Бывший советник президента США Дональда Трампа по нацбезопасности Джон Болтон заявил, что российский лидер Владимир Путин готовится к деловым встречам лучше, чем это делает глава Соединенных Штатов Америки. Об этом он сказал в интервью телеканалу ABC News.

Болтон заявил, что Путин лучше Трампа готовится к встречам

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