Армия и оружие
REGNUMБомбардировщики США нарастили частоту полетов вдоль российской границы
Москва, 1 июня 2020, 15:51 — REGNUM США увеличили частоту полетов бомбардировщиков B-1B у границ России. Об этом 1 июня заявил начальник Главного оперативного управления Генерального штаба Вооруженных сил России Сергей Рудский на брифинге.
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Общество
Власти Агинского считают надпись про Путина актом хулиганства
Глава поселка Агинское Андрей Дашин и председатель думы Булат Бадмацыренов заявили, что оскорбляющая президента России Владимира Путина надпись на сопке не может считаться политическим высказыванием.
Байкал24 01:59
Происшествия
Под Брянском истощенную девочку доставили в больницу из приемной семьи
Проверку начали после того, как ребенка доставили в больницу с обморожением ног.
Известия вчера в 22:41
Происшествия
В Екатеринбурге застрелили мужчину во время штурма квартиры
REGNUM вчера в 13:03
Общество
90 семей Оренбуржья получили выплаты на детей от 3 до 7 лет
С 1 июня в Оренбургской области в активную стадию вступил процесс назначения ежемесячной денежной выплаты на детей в возрасте от 3 до 7 лет.
Вестирама.ру 02:14
Политика
На Украине предложили вести переговоры по Донбассу без России
Будапештский меморандум был подписан в 1994 году между Украиной, Россией, США и Великобританией.
Известия 01:49
Общество
МВД утвердило трехзначный код региона для автономеров
Водители теперь смогут получить государственные номера с трехзначными кодами регионов, которые начинаются с цифр 2, 3, 4, 5, 6, 8 и 9. До изменения трехзначные номера начинались только с цифр 1 и 7.
REGNUM вчера в 06:45
Наука
Создан работающий через смартфон имплант для диабетиков
Машины и Механизмы вчера в 10:37
Политика
Премьер Канады выступил против появления Путина на саммите G7
Премьер-министр Канады Джастин Трюдо категорически отверг предложение президента США Дональда Трампа пригласить Россию на саммит G7, который состоится в США.
РБК вчера в 14:09
Гаджеты
Приложение для удаления китайских программ со смартфона стало хитом
Приложение Remove China Apps, благодаря которому можно удалить со своего смартфона все китайские программы, стало хитом сети.
Shraibikus News 02:14
Здоровье
В Барнауле коронавирус выявили у 70 человек в онкодиспансере
Медики выявили коронавирусную инфекцию COVID-19 у 70 человек в онкодиспансере Барнаула.
RT на русском 02:09
Политика
Путин назначил 1 июля датой голосования по поправкам к Конституции
Президент России Владимир Путин подписал указ, в соответствии с которым общероссийское голосование по принятию поправок в Конституцию пройдет 1 июля.
РИА Новости вчера в 15:50
Политика
Экс-премьер Украины напомнил о ее границах до СССР
Бывший глава кабмина Украины Николай Азаров напомнил, какие территории страна «полностью бесплатно» получила во период своего нахождения в составе Советского Союза.
BFM.ru 31 мая в 06:11
Общество
В Гидрометцентре рассказали о погоде на июнь
1 июня в Центральной России выдалось холодным, температура на несколько градусов ниже климатической нормы.
ТИА вчера в 05:15
Игры
О возможном анонсе игры Call of Duty: Black Ops Cold War
Во главе разработки стоит компания Treyarch, полтора года назад выпустившая Black Ops 4. Сюжетная линия в игре будет протекать во время событий Холодной войны, где эпицентром всего происходящего будут боевые действия во Вьетнаме.
SM News вчера в 02:55
Политика
Трамп назвал беспорядки в США актами внутреннего терроризма
Нынешние беспорядки в США являются не мирными демонстрациями, а актами внутреннего терроризма.
ТАСС вчера в 19:23
Общество
Трампа спрятали в бункере из-за протестов в Вашингтоне
Американское издание New York Times от собственных источников узнало, что президента США Дональда Трампа укрыли в специальном бункере во время массовых протестов возле Белого дома в минувшую пятницу.
Свободная Пресса вчера в 02:32
Происшествия
Задержан подозреваемый в убийстве девочки в Красноярском крае
Известия вчера в 22:02
Экономика
Правительство разработало план по восстановлению доходов россиян
Целевыми показателями исполнения плана являются выход на устойчивый рост реальных доходов россиян, снижение уровня безработицы ниже пяти процентов, а также обеспечение темпов роста ВВП на уровне не менее 2,5 процента в год к концу 2021 года.
Lenta.ru вчера в 18:48
Общество
Минпросвещения проведет очный выпускной для школьников
Собака.ru вчера в 10:13
Футбол
Официально: Серия А возобновится 20 июня перенесенными матчами
Как сообщается на официальном сайте Серии А, 20 и 21 июня будут сыграны перенесенные с февраля и марта матчи «Торино» — «Парма», «Верона» — «Кальяри», «Аталанта» — «Сассуоло» и «Интер» — «Сампдория».
Матч ТВ вчера в 15:15
Общество
Водохранилища Крыма накопили воды вдвое меньше прошлогоднего
ИА Красная Весна вчера в 16:59
Происшествия
Расстрелявшему сослуживцев срочнику добавят новое обвинение
Российская газета 31 мая в 23:06
Гаджеты
Apple выпустила версии iOS 13.5.1 или iPadOS 13.5.1
Стоит отметить, что это обновление появилось спустя несколько дней после массового джейлбрейка (взлом) каждого устройства, которое работает под управлением версии iOS 13.5.
МИТ вчера в 14:24
Происшествия
Судмедэксперты США назвали смерть Джорджа Флойда насильственной
Афроамериканец Джордж Флойд, чья смерть вызвала массовые протесты в США, умер в результате кардиопульмонарного шока (остановка сердца и дыхания).
BFM.ru 00:54
Музыка
Группа Little Big получила премию «За самый трешевый клип»
Клип треш-поп-группы Little Big на песню Go Bananas стал лауреатом ежегодной премии Berlin Music Video Awards в номинации "Самое трешевое видео".
Life.ru вчера в 06:46
Политика
Пушков рассказал о начавших «сыпаться» США
Соединенные Штаты вступили в эпоху «сумятицы», считает российский сенатор Алексей Пушков.
Известия 00:36
Наука
Молоко таракана может стать возможным новым суперпродуктом
Как сообщают ученые, пребывающее в средней кишке тараканов молоко по калорийности в 4 раза превосходит молоко коровы.
Замана 01:25
Общество
«Уральские авиалинии» планируют привлечь кредиты в нескольких банках
Авиакомпания "Уральские авиалинии" проводит переговоры с несколькими банками для предоставления займов, помимо уже открытой кредитной линии от Сбербанка.
ТАСС 01:55
Игры
LEGO-убийца – ролик Assassin’s Creed Revelations воссоздали в стиле известного конструктора
На YouTube-канале Productionetilego появилась своеобразная версия постановочного трейлера приключенческого боевика Assassin’s Creed Revelations, воссозданная в стилистике конструктора LEGO.
Городской портал Новый Нижний 00:00
Футбол
«РБ Лейпциг» обыграл «Кёльн» в гостевом матче Бундеслиги
Чемпионат вчера в 16:24