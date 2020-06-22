Вашингтон, 22 июня 2020, 08:51 — REGNUM Президент России Владимир Путин лучше готовится к встречам, чем его американский коллега Дональд Трамп. Об этом сообщил экс-советник американского лидера Джон Болтон.

Болтон сравнил подготовку Путина и Трампа к деловым встречам

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