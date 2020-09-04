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РБК
РБК

Американские бомбардировщики В-52 пролетели над Украиной вблизи Крыма

В конце мая украинские истребители Су-27 впервые пролетели с американскими стратегическими бомбардировщиками B-1B над Европой и Черным морем. Командование ВВС сообщило, что самолеты отрабатывали совместные действия с союзниками по НАТО и странами-партнерами.В источнике
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Опубликовано видео первого полета бомбардировщиков B-52 около Крыма

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Эксперты дали прогноз по курсу рубля к концу 2020 года

Москва, 4 сентября 2020, 07:42 — REGNUM Курс российского рубля к концу этого года может измениться к американской валюте до 80 рублей за доллар и к валюте ЕС до 92 рублей за евро в случае неблагоприятного прогноза событий, сообщают «Известия» со ссылкой на оценки аналитиков.
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