Политика
RT на русскомБолтон заявил о готовности дать показания по делу об импичменте Трампа
Бывший помощник американского президента по национальной безопасности Джон Болтон выразил готовность дать показания в сенате США в рамках процедуры импичмента главы государства Дональда Трампа.
Читать в источнике
Оценить16
с чего всё началось
«Поскольку вопрос о том, чтобы я дал показания, вновь стоит на повестке дня... я пришёл к выводу, что в случае, если сенат вызовет меня по повестке для дачи показаний, я готов сделать это», — говорится в опубликованном на его сайте заявлении.RT на русском12:32
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7034 источника, обновлено в 14:12, Ашберн
Космос
NASA перенесло дату возвращения корабля Dragon от МКС
Как ранее сообщало ИА REGNUM, 5 декабря 2019 года космический корабль Dragon был запущен со стартовой площадки NASA на мысе Канаверал.
Происшествия
Сотрудника предприятия «Роскосмоса» нашли мертвым в Подмосковье
В воскресенье, 5 января, в квартире, расположенной в Подмосковье, был найден труп начальника одного из отделов госкорпорации «Роскосмос» Сергея Хайкина.
Происшествия
В Хабаровском крае оставленный на балконе ребенок замерз насмерть
"В одном из населенных пунктов Хабаровского края насмерть замерз ребенок первого года жизни, оставленный родителями на балконе", — говорится в сообщении.
Финансы
Рубль снизился к доллару и евро
На "Московской бирже" рубль снизился к бивалютной корзине.
Политика
Избирком Хорватии объявил итоги президентских выборов
Отмечается, что явка составила около 55%. 22 декабря Миланович и Грабар-Китарович вышли во второй тур президентских выборов в Хорватии.
Кино
Рецензия на сериал «Ведьмак»: За Netflix платите чеканной монетой
Оценка: 6 из 10Первый сезон сериала Netflix "Ведьмак" вышел 20 декабря 2019 года.
Происшествия
Пираты захватили судно у берегов Нигерии с россиянами на борту
Пираты захватили судно, поиски похищенных продолжаются. В августе 2019 года пираты захватили грузовое судно «Мармалайта» у берегов Камеруна.
Кино
Хоакин Феникс получил «Золотой глобус» за фильм «Джокер»
Американский актер Хоакин Феникс, который исполнил главную роль в фильме «Джокер», получил премию «Золотой глобус» в номинации «Лучший актер драматического кино».
Общество
Комиссия Госдумы обсудит раздачу Жириновским денег на Красной площади
Комиссия Госдумы по вопросам депутатской этики сможет обсудить высказывания лидера ЛДПР Владимира Жириновского после 13 января, когда депутаты вернутся к работе.
Армия и оружие
Столтенберг: США приняли решение об атаке Сулеймани без участия НАТО
США приняли решение о ликвидации иранского генерала Касема Сулеймани без участия НАТО и международной коалиции по борьбе с «Исламским государством»*, заявил генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг.
Культура
Умер Геннадий Пискунов, народный артист России
Политика
Экстренно направленный в Сирию ракетный крейсер «Маршал Устинов» пострадал при проходе через Босфор. Видео
Армия и оружие
Милонов обвинил сотрудницу «Новой газеты» в пропаганде терроризма
Депутат Госдумы Виталий Милонов сравнил деятельность редактора отдела спецпроектов "Новой газеты" Елены Милашиной с отрицающими холокост националистами в Германии, сообщает портал "НьюИнформ".
Армия и оружие
Шойгу провёл телефонный разговор с главой Генштаба ВС Ирана
Глава Минобороны России Сергей Шойгу провёл телефонный разговор с начальником Генштаба Вооружённых сил Ирана Мохаммадом Багери, в ходе которого стороны обсудили ситуацию в регионе на фоне убийства в Ираке иранского генерала Касема Сулеймани.
Армия и оружие
Армия Хафтара взяла под контроль город Сирт
Армия и оружие
Боевики напали на военную базу США в Кении
Боевики террористической группировки «Аш-Шабаб»* напали на американскую военно-морскую базу Манда-Махогони в кенийском округе Ламу.
Хоккей
Ковальчук подарил часы Rolex Кулаку за 17-й номер в «Монреале»
Общество
Суд над Харви Вайнштейном начался в Нью-Йорке
Судебный процесс над голливудским продюсером Харви Вайнштейном, который обвиняется в сексуальных домогательствах, начался 6 января в Нью-Йорке, сообщает DW.
Происшествия
В новгородском детском лагере прервали отдых из-за вспышки инфекции
С 3 января 2020 года в лагере на отдыхе находились 215 детей. Смена должна была продлиться до 12 января.
Происшествия
В Ульяновске трехлетний ребенок погиб во время игры в прятки
Прокуратура и следственные органы в Ульяновске проводят проверки по факту гибели трехлетнего ребенка, предположительно, умершего во время игры в прятки, сообщил РИА Новости в понедельник старший помощник прокурора региона Василий Зима.
Общество
Назван правильный способ заварки чая
При неправильном заваривании чая напиток может превратиться в опасный яд.
Политика
США обвинили Россию и Китай в блокировании заявления ООН
США обвинили Россию и Китай в блокировании заявления Совбеза ООН, сообщил Reuters.
Политика
Косачев назвал уроком для Багдада отказ США выводить войска из Ирака
Трамп заявил, что США не уйдут из Ирака, пока Багдад не компенсирует все расходы на построенную там американскую авиабазу, и что США наложат на Ирак такие санкции, "каких они никогда не видели, антииранские санкции покажутся мелочью".
Технологии
СМИ предупредили о «новогоднем вирусе» в WhatsApp
В WhatsApp появился "новогодний вирус", пишет gizchina.com.
Армия и оружие
Ирак начал подготовку по выводу иностранных войск из страны
Власти Ирака начали подготовку механизма по выводу войск Соединенных Штатов с территории страны, заявил представитель главнокомандующего вооруженными силами Ирака Абдель Керим Халф.
Авто
Обновленный Chevrolet Equinox замечен во время испытаний
Компания General Motors готовит к дебюту обновлённую версию кроссовера Chevrolet Equinox.
Общество
Первая леди Украины появилась на публике в шлепках
Первая леди Украины Елена Зеленская посетила Национальный музей Омана в шлепанцах.
Общество
Друг Павленко рассказал о последних неделях жизни онколога
Жена и дети были рядом с ним до последней минуты. Об этом рассказал на странице Павленко в Fасевоок хирург Илья Гоцадзе, друг семьи.