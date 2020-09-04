Бомбардировщики США пролетели вблизи с Крымом
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Отмечается, что, согласно данным портала, два самолета США вылетели с базы Фэйрфорд и, пролетев через Нидерланды, Германию и Польшу, приблизились к Крыму с украинской стороны.В источнике
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