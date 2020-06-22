Политика
Газета.RuБолтон заявил, что Путин лучше Трампа готовится к встречам
Бывший советник президента США Дональда Трампа по нацбезопасности Джон Болтон заявил, что российский лидер Владимир Путин готовится к деловым встречам лучше, чем это делает глава Соединенных Штатов Америки. Об этом он сказал в интервью телеканалу ABC News.
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Общество
С 1 августа российские пенсионеры получат прибавку к пенсии
Единоразовые выплаты в размере 13% от внесенных сумм смогут сразу за 3 года получить участники программы софинансирования пенсий.
Live24 19 июня в 02:05
Происшествия
Популярная российская блогер разбилась на мотоцикле на Бали
Девушка разбилась на мотоцикле на Бали, передает РИА Новости. Настя Тропицель вела популярный блог, посвященный фрилансу.
Российская газета вчера в 11:59
Здоровье
На Украине продлили режим адаптивного карантина до 31 июля
На официальном сайте украинского Минздрава разместили Постановление правительства Кабмина страны по поводу продления сроков адаптивного карантина до 31 июля.
Live24 00:52
Общество
Дуров хочет сделать Telegram доступнее в Иране и Китае
Основатель Telegram Павел Дуров хочет сделать мессенджер доступнее в Иране и Китае.
РИА Новости вчера в 23:57
Шоу-бизнес
Анджелина Джоли раскрыла причину развода с Брэдом Питтом
В мае 2017 года Питт признался, что после того как его супруга подала на развод, он отказался от алкогольных напитков и перешел на клюквенный сок.
Взгляд.ру 20 июня в 04:54
Технологии
Названо число инопланетных океанов в галактике
Lenta.ru вчера в 23:37
Наука
Подтверждена связь группы крови с тяжестью коронавируса
Независимые исследования, проведенные в медучреждениях Китая, в Колумбийском университете США и в университетах Ирана, подтвердили связь между группой крови и тяжестью протекания COVID-19.
BFM.ru вчера в 12:20
Общество
NYT: памятник Теодору Рузвельту в Нью-Йорке демонтируют
Памятник 26-му президенту США Теодору Рузвельту (занимал пост в 1901-1909 годах), расположенный перед входом в Американский музей естественной истории в Нью-Йорке, будет демонтирован.
ТАСС 00:12
Происшествия
В управлении лесами Алтайского края идут обыски
Оперативно-следственные мероприятия проводятся в понедельник в управлении лесами Алтайского края в рамках возбужденного уголовного дела.
ТАСС вчера в 23:17
Общество
Для вакцинации россиян от коронавируса потребуется до 70 миллионов доз
Для массовой вакцинации населения России от коронавирусной инфекции потребуется изготовить до 70 миллионов доз препарата, разработанного совместно с Минобороны, сообщил в интервью "Красной звезде" директор Национального исследовательского центра (НИЦ) эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург.
РИА Новости вчера в 23:37
Общество
Рекордный прирост зараженных коронавирусом зарегистрировала ВОЗ
Максимальный прирост смертности зафиксировали 18 июня – тогда ВОЗ сообщало о 181 000 заразившихся.
Live24 00:13
Шоу-бизнес
Мама Тимати высказалась по поводу отписки от Решетовой в Instagram
Несколько дней мама Тимати провела в кругу сына и его избранницы.
StarHit.ru вчера в 06:34
Общество
В Тюменской области продлили режим повышенной готовности
Режим повышенной готовности в Тюменской области продлен до 28 июня, при этом в регионе открываются общественные пространства, скверы и парки, сообщает в субботу оперативный штаб по профилактике COVID-19.
РИА Новости 20 июня в 06:19
Культура
Актеры Якутии прочитали отрывки Конституции на якутском языке
Актеры театра и кино республики записали видеоролики, в которых зачитали выдержки из основного закона страны на двух языках – якутском и русском передает телеканал "Якутия 24" со ссылкой на региональный Минкульт.
Якутия 24 вчера в 20:54
Общество
В Киеве «повесили» флаг ЛГБТ на меч «Родины-матери»
Активисты KyivPride устроили акцию, в рамках которой сняли в Киеве на видео монумент «Родина-мать» с флагом ЛГБТ-сообщества.
Lenta.ru вчера в 14:00
Гаджеты
Huawei выпустит в срок Mate 40 и Mate 40 Pro
Инсайдеры отмечают, что компания попросила поставщиков на время прекратить поставки деталей для флагманов Huawei Mate 40, которые готовят к выпуску.
Evo-rus.com 19 июня в 04:22
Общество
Вдова экс-губернатора Игнатьева рассказала о его последних днях
Вдова бывшего главы Чувашии Михаила Игнатьева, умершего на 59-м году жизни из-за прогрессирующей сердечно-сосудистой недостаточности на фоне пневмонии и коронавируса, Лариса Игнатьева рассказала о последних днях его жизни.
URA.Ru вчера в 13:39
Общество
Аномалия в Якутии: полюс холода сменился на полюс жары
В Якутии полюс холода сменился на полюс жары. В Верхоянске 20 июня была зафиксирована аномальная температура.
Вести.Ru вчера в 18:52
Общество
Путин наградил медиков за борьбу с коронавирусом
Владимир Путин подписал указы о награждении медработников за вклад в борьбу с коронавирусом, сообщается на сайте Кремля.
РИА Новости вчера в 04:15
Происшествия
Верзилова оставили на ночь в отделе полиции
Сотрудники полиции оставляют на ночь в отделе полиции издателя "Медиазоны" и участника Pussy Riot Петра Верзилова по статье о мелком хулиганстве, сообщил "Интерфаксу" адвокат Леонид Соловьев.
Интерфакс вчера в 17:42
Общество
Россиян ждет четырехдневная рабочая неделя
Гражданам России предстоит четырехдневная рабочая неделя. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 00:40
Происшествия
В Норильске возбудили дело по факту массовой драки
В Норильске возбудили уголовное дело по факту массовой драки на почве бытового конфликта, сообщили в пресс-службе главка МВД России по Красноярскому краю.
RT на русском 00:47
Общество
В Кузбассе выявили 44 новых случая коронавируса
РИА Новости 00:57
Здоровье
Коронавирусом в Хакасии заболело уже почти полторы тысячи человек
Коронавирусом в Хакасии заболело уже почти полторы тысячи человек Точнее 1490. За последние сутки статистику пополнили 46 пациентов.
ГТРК Хакасия 19 июня в 01:59
Авто
В России подорожали автомобили Hyundai
Наибольший рост цен, сразу на 15 тыс. рублей, отмечен у седанов Elantra и Sonata, а также кроссовера Santa Fe.
Автоновости дня вчера в 02:01
Политика
Британский МИД ответил на статью Путина о Второй мировой войне
Путин написал статью о Второй мировой войне для американского журнала Победа нацизма во время войны произошла благодаря совместным усилиям, мужеству, а также ценой жертв СССР, Британии, США и других стран-союзников.
Национальная служба новостей 20 июня в 03:15
Общество
Деятели театра призвали Минкульт отозвать иск по делу «Седьмой студии»
РИА Новости вчера в 15:57
Единоборства
Кертис Блэйдс ответил на критику после победы над Александром Волковым
FightTime.ru вчера в 01:54
Шоу-бизнес
Адвокат назвал причину пьяной езды Ефремова
Эльман Пашаев, адвокат Михаила Ефремова, в интервью изданию «Собеседник» назвал причину, по которой его подзащитный сел за руль в состоянии алкогольного опьянения.
Известия 00:18
Культура
Федор Добронравов назвал причины своего ухода из Театра сатиры
Народный артист России Федор Добронравов в беседе с обозревателем газеты «Московский комсомолец» назвал причины своего ухода из Театра сатиры.
Известия вчера в 21:14