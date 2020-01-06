Политика

RT на русскомRT на русскомБолтон заявил о готовности дать показания по делу об импичменте Трампа

Бывший помощник американского президента по национальной безопасности Джон Болтон выразил готовность дать показания в сенате США в рамках процедуры импичмента главы государства Дональда Трампа.
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«Поскольку вопрос о том, чтобы я дал показания, вновь стоит на повестке дня... я пришёл к выводу, что в случае, если сенат вызовет меня по повестке для дачи показаний, я готов сделать это», — говорится в опубликованном на его сайте заявлении
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