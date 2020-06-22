Политика
КоммерсантъБолтон считает, что Путин лучше Трампа готовится к переговорам
Бывший помощник президента США Джон Болтон считает, что президент России Владимир Путин готовится к переговорам куда более тщательно, чем президент США Дональд Трамп. Господин Болтон входил в состав американской делегации на первой полноформатной встрече двух лидеров в Хельсинки в 2018 году.
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Общество
Россиянам напомнили о четырехдневной рабочей неделе
Президент России Владимир Путин отложил проведение парада в честь 75-летия Победы из-за ситуации с распространением коронавируса.
РИА Новости вчера в 17:25
Гаджеты
Реалистичный макет iPhone 12 показался на качественных фото
В твиттере опубликовали качественные фото реалистичных макетов новых iPhone 12.
The GEEK 03:33
Политика
Владимир Путин посетил главный храм Вооруженных сил
Президент России Владимир Путин сегодня побывал на богослужении в соборе Воскресения Христова в Кубинке — главном храме Вооруженных сил России.
Вести.Ru 03:21
Происшествия
Адвокат назвал причину пьяной езды Ефремова
Эльман Пашаев, адвокат Михаила Ефремова, в интервью изданию «Собеседник» назвал причину, по которой его подзащитный сел за руль в состоянии алкогольного опьянения.
Известия 00:18
Авто
В РФ составлен рейтинг самых дешевых автомобилей
Тарантас Ньюс вчера в 09:17
Армия и оружие
Индия вернула Китаю пленных солдат
По сведениям, полученным от бывшего командующего армией генерала Виджая Кумара Сингха, в ответ на освобождение Китаем 10 индийских солдат и офицеров, взятых в плен в результате инцидента в долине Галван в Восточном Ладакхе, индийская сторона вернула пленных солдат китайской стороне, надеясь на нормализацию ситуации.
ИА Красная Весна вчера в 07:53
Происшествия
В Ленобласти дачник расстрелял лодку с отдыхающими
В Ленинградской области на озере Любимовском была расстреляна лодка с отдыхающими.
Российская газета 03:26
Общество
В Крыму выявили 13 новых случаев коронавируса
Из общего числа шесть случаев выявлены по контактам с ранее заболевшими, семь человек обратились за медицинской помощью самостоятельно, сообщил на своей странице в социальной сети ВКонтакте Сергей Аксёнов.
Вести.Севастополь вчера в 02:57
Экономика
«Газпром» взял подрядчиков в руководство своей новой «дочки»
Топ-менеджеры трех крупных подрядчиков «Газпрома» — «Стройгазмонатаж» (СГМ), «Стройтранснефтегаз» (СТНГ) и «Газпром автоматизации» (ГА) — заняли руководящие должности в компании «Газстройпром».
РБК 02:00
Политика
Кадыров назвал поиск преемника для Путина неуместным
Глава Чечни Рамзан Кадыров, комментируя поправки в Конституцию заявил, что президенту Владимиру Путину необходимо баллотироваться на следующий срок.
РБК 04:22
Единоборства
Александр Волков прокомментировал поражение от Кёртиса Блэйдса
Представитель России, боец смешанных единоборств Александр Волков высказался о результатах поединка с американцем Кертисом Блэйдсом в рамках турнира UFC Вегас 3, который прошел в Лас-Вегасе.
Vprognoze.ru 03:07
Происшествия
Бойфренд назвал причину смерти блогера Насти Тропицель
Бойфренд 18-летней блогера-миллионерши Насти Тропицель рассказал, что причиной смерти девушки стал вобблинг - раскачивание мотоцикла во время езды.
Газета.Ru 03:11
Общество
ПФР готовит россиянам новую выплату в размере 10 тысяч рублей
Россияне смогут получить от ПФР новую единовременную выплату в размере 10 тысяч рублей на каждого ребенка в возрасте от 17 до 18 лет.
iReactor вчера в 10:23
Общество
Дзержинск могут закрыть на карантин
Говорят, что Дзержинск закроют на карантин.
Открытый Нижний 01:31
Армия и оружие
Минобороны Японии сообщило об обнаружении неизвестной подводной лодки
Минобороны Японии сообщили об обнаружении неизвестной ранее подводной лодки около берегов страны.
Деловое.ТВ 20 июня в 03:44
Космос
Geek Picnic пройдет 27 июня в онлайн-формате
Российский фестиваль науки и технологий GEEK PICNIC в этом году впервые пройдет виртуально 27 июня, сообщили в пресс-службе.
РИА Новости вчера в 21:47
Общество
В Петербурге за сутки умерли 29 пациентов с COVID-19
Еще 29 человек скончались от коронавирусной инфекции в Санкт-Петербурге, среди умерших 15 мужчин и 14 женщин, сообщает городской комитет по здравоохранению.
РИА Новости 04:25
Политика
Президент Сербии объявил о победе своей партии на выборах в парламент
Президент Сербии и лидер Сербской прогрессивной партии Александр Вучич провозгласил победу на выборах в Скупщину (парламент).
Интерфакс вчера в 19:32
Экономика
Объем частного богатства россиян за 20 лет увеличился в 16 раз
В России объем частных финансовых состояний увеличился за последние 20 лет в 16 раз, с $0,1 трлн до $1,6 трлн.
Коммерсантъ вчера в 21:46
Политика
Лондон ответил на статью Путина о Второй мировой войне
Напомним, накануне российский лидер опубликовал свою статью о Второй мировой войне.
Комсомольская правда 20 июня в 00:19
Культура
Федор Добронравов объяснил уход из Театра сатиры
Народный артист России Федор Добронравов в беседе с "Московским комсомольцем" рассказал, что очень долго работал в Театре сатиры — 16 лет.
РИА Новости вчера в 07:19
Экономика
Ведомости: для IT-отрасли бессрочно снизят налоги
Реализуя налоговой маневр для IT-отрасли, правительство снизит страховые взносы и налог на прибыль, а также отменит НДС с рекламы разработок на иностранных площадках, пишет "Ведомости" со ссылкой на двух федеральных чиновников.
Газета.Ru 03:48
Общество
В России за сутки выявили 7600 случаев коронавируса
За минувшие сутки в России выявлено 7600 подтвержденных случаев коронавирусной инфекции. Об этом в понедельник, 22 июня, сообщил операштаб.
Известия 03:33
Происшествия
В Петербурге избили агитаторов против поправок в Конституцию
Активисты клеили у продуктового магазина агит-материалы с цитатами Владимира Путина разных лет, в которых президент критически высказывается о перспективах изменения Основного закона страны.
ЗакC.Ру вчера в 14:55
Общество
Главврачу Покровской больницы присвоили звание Героя труда
Телеканал Санкт-Петербург вчера в 04:51
Здоровье
В Екатеринбурге коронавирус подтверждён у 7241 человека
REGNUM вчера в 12:16
Происшествия
Умер мужчина, стрелявший по полицейским в центре Москвы
В больнице умер мужчина, обстрелявший двух полицейских на Ленинском проспекте в Москве, передает ТАСС со ссылкой на заявление представителя столичного управления Следственного комитета Юлии Ивановой.
Ведомости вчера в 10:11
Экономика
ВТБ снизил ставку по ипотеке для семей с детьми
ВТБ снизил ставку по ипотеке для семей с детьми на 1 п.п. от базовой ставки банка.
РБК 02:27