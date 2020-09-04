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Национальная служба новостей
Национальная служба новостей

Бомбардировщики США пролетели вблизи с Крымом

Отмечается, что, согласно данным портала, два самолета США вылетели с базы Фэйрфорд и, пролетев через Нидерланды, Германию и Польшу, приблизились к Крыму с украинской стороны.В источнике
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REGNUM

Над Украиной впервые прошли стратегические бомбардировщики ВВС США B-52

REGNUMвчера в 14:45
Lenta.ru

Опубликовано видео первого полета бомбардировщиков B-52 около Крыма

Lenta.ruвчера в 15:14
РИА Новости Крым

Зачем США направили ядерные бомбардировщики к Крыму – мнение эксперта

РИА Новости Крымвчера в 08:24
РБК

Американские бомбардировщики В-52 пролетели над Украиной вблизи Крыма

РБКвчера в 11:25
РИА Новости

Ядерные бомбардировщики ВВС США пролетели рядом с Крымом

РИА Новостивчера в 08:44
Газета.Ru

Бомбардировщики ВВС США приблизились к Крыму со стороны Украины

Газета.Ruвчера в 09:23
Взгляд.ру

Украина станет плацдармом для ядерного удара США по России

Взгляд.рувчера в 14:30

Китай встал на пути России к лидерству

В случае разрешения на увеличение экспорта Россия может захватить большую долю мирового рынка пшеницы, а конкуренция с западными поставщиками ужесточится, уверены эксперты.
Lenta.ru2 сентября в 20:34
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Минобороны рассекретило документы о завершении Второй мировой войны

Журналы и схемы боевых действий, наградные листы, приказы, и редкие фотографии представило Минобороны на своём сайте в разделе "Закономерный финал", который посвящен завершению Второй мировой войны.
ТВ Центр2 сентября в 01:24
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Украинская община Крыма доказала Зеленскому, что ее не угнетают

Украинская община Крыма отправила в офис президента Украины культурно-просветительский журнал на украинском языке "Крим сьогодні" ("Крым сегодня"), чтобы пресечь любые спекуляции насчет сохранения и развития украинского языка в республике, сообщила глава общины Анастасия Гридчина.
РИА Новостивчера в 12:30
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Ридли Скотт выпустил сериал «Воспитанные волками»

В новом сериале британского классика научной фантастики Ридли Скотта "Воспитанные волками", действие которого разворачивается в XXII веке, двое андроидов пытаются воспитать человеческих детей вдали от войн на религиозной почве, чтобы создать новый, свободный и прекрасный мир.
Газета.Ruвчера в 13:06
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Military Watch Magazine заявил об уникальности вертолетоносцев РФ

По мнению обозревателей американского издания Military Watch Magazine, универсальные десантные корабли (УДК) «Иван Рогов» и «Митрофан Москаленко», заложенные на судостроительной верфи «Залив» в Крыму 20 июля 2020 года, могут стать самыми многофункциональными в мире в своем классе.
Военное дело3 сентября в 07:34
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Симптомы опухоли, которые нельзя игнорировать, назвал онколог Осминин

Хирург-онколог из клиники факультетской хирургии № 1 Сеченовского университета Сергей Осминин назвал главные сигналы человеческого организма, которые могут указывать на наличие опухоли.
SMINEWS3 сентября в 02:56
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Главный омский токсиколог связал госпитализацию Навального с диетой

Главный токсиколог Омской области и Сибирского федерального округа Александр Сабаев заявил, что у политика Алексея Навального были проблемы с питанием за несколько дней до госпитализации.
Коммерсантъвчера в 04:12
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В ВОЗ оценили вероятность новой самоизоляции в связи с пандемией

Государства могут избежать повторного введения мер самоизоляции в связи с пандемией коронавируса, если предпримут выверенные шаги по борьбе с инфекцией, заявил гендиректор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус.
RT на русскомвчера в 11:48
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