Происшествия

РИА НовостиРИА НовостиБомбардировщик сел на грунт под Астраханью после отказа двигателя

В Астраханской области при выполнении планового полета экстренно сел самолет Ту-22, сообщили в Минобороны. По информации ведомства, у машины отказал двигатель.
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Экстренная посадка бомбардировщика под Астраханью

Астраханские новости07:07

В Астраханской области экстренно сел на грунт дальний бомбардировщик

Арбуз05:53

Командование летчиков севшего под Астраханью Ту-22МЗ просит представить их к госнаградам

ТАСС06:34

Летчиков, экстренно посадивших на грунт Ту-22 под Астраханью представят к наградам

ТК Звезда06:28

Бомбардировщик Ту-22М3 сел на грунт под Астраханью с отказавшим двигателем

Интерфакс05:19

Сверхзвуковой бомбардировщик не разбился под Астраханью благодаря летчикам — Минобороны РФ

Волга05:41

Бомбардировщик сел на грунт под Астраханью после отказа двигателя

РИА Новости05:52
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Фигурное катание

Алина Загитова и Татьяна Навка посетили шоу «Вечерний Ургант»

Российская газета вчера в 13:02
Игры

Появились характеристики Xbox Series X

The GEEK 15 декабря в 10:52
Общество

Госдума может приравнять сжигание мусора к переработке

Поправки к закону «Об отходах производства и потребления» фактически приравнивают сжигание мусора с выработкой энергии к переработке отходов.
REGNUM вчера в 16:01
Политика

Депутат прокомментировала скандал вокруг своих слов о малоимущих

Ранее в СМИ появились сообщения о том, что Гусева выступила против отмены подоходного налога для малоимущих граждан и сравнила их с заключенными, которых обеспечивает государство.
РИА Новости 04:19
Экономика

ЦБ предложил ужесточить выдачу ипотеки в самых массовых сегментах

ЦБ предложил с июля 2020 года ограничить российские банки при выдаче ипотеки слишком закредитованным заемщикам, следует из консультативного доклада регулятора.
РБК 06:16
Происшествия

СК возбудил уголовное дело против подозреваемого в убийстве депутата

Уголовное дело возбудили против главы фракции «Единая Россия» в Переславль-Залесской городской думе Владимира Корнилова, подозреваемого в убийстве знакомого в состоянии алкогольного опьянения.
Известия 05:56
Происшествия

В Ленобласти задержали депутата по делу о хищении денег у «Газпрома»

Сотрудники управлений Следственного комитета (СК) и Федеральной службы безопасности (ФСБ) по Ленинградской области задержали депутата Законодательного собрания региона Елену Маханек по подозрению в причастности к хищению средств у ОАО «Газпром газораспределение» (дочерняя компания «Газпрома»).
РБК 07:16
Происшествия

Экс-главу Петропавловска-Камчатского заподозрили в получении взятки

Позже СК сообщил, что брат главы Петропавловска-Камчатского проходит по делу о даче взятки и посредничестве во взяточничестве.
РИА Новости 06:38
Наука

Ученые раскрыли тайну истуканов с острова Пасхи

Группа археологов и почвоведов из США, Новой Зеландии и Чили выяснили, что древние полинезийцы устанавливали на острове Пасхи каменные истуканы-моаи, поскольку верили в то, что статуи помогают сохранить плодородие земли.
РИА Новости вчера в 22:33
Происшествия

В Омске начался суд над родителями, ставившими сына коленями на гречку

По данным следствия, 35 -летний программист из Омска с апреля по май 2019 года в воспитательных целях ставил своего 8-летнего пасынка на длительное время коленями на гречневую крупу.
Российская газета вчера в 02:58
Политика

Россия выделит почти $17 млн на восстановление Сирии

Россия выделит около $17 млн различным структурам ООН на восстановление Сирии, соответствующее распоряжение правительства опубликовано на официальном портале правовой информации.
REGNUM 06:36
Политика

Первеза Мушаррафа приговорили к смертной казни

Бывший президент и премьер-министр Пакистана Первез Мушарраф приговорен к смертной казни, сообщает агентство Reuters.
Lenta.ru 02:40
Экономика

В Минфине Украины назвали новую помощь МВФ «последней программой»

Украина рассчитывает выполнить новую программу Международного валютного фонда (МВФ) за три года, сообщила глава Минфина страны Оксана Маркарова в эфире телеканала ICTV.
РБК вчера в 22:58
Происшествия

В Ленобласти после обыска у семьи с арсеналом оружия завели новое дело

В Ленобласти после обысков в коттедже в поселке Химози под Гатчиной возбуждено уголовное дело о незаконном обороте оружия.
Российская газета 03:35
Общество

Грету Тунберг удивило внимание СМИ к её поездке на поезде

Экоактивистку Грету Тунберг удивило то, что СМИ гораздо больше заинтересовала её поездка на поезде Deutsche Bahn, чем провал переговоров по климату (COP25) в Мадриде.
News.ru 04:41
Футбол

Зеленский поддержал украинского футболиста Зозулю

РИА Новости вчера в 12:07
Политика

В Германии заявили о многократных запросах в РФ об убийстве Хангошвили

Власти Германии неоднократно направляли запросы в российские ведомства по поводу убийства бывшего чеченского полевого командира Зелимхана Хангошвили в Берлине.
REGNUM вчера в 08:10
Происшествия

У здания Верховной рады протестующие столкнулись с полицией

У здания Верховной рады Украины произошли столкновения между представителями националистических организаций и сотрудниками правоохранительных органов, сообщает «Интерфакс-Украина».
Коммерсантъ 06:41
Происшествия

Рамиль Шамсутдинов признан потерпевшим в деле о неуставных отношениях

Возбуждено уголовное дело по факту неуставных отношений в части в Забайкальском крае, где 25 октября солдат-срочник Рамиль Шамсутдинов перестрелял восьмерых сослуживцев.
Газета.Ru 05:56
Происшествия

В Оренбуржье пенсионер нашел инкассаторскую сумку с миллионом рублей

Пожилой сельский житель в Оренбургской области обнаружил на дороге инкассаторскую сумку, в которой находился миллион рублей, и отнес в полицию, финансовая организация, которая чуть не лишилась крупной суммы, намерена вознаградить пенсионера, сообщили РИА Новости в пресс-службе управления МВД по региону.
РИА Новости 05:50
Общество

Уральский полпред призвал силовиков лучше искать коррупцию

Силовики Ямала и Челябинской области стали менее эффективно выявлять коррупцию по сравнению с 2018 годом.
URA.Ru 06:07
Политика

В Конгрессе обнародовали полный доклад по импичменту Трампу

Полный текст доклада по импичменту президенту США Дональду Трампу опубликовал 16 декабря Комитет по судебным делам палаты представителей Конгресса США.
Красная весна 05:35
Общество

Роскомнадзор выявил сайт, хранящий за рубежом данные миллиона россиян

Роскомнадзор выявил сайт, хранящий за пределами РФ данные миллиона россиян из 60 городов, а также сведения о жителях Казахстана, ограничит к нему доступ, сообщила во вторник пресс-служба ведомства.
РИА Новости 06:37
Футбол

Серия А борется с расизмом рисунками разукрашенных обезьян

В штаб-квартире Серии А в Милане теперь красуется изображение трех обезьян с разукрашенными лицами.
Евро-футбол.ру вчера в 15:43
Футбол

Защитник «Локомотива» Рыбус перенес операцию

Bobsoccer 06:44
Политика

«Батькивщина» блокирует президиум Верховной рады

Фракция "Батькивщина" заблокировала президиум в зале Верховной рады Украины.
РЕН ТВ 06:28
Общество

В Кремле назвали возвращение Opel в Россию ответом на реалии рынка

В Кремле считают возвращение автомобильной компании Opel в Россию ответом на сложившиеся на рынке реалии.
Интерфакс 04:56
Политика

CNN: корабль «Виктор Леонов» совершил небезопасные маневры у Флориды

Газета.Ru 03:59
Политика

Зеленский предложил дать всем украинским регионам равные права

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в понедельник не стал комментировать законопроект Зеленского, пообещав, что Кремль «очень внимательно» изучит этот документ на предмет соответствия минским соглашениям и «формуле Штайнмайера», увязывающей вступление в силу закона об особом статусе Донбасса с проведением там справедливых выборов по стандартам ОБСЕ.
Ведомости вчера в 09:02
Футбол

«Сампдория» заинтересовалась 17-летним игроком «Крыльев Советов»

Добавим, что в текущем сезоне Котин провел 17 матчей в молодежном первенстве и забил один гол.
Советский спорт 04:56
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