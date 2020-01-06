с чего всё началось

Бывший помощник американского президента по национальной безопасности Джон Болтон выразил готовность дать показания в сенате США в рамках процедуры импичмента главы государства Дональда Трампа.

Болтон заявил о готовности дать показания по делу об импичменте Трампа

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