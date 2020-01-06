с чего всё началось

Бывший помощник американского президента по национальной безопасности Джон Болтон выразил готовность дать показания в сенате США в рамках процедуры импичмента главы государства Дональда Трампа.

Болтон заявил о готовности дать показания по делу об импичменте Трампа

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Армия и оружие Пушков заявил о провале США после убийства Сулеймани Попытка США заручиться поддержкой европейских союзников после убийства американскими военными иранского генерала Касема Сулеймани завершилась провалом, заявил член Совета Федерации Алексей Пушков в твиттере.

Авто Новый арктический вездеход «Русак» протестировали в Архангельске Новый арктический вездеход «Русак», созданный учеными Нижегородского технического института для перевозки людей и грузов на Крайнем Севере, прошел испытания в Архангельске.

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Здоровье Роспотребнадзор рассказал об опасных блюдах в ресторане Роспотребнадзор сообщил, что самыми опасными ресторанными блюдами из-за возникновения инфекции являются многокомпонентные салаты, пирожные и торты с кремом, шаурма, изделия из рубленого мяса и студень.

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Армия и оружие Генсек ООН заявил о максимальном уровне геополитической напряженности Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций Антониу Гутерриш заявил, что геополитическая напряженность в мире достигла максимально высокого уровня, и призвал мировых лидеров не допустить начала новой войны.