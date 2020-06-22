Политика

КоммерсантъКоммерсантъБолтон считает, что Путин лучше Трампа готовится к переговорам

Бывший помощник президента США Джон Болтон считает, что президент России Владимир Путин готовится к переговорам куда более тщательно, чем президент США Дональд Трамп. Господин Болтон входил в состав американской делегации на первой полноформатной встрече двух лидеров в Хельсинки в 2018 году.
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Болтон счел уровень подготовки Путина ко встречам недостижимым для Трампа

Известиявчера в 23:42

Болтон рассказал об опасениях перед встречей Трампа и Путина в 2018 году

Интерфакс00:49

В США Путина поставили в пример Трампу

Lenta.ruвчера в 23:48

Болтон заявил, что опасался оставлять Трампа на встрече с Путиным

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Болтон не знал, чего ждать от Трампа на встрече с Путиным в 2018 году

РИА Новости00:37

Болтон заявил, что Путин лучше Трампа готовится к встречам

Газета.Ruвчера в 23:34

Болтон заявил, что не знал, о чем Трамп собирался говорить с Путиным на саммите 2018 года

ТАССвчера в 22:24
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iReactor вчера в 04:04
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Политика

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Общество

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Общество

Россиян ждет четырехдневная рабочая неделя

Гражданам России предстоит четырехдневная рабочая неделя. Об этом сообщает РИА "Новости".
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Экономика

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Lenta.ru вчера в 20:36
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Общество

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РИА Новости вчера в 06:50
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Здоровье

Открытое письмо Минниханову по СOVID: «В Челнах нужны экстренные меры»

Руководитель Набережночелнинского отделения Всемирного конгресса татар от имени организации просит «принять экстренные меры на государственном уровне», вплоть до полного закрытия Челнов на карантин.
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Происшествия

В управлении лесами Алтайского края идут обыски

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ТАСС вчера в 23:17
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Общество

Созданная в России вакцина даст защиту от коронавируса на два года

Вакцина, разработанная Минобороны России и Научно-исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи, обеспечит иммунитет от коронавирусной инфекции минимум на два года.
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ВОЗ зафиксировала рекордное число заражений коронавирусом за сутки

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) зафиксировала 21 июня рекордное число заражений коронавирусом за сутки — 183 020.
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Происшествия

Утечка топлива произошла на электростанции в Якутии

Известия вчера в 16:20
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Коллективный иск был подан пассажирами против авиакомпании American Airlines за расовую дискриминацию, сообщает телеканал NBC News.
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Джон Болтон
Американский политик
Государственный и политический деятель США, советник президента США по национальной безопасности с 9 апреля 2018 по 10 сентября 2019 года.
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