Политика

КоммерсантъКоммерсантъБолтон считает, что Путин лучше Трампа готовится к переговорам

Бывший помощник президента США Джон Болтон считает, что президент России Владимир Путин готовится к переговорам куда более тщательно, чем президент США Дональд Трамп. Господин Болтон входил в состав американской делегации на первой полноформатной встрече двух лидеров в Хельсинки в 2018 году.
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Болтон заявил, что опасался оставлять Трампа на встрече с Путиным

RT на русском02:24

Болтон рассказал об опасениях перед встречей Трампа и Путина в 2018 году

Интерфакс00:49

Болтон заявил, что не знал, о чем Трамп собирался говорить с Путиным на саммите 2018 года

ТАССвчера в 22:24

Болтон не знал, чего ждать от Трампа на встрече с Путиным в 2018 году

РИА Новости00:37

Болтон заявил, что Путин лучше Трампа готовится к встречам

Газета.Ruвчера в 23:34

Болтон высказался о видении Трампа личных и межгосударственных отношениий

Известиявчера в 23:58

В США Путина поставили в пример Трампу

Lenta.ruвчера в 23:48
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Общество

Россиянам напомнили о четырехдневной рабочей неделе

Президент России Владимир Путин отложил проведение парада в честь 75-летия Победы из-за ситуации с распространением коронавируса.
РИА Новости вчера в 17:25
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Гаджеты

Реалистичный макет iPhone 12 показался на качественных фото

В твиттере опубликовали качественные фото реалистичных макетов новых iPhone 12.
The GEEK 03:33
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Теннис

СМИ узнали об отказе Джоковича проходить тест на коронавирус

РБК 04:27
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Политика

Владимир Путин посетил главный храм Вооруженных сил

Президент России Владимир Путин сегодня побывал на богослужении в соборе Воскресения Христова в Кубинке — главном храме Вооруженных сил России.
Вести.Ru 03:21
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Происшествия

Адвокат назвал причину пьяной езды Ефремова

Эльман Пашаев, адвокат Михаила Ефремова, в интервью изданию «Собеседник» назвал причину, по которой его подзащитный сел за руль в состоянии алкогольного опьянения.
Известия 00:18
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Авто

В РФ составлен рейтинг самых дешевых автомобилей

Тарантас Ньюс вчера в 09:17
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Армия и оружие

Индия вернула Китаю пленных солдат

По сведениям, полученным от бывшего командующего армией генерала Виджая Кумара Сингха, в ответ на освобождение Китаем 10 индийских солдат и офицеров, взятых в плен в результате инцидента в долине Галван в Восточном Ладакхе, индийская сторона вернула пленных солдат китайской стороне, надеясь на нормализацию ситуации.
ИА Красная Весна вчера в 07:53
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Происшествия

В Ленобласти дачник расстрелял лодку с отдыхающими

В Ленинградской области на озере Любимовском была расстреляна лодка с отдыхающими.
Российская газета 03:26
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Общество

В Крыму выявили 13 новых случаев коронавируса

Из общего числа шесть случаев выявлены по контактам с ранее заболевшими, семь человек обратились за медицинской помощью самостоятельно, сообщил на своей странице в социальной сети ВКонтакте Сергей Аксёнов.
Вести.Севастополь вчера в 02:57
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Экономика

«Газпром» взял подрядчиков в руководство своей новой «дочки»

Топ-менеджеры трех крупных подрядчиков «Газпрома» — «Стройгазмонатаж» (СГМ), «Стройтранснефтегаз» (СТНГ) и «Газпром автоматизации» (ГА) — заняли руководящие должности в компании «Газстройпром».
РБК 02:00
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Политика

Кадыров назвал поиск преемника для Путина неуместным

Глава Чечни Рамзан Кадыров, комментируя поправки в Конституцию заявил, что президенту Владимиру Путину необходимо баллотироваться на следующий срок.
РБК 04:22
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Единоборства

Александр Волков прокомментировал поражение от Кёртиса Блэйдса

Представитель России, боец смешанных единоборств Александр Волков высказался о результатах поединка с американцем Кертисом Блэйдсом в рамках турнира UFC Вегас 3, который прошел в Лас-Вегасе.
Vprognoze.ru 03:07
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Происшествия

Бойфренд назвал причину смерти блогера Насти Тропицель

Бойфренд 18-летней блогера-миллионерши Насти Тропицель рассказал, что причиной смерти девушки стал вобблинг - раскачивание мотоцикла во время езды.
Газета.Ru 03:11
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Общество

ПФР готовит россиянам новую выплату в размере 10 тысяч рублей

Россияне смогут получить от ПФР новую единовременную выплату в размере 10 тысяч рублей на каждого ребенка в возрасте от 17 до 18 лет.
iReactor вчера в 10:23
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Общество

Дзержинск могут закрыть на карантин

Говорят, что Дзержинск закроют на карантин.
Открытый Нижний 01:31
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Армия и оружие

Минобороны Японии сообщило об обнаружении неизвестной подводной лодки

Минобороны Японии сообщили об обнаружении неизвестной ранее подводной лодки около берегов страны.
Деловое.ТВ 20 июня в 03:44
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Космос

Geek Picnic пройдет 27 июня в онлайн-формате

Российский фестиваль науки и технологий GEEK PICNIC в этом году впервые пройдет виртуально 27 июня, сообщили в пресс-службе.
РИА Новости вчера в 21:47
Происшествия

Соседка рассказала о россиянке, замуровавшей сына в бетон

Газета.Ru 02:16
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Общество

В Петербурге за сутки умерли 29 пациентов с COVID-19

Еще 29 человек скончались от коронавирусной инфекции в Санкт-Петербурге, среди умерших 15 мужчин и 14 женщин, сообщает городской комитет по здравоохранению.
РИА Новости 04:25
Политика

Президент Сербии объявил о победе своей партии на выборах в парламент

Президент Сербии и лидер Сербской прогрессивной партии Александр Вучич провозгласил победу на выборах в Скупщину (парламент).
Интерфакс вчера в 19:32
10
Экономика

Объем частного богатства россиян за 20 лет увеличился в 16 раз

В России объем частных финансовых состояний увеличился за последние 20 лет в 16 раз, с $0,1 трлн до $1,6 трлн.
Коммерсантъ вчера в 21:46
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Политика

Лондон ответил на статью Путина о Второй мировой войне

Напомним, накануне российский лидер опубликовал свою статью о Второй мировой войне.
Комсомольская правда 20 июня в 00:19
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Культура

Федор Добронравов объяснил уход из Театра сатиры

Народный артист России Федор Добронравов в беседе с "Московским комсомольцем" рассказал, что очень долго работал в Театре сатиры — 16 лет.
РИА Новости вчера в 07:19
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Экономика

Ведомости: для IT-отрасли бессрочно снизят налоги

Реализуя налоговой маневр для IT-отрасли, правительство снизит страховые взносы и налог на прибыль, а также отменит НДС с рекламы разработок на иностранных площадках, пишет "Ведомости" со ссылкой на двух федеральных чиновников.
Газета.Ru 03:48
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Общество

В России за сутки выявили 7600 случаев коронавируса

За минувшие сутки в России выявлено 7600 подтвержденных случаев коронавирусной инфекции. Об этом в понедельник, 22 июня, сообщил операштаб.
Известия 03:33
Происшествия

В Петербурге избили агитаторов против поправок в Конституцию

Активисты клеили у продуктового магазина агит-материалы с цитатами Владимира Путина разных лет, в которых президент критически высказывается о перспективах изменения Основного закона страны.
ЗакC.Ру вчера в 14:55
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Общество

Главврачу Покровской больницы присвоили звание Героя труда

Телеканал Санкт-Петербург вчера в 04:51
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Здоровье

В Екатеринбурге коронавирус подтверждён у 7241 человека

REGNUM вчера в 12:16
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Происшествия

Умер мужчина, стрелявший по полицейским в центре Москвы

В больнице умер мужчина, обстрелявший двух полицейских на Ленинском проспекте в Москве, передает ТАСС со ссылкой на заявление представителя столичного управления Следственного комитета Юлии Ивановой.
Ведомости вчера в 10:11
1,3K
Экономика

ВТБ снизил ставку по ипотеке для семей с детьми

ВТБ снизил ставку по ипотеке для семей с детьми на 1 п.п. от базовой ставки банка.
РБК 02:27
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Джон Болтон
Американский политик
Государственный и политический деятель США, советник президента США по национальной безопасности с 9 апреля 2018 по 10 сентября 2019 года.
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