе.