Американские бомбардировщики В-52 пролетели над Украиной вблизи Крыма
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В конце мая украинские истребители Су-27 впервые пролетели с американскими стратегическими бомбардировщиками B-1B над Европой и Черным морем. Командование ВВС сообщило, что самолеты отрабатывали совместные действия с союзниками по НАТО и странами-партнерами.В источнике
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