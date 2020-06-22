Бывший помощник президента США Джон Болтон считает, что президент России Владимир Путин готовится к переговорам куда более тщательно, чем президент США Дональд Трамп. Господин Болтон входил в состав американской делегации на первой полноформатной встрече двух лидеров в Хельсинки в 2018 году.

Болтон считает, что Путин лучше Трампа готовится к переговорам

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