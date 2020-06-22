Политика
КоммерсантъБолтон считает, что Путин лучше Трампа готовится к переговорам
Бывший помощник президента США Джон Болтон считает, что президент России Владимир Путин готовится к переговорам куда более тщательно, чем президент США Дональд Трамп. Господин Болтон входил в состав американской делегации на первой полноформатной встрече двух лидеров в Хельсинки в 2018 году.
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Происшествия
В Норильске возбудили уголовное дело после массовой драки
Полиция возбудила уголовное дело о хулиганстве по факту массовой драки в Норильске, сообщает краевой главк МВД.
РИА Новости 00:26
Общество
ПФР разъяснил, кому в России повысят пенсии до 16 тысяч рублей
Пособия российских пенсионеров в возрасте от 80 лет увеличатся до 16 тысяч рублей, рассказали сотрудники Пенсионного фонда России.
iReactor вчера в 04:04
Политика
Путин посоветовал чиновникам не «выпячивать» свое благосостояние
Президент Владимир Путин в эфире телеканала «Россия 1» сказал, что чиновникам неприлично выпячивать напоказ свое благосостояние, когда сотни тысяч людей в стране живут очень скромно.
Коммерсантъ вчера в 08:14
Культура
Названа причина ухода Добронравова из Театра Сатиры
Ранее стало известно, что народный артист РФ Федор Добронравов написал заявление об уходе из Театра Сатиры.
РЕН ТВ вчера в 10:58
Общество
В сети сообщили о смерти блогера Анастасии Тропицель
Российская 18-летняя блогер-миллионник Анастасия Тропицель погибла на индонезийском острове Бали.
Газета.Ru вчера в 11:10
Общество
Еще 1 114 пациентов вылечились после коронавируса в Москве
За прошедшие сутки после прохождения лечения выздоровели еще 1 114 пациентов.
ТАСС 02:21
Авто
С 1 июля российских водителей ждет ряд нововведений
С 1 июля 2020 года на территории Российской Федерации начнет действовать новый ГОСТ технического регламента Таможенного союза.
Тарантас Ньюс вчера в 15:35
Происшествия
За выходные дни скончались пять новосибирцев с коронавирусом
Новосибирск, 22 июня 2020, 03:53 — REGNUM В Новосибирской области за выходные дни, 20 и 21 июня, выявлено 214 новых случаев заражения коронавирусом.
REGNUM вчера в 20:53
Общество
Россиян ждет четырехдневная рабочая неделя
Гражданам России предстоит четырехдневная рабочая неделя. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 00:40
Экономика
Названы способы накопить на безбедную старость
Экономист Константин Юрченко перечислил способы, которые помогут накопить на безбедную старость. Об этом он рассказал порталу URA.RU.
Lenta.ru вчера в 20:36
Общество
Путин наградил медиков за борьбу с коронавирусом
РИА Новости вчера в 06:50
Здоровье
Открытое письмо Минниханову по СOVID: «В Челнах нужны экстренные меры»
Руководитель Набережночелнинского отделения Всемирного конгресса татар от имени организации просит «принять экстренные меры на государственном уровне», вплоть до полного закрытия Челнов на карантин.
Chelny-biz.ru 00:26
Происшествия
В управлении лесами Алтайского края идут обыски
Оперативно-следственные мероприятия проводятся в понедельник в управлении лесами Алтайского края в рамках возбужденного уголовного дела.
ТАСС вчера в 23:17
Общество
Созданная в России вакцина даст защиту от коронавируса на два года
Вакцина, разработанная Минобороны России и Научно-исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи, обеспечит иммунитет от коронавирусной инфекции минимум на два года.
RT на русском вчера в 18:12
Общество
ВОЗ зафиксировала рекордное число заражений коронавирусом за сутки
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) зафиксировала 21 июня рекордное число заражений коронавирусом за сутки — 183 020.
Lenta.ru 02:02
Происшествия
Утечка топлива произошла на электростанции в Якутии
Известия вчера в 16:20
Происшествия
На American Airlines подали в суд за расовую дискриминацию
Коллективный иск был подан пассажирами против авиакомпании American Airlines за расовую дискриминацию, сообщает телеканал NBC News.
Вести.Ru вчера в 13:02
Технологии
Microsoft внезапно обновила Windows 7
Компания Microsoft выпустила обновление для операционной системы Windows 7, официальная поддержка которой была прекращена в начале 2020 года.
NewInform 20 июня в 12:54
Общество
В Орске возложили цветы к Вечному Огню
Orsk.ru 02:25
Политика
Путин приехал в главный храм Вооруженных сил
Lenta.ru 02:49
Авто
Минпромторг предоставил россиянам скидки от 10 до 25% на покупку авто
Размер скидки остался неизменным: максимальные 25% по-прежнему могут получить только жители Дальнего Востока (достаточно даже временной регистрации), а всем остальным положены стандартные 10%, пишет iReactor.
Автоновости дня вчера в 11:55
Единоборства
Менеджер Волкова назвал причины поражения российского бойца от Блэйдса
Национальная служба новостей вчера в 03:56
Здоровье
Воронежские врачи стали победителями всероссийского конкурса
РИА Воронеж 20 июня в 11:58
Здоровье
В Башкирии еще 53 человека за сутки заболели коронавирусом
По словам министра, с начала пандемии новой коронавирусной инфекцией в республике заразились 4959 человек, в том числе +53 за последние сутки.
МедиаКорСеть 01:33
Общество
Россияне поделились в соцсетях снимками солнечного затмения
Российская газета вчера в 07:37
Футбол
Манчестер Сити - Бернли: прогноз Егора Смакотина 22 июня 2020
Манчестер Сити не особо мотивирован - Ливерпуль не догнать (только теоретически - Ливерпулю осталось набрать 5 очков для гарантированного чемпионства), а еврокубков для них из-за бана Уефа в следующем сезоне не будет.
Ставка TV вчера в 23:50
Общество
Экс-директор раскрыл доходы участников «Уральских пельменей»
Бывший участник и директор "Уральских пельменей" Сергей Нетиевский рассказал о доходах участников шоу.
РИА Новости 20 июня в 03:23
Экономика
IT-отрасль получит бессрочный налоговый стимул
Маневр предполагает, что все изменения будут бессрочными, а претендовать на них смогут все российские IT-компании, у которых не менее 90% доходов приходится на продажу софта и услуги по его разработке, внедрению и поддержке, рассказывают два федеральных чиновника.
Ведомости вчера в 18:03
Происшествия
В Перми в аварии с автобусом погиб человек
Информация об инциденте уточняется. Напомним, в выходные в Перми в аварии погиб молодой мотоциклист.
Город342 02:30