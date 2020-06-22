Политика
REGNUMБолтон сравнил подготовку Путина и Трампа к деловым встречам
Вашингтон, 22 июня 2020, 08:51 — REGNUM Президент России Владимир Путин лучше готовится к встречам, чем его американский коллега Дональд Трамп. Об этом сообщил экс-советник американского лидера Джон Болтон.
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Происшествия
Адвокат назвал причину пьяной езды Ефремова
Известия 00:18
Политика
Песков заявил о постоянной сменяемости власти в России
В России происходит постоянный процесс ротации во власти, не замечать его было бы неверно, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Ведомости 05:13
Экономика
Goldman повысил прогноз цен на золото, ожидая ослабления доллара
Goldman Sachs в пятницу обновил свои трех -, шести - и 12-месячные прогнозы цен на золото Несмотря на постоянную борьбу за выбор направления с момента резкого роста в разгар коронавирусного кризиса, аналитики Goldman Sachs ждут дальнейшего роста золота на фоне прогноза ослабления доллара.
Profinance.ru 05:01
Политика
Володин назвал «походом против народа» призывы не изменять Конституцию
Голосование по изменению Конституции назначили на 1 июля.
Говорит Москва вчера в 09:12
Общество
Гособвинение запросило для Серебренникова 6 лет колонии
По словам прокурора, господа Серебренников, Итин и Малобродский, как руководители «Седьмой студии», похитили большую часть субсидий, выделенных Минкультом на проект «Платформа» в 2011–2014 годах.
Коммерсантъ 05:38
Технологии
В Minecraft воссоздали Чернобыльскую АЭС
В компьютерной игре Minecraft воссоздали копию Чернобыльской АЭС. Автром выступил игрок под ником Janisko, сообщает сайт 3dnews.ru.
Piter.tv вчера в 13:58
Шоу-бизнес
Муж Полины Гагариной выложил ее фото в бикини
Фотограф Дмитрий Исхаков выложил в Instagram фотографию своей жены Полины Гагариной и двух детей.
Телеканал 360° вчера в 17:29
Политика
Песков рассказал о портрете Путина на диване в его кабинете
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков объяснил, откуда взялся портрет главы государства Владимира Путина у него в кабинете, передает корреспондент "Газеты.Ru".
Газета.Ru 05:09
Политика
Клишас объяснил поправку о президентских сроках
Поправка к Конституции, которая позволяет действующему президенту снова баллотироваться, необходима для стабилизации политической системы, заявил сопредседатель рабочей группы, глава комитета по конституционному законодательству Совета Федерации Андрей Клишас.
RT на русском 02:57
Армия и оружие
Египетский президент предупредил о возможном вторжении в Ливию
Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси заявил о легитимности любого возможного вмешательства в Ливию. Об этом сообщает Sky News Arabia.
Газета.Ru вчера в 00:40
Экономика
«Ведомости»: для IT-отрасли бессрочно снизят налоги
Реализуя налоговой маневр для IT-отрасли, правительство снизит страховые взносы и налог на прибыль, а также отменит НДС с рекламы разработок на иностранных площадках, пишет "Ведомости" со ссылкой на двух федеральных чиновников.
Газета.Ru 03:48
Происшествия
Стало известно о возможном аресте Верзилова за мелкое хулиганство
Издателю «Медиазоны», участнику арт-группы «Война» Петру Верзилову грозит арест за мелкое хулиганство.
Lenta.ru вчера в 16:29
Политика
Нарышкин: Москва не доверяет позиции Лондона по событиям в Солсбери
Россия не доверяет заявлениям о причастности русских к событиям в Солсбери, сообщил директор Службы внешней разведки (СВР) Сергей Нарышкин в интервью «Би-би-си», которое записали в штаб-квартире СВР.
Коммерсантъ 19 июня в 17:27
Политика
Die Welt оценила шансы достроить «Северный поток-2»
У «Газпрома» (единственный акционер оператора проекта Nord Stream 2) есть возможность завершить строительство газопровода «Северный поток-2», не опасаясь санкций США, пишет Die Welt.
РБК 20 июня в 02:38
Происшествия
Двух фигурантов дела «Сети» осудили в Петербурге
Российская газета 05:44
Общество
В России выявили 7600 новых случаев заражения коронавирусом
Больше всего новых случаев выявили в Москве (1068), Подмосковье (506), Ханты-Мансийском автономном округе (295) и Нижегородской области (215), меньше всего — в Еврейской АО (двое заболевших) и Севастополе (один).
РИА Новости 03:51
Политика
Большинство американцев не знают, какой праздник отмечается 8 мая
Социологи отмечают, что 69 процентов опрошенных либо не знали, какое событие приходится на 8 мая, либо неверно ответили на этот вопрос.
РИА Новости 03:00
Политика
Ветеран передал Путину письмо и попал на видео
Lenta.ru 05:54
Общество
Роспотребнадзор дал советы по защите детей от коронавируса
Роспотребнадзор дал советы родителям по защите детей от новой коронавирусной инфекции в период снятия ограничений.
Известия вчера в 23:15
Происшествия
Стрелявший в полицейских на Ленинском проспекте в Москве скончался
В столичной больнице скончался Ратмир Галаев, открывший стрельбу по сотрудникам ДПС на Ленинском проспекте, сообщает Федеральное агентство новостей.
РИАМО вчера в 10:16
Шоу-бизнес
Ольга Бузова намекнула на беременность
Подписчики тут же оставили множество комментариев о том, что Ольга наверняка ждет ребенка.
Paparazzi.ru 02:30
Общество
Алтайский министр намекнул на след США в петиции за свою отставку
Петиция за отставку Попова размещена на сайте Change.org в начале июля. На 22 июля ее подписали более 3700 человек.
Тайга.инфо 04:52
Общество
Путин наградил медиков за борьбу с коронавирусом
Владимир Путин подписал указы о награждении медработников за вклад в борьбу с коронавирусом, сообщается на сайте Кремля.
РИА Новости вчера в 04:15
Гаджеты
Смартфон Honor X10 Max с 7,2-дюймовым дисплеем представят 2 июля
MobiDevices 03:17
Киберспорт
Virtus.pro уступила FlyToMoon на Beyond Epic
Cyber.sports.ru вчера в 15:17
Единоборства
Менеджер Волкова назвал причины поражения российского бойца от Блэйдса
Национальная служба новостей вчера в 03:56
Гаджеты
Реалистичный макет iPhone 12 показался на качественных фото
В твиттере опубликовали качественные фото реалистичных макетов новых iPhone 12.
The GEEK 03:33
Энергетика
Цены на бензин Аи-92 с 15 по 19 июня выросли на 17 копеек
Средние розничные цены на бензин марки Аи-92 в России с 15 по 19 июня 2020 года выросли на 17 копеек по сравнению с предыдущей неделей и составили 42,98 рубля за литр.
ТАСС 04:30
Общество
В Киеве «повесили» флаг ЛГБТ на меч «Родины-матери»
Lenta.ru вчера в 14:00