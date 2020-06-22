Политика

REGNUMREGNUMБолтон сравнил подготовку Путина и Трампа к деловым встречам

Вашингтон, 22 июня 2020, 08:51 — REGNUM Президент России Владимир Путин лучше готовится к встречам, чем его американский коллега Дональд Трамп. Об этом сообщил экс-советник американского лидера Джон Болтон.
Читать в источнике
Комментировать195

Подробнее о событии

Болтон сравнил политические и дипломатические навыки Путина и Трампа

Газета.Ru05:15

Болтон заявил, что опасался оставлять Трампа на встрече с Путиным

RT на русском02:24

В США Путина поставили в пример Трампу

Lenta.ruвчера в 23:48

Болтон рассказал об опасениях перед встречей Трампа и Путина в 2018 году

Интерфакс00:49

Болтон не знал, чего ждать от Трампа на встрече с Путиным в 2018 году

РИА Новости00:37

Болтон высказался о видении Трампа личных и межгосударственных отношениий

Известиявчера в 23:58

Болтон заявил, что не знал, о чем Трамп собирался говорить с Путиным на саммите 2018 года

ТАССвчера в 22:24
Показать все источники
Автоматически обработано 7237 источников, обновлено в 06:02, Ашберн
Происшествия

Адвокат назвал причину пьяной езды Ефремова

Известия 00:18
1K
Политика

Песков заявил о постоянной сменяемости власти в России

В России происходит постоянный процесс ротации во власти, не замечать его было бы неверно, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Ведомости 05:13
820
Экономика

Goldman повысил прогноз цен на золото, ожидая ослабления доллара

Goldman Sachs в пятницу обновил свои трех -, шести - и 12-месячные прогнозы цен на золото Несмотря на постоянную борьбу за выбор направления с момента резкого роста в разгар коронавирусного кризиса, аналитики Goldman Sachs ждут дальнейшего роста золота на фоне прогноза ослабления доллара.
Profinance.ru 05:01
Политика

Володин назвал «походом против народа» призывы не изменять Конституцию

Голосование по изменению Конституции назначили на 1 июля.
Говорит Москва вчера в 09:12
385
Общество

Гособвинение запросило для Серебренникова 6 лет колонии

По словам прокурора, господа Серебренников, Итин и Малобродский, как руководители «Седьмой студии», похитили большую часть субсидий, выделенных Минкультом на проект «Платформа» в 2011–2014 годах.
Коммерсантъ 05:38
112
Технологии

В Minecraft воссоздали Чернобыльскую АЭС

В компьютерной игре Minecraft воссоздали копию Чернобыльской АЭС. Автром выступил игрок под ником Janisko, сообщает сайт 3dnews.ru.
Piter.tv вчера в 13:58
20
Шоу-бизнес

Муж Полины Гагариной выложил ее фото в бикини

Фотограф Дмитрий Исхаков выложил в Instagram фотографию своей жены Полины Гагариной и двух детей.
Телеканал 360° вчера в 17:29
Политика

Песков рассказал о портрете Путина на диване в его кабинете

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков объяснил, откуда взялся портрет главы государства Владимира Путина у него в кабинете, передает корреспондент "Газеты.Ru".
Газета.Ru 05:09
2
Политика

Клишас объяснил поправку о президентских сроках

Поправка к Конституции, которая позволяет действующему президенту снова баллотироваться, необходима для стабилизации политической системы, заявил сопредседатель рабочей группы, глава комитета по конституционному законодательству Совета Федерации Андрей Клишас.
RT на русском 02:57
1,9K
Армия и оружие

Египетский президент предупредил о возможном вторжении в Ливию

Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси заявил о легитимности любого возможного вмешательства в Ливию. Об этом сообщает Sky News Arabia.
Газета.Ru вчера в 00:40
201
Экономика

«Ведомости»: для IT-отрасли бессрочно снизят налоги

Реализуя налоговой маневр для IT-отрасли, правительство снизит страховые взносы и налог на прибыль, а также отменит НДС с рекламы разработок на иностранных площадках, пишет "Ведомости" со ссылкой на двух федеральных чиновников.
Газета.Ru 03:48
94
Происшествия

Стало известно о возможном аресте Верзилова за мелкое хулиганство

Издателю «Медиазоны», участнику арт-группы «Война» Петру Верзилову грозит арест за мелкое хулиганство.
Lenta.ru вчера в 16:29
382
Политика

Нарышкин: Москва не доверяет позиции Лондона по событиям в Солсбери

Россия не доверяет заявлениям о причастности русских к событиям в Солсбери, сообщил директор Службы внешней разведки (СВР) Сергей Нарышкин в интервью «Би-би-си», которое записали в штаб-квартире СВР.
Коммерсантъ 19 июня в 17:27
10
Политика

Die Welt оценила шансы достроить «Северный поток-2»

У «Газпрома» (единственный акционер оператора проекта Nord Stream 2) есть возможность завершить строительство газопровода «Северный поток-2», не опасаясь санкций США, пишет Die Welt.
РБК 20 июня в 02:38
1,2K
Происшествия

Двух фигурантов дела «Сети» осудили в Петербурге

Российская газета 05:44
387
Общество

В России выявили 7600 новых случаев заражения коронавирусом

Больше всего новых случаев выявили в Москве (1068), Подмосковье (506), Ханты-Мансийском автономном округе (295) и Нижегородской области (215), меньше всего — в Еврейской АО (двое заболевших) и Севастополе (один).
РИА Новости 03:51
Общество

В Краснодаре отменили назначенный на 24 июня парад Победы

РБК 06:00
15
Политика

Большинство американцев не знают, какой праздник отмечается 8 мая

Социологи отмечают, что 69 процентов опрошенных либо не знали, какое событие приходится на 8 мая, либо неверно ответили на этот вопрос.
РИА Новости 03:00
24
Политика

Ветеран передал Путину письмо и попал на видео

Lenta.ru 05:54
Общество

Роспотребнадзор дал советы по защите детей от коронавируса

Роспотребнадзор дал советы родителям по защите детей от новой коронавирусной инфекции в период снятия ограничений.
Известия вчера в 23:15
4
Происшествия

Стрелявший в полицейских на Ленинском проспекте в Москве скончался

В столичной больнице скончался Ратмир Галаев, открывший стрельбу по сотрудникам ДПС на Ленинском проспекте, сообщает Федеральное агентство новостей.
РИАМО вчера в 10:16
1,4K
Шоу-бизнес

Ольга Бузова намекнула на беременность

Подписчики тут же оставили множество комментариев о том, что Ольга наверняка ждет ребенка.
Paparazzi.ru 02:30
3
Общество

Алтайский министр намекнул на след США в петиции за свою отставку

Петиция за отставку Попова размещена на сайте Change.org в начале июля. На 22 июля ее подписали более 3700 человек.
Тайга.инфо 04:52
17
Общество

Путин наградил медиков за борьбу с коронавирусом

Владимир Путин подписал указы о награждении медработников за вклад в борьбу с коронавирусом, сообщается на сайте Кремля.
РИА Новости вчера в 04:15
1,4K
Гаджеты

Смартфон Honor X10 Max с 7,2-дюймовым дисплеем представят 2 июля

MobiDevices 03:17
5
Киберспорт

Virtus.pro уступила FlyToMoon на Beyond Epic

Cyber.sports.ru вчера в 15:17
1
Единоборства

Менеджер Волкова назвал причины поражения российского бойца от Блэйдса

Национальная служба новостей вчера в 03:56
14
Гаджеты

Реалистичный макет iPhone 12 показался на качественных фото

В твиттере опубликовали качественные фото реалистичных макетов новых iPhone 12.
The GEEK 03:33
1
Энергетика

Цены на бензин Аи-92 с 15 по 19 июня выросли на 17 копеек

Средние розничные цены на бензин марки Аи-92 в России с 15 по 19 июня 2020 года выросли на 17 копеек по сравнению с предыдущей неделей и составили 42,98 рубля за литр.
ТАСС 04:30
11
Общество

В Киеве «повесили» флаг ЛГБТ на меч «Родины-матери»

Lenta.ru вчера в 14:00
979
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Джон Болтон
Американский политик
Государственный и политический деятель США, советник президента США по национальной безопасности с 9 апреля 2018 по 10 сентября 2019 года.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное