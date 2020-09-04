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РБК
РБК

Американские бомбардировщики В-52 пролетели над Украиной вблизи Крыма

В конце мая украинские истребители Су-27 впервые пролетели с американскими стратегическими бомбардировщиками B-1B над Европой и Черным морем. Командование ВВС сообщило, что самолеты отрабатывали совместные действия с союзниками по НАТО и странами-партнерами.В источнике
Подробнее о событии
Lenta.ru

Опубликовано видео первого полета бомбардировщиков B-52 около Крыма

Lenta.ru15:14
Царьград

Стратегические бомбардировщики США обогнули Крым и направились… к Донбассу

Царьград07:15
РБК

Американские бомбардировщики В-52 пролетели над Украиной вблизи Крыма

РБК11:25
РИА Новости

Ядерные бомбардировщики ВВС США пролетели рядом с Крымом

РИА Новости08:44
Газета.Ru

Бомбардировщики ВВС США приблизились к Крыму со стороны Украины

Газета.Ru09:23
РИА Новости Крым

Зачем США направили ядерные бомбардировщики к Крыму – мнение эксперта

РИА Новости Крым08:24
Взгляд.ру

Украина станет плацдармом для ядерного удара США по России

Взгляд.ру14:30

ФАС возбудила дело против Ивлеевой за рекламу алкоголя

В отношении блогера и телеведущей Анастасии Ивлеевой возбуждено дело за незаконную рекламу алкоголя, сообщается на сайте управления Федеральной антимонопольной службы (ФАС) по Ленинградской области 3 сентября.
Известия20:43
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Восемь российских самолётов перехватили три бомбардировщика США

«В целях недопущения нарушения самолётами ВВС США российского воздушного пространства из состава дежурных по противовоздушной обороне сил Южного военного округа в воздух над акваториями Чёрного и Азовского морей были подняты четыре истребителя Су-27 и четыре истребителя Су-30», — заявили в НЦУО.
RT на русском15:25
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Мурашко назвал число рассматриваемых в России вакцин от коронавируса

Пять российских вакцин от коронавирусной инфекции COVID-19 в настоящее время рассматриваются Минздравом или уже получили разрешение на исследование, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.
RT на русском14:18
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ВШЭ сообщила о рекордном падении покупательной способности россиян

По расчетам экспертов Центра развития Высшей школы экономики (есть в распоряжении "Газеты.Ru"), покупательная способность денежных доходов населения во втором квартале 2020 года значительно упала.
Газета.Ru15:25
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Белый дом предостерег РФ, Китай и Иран от вмешательства в выборы в США

Вашингтон предупредил Россию, Китай и Иран, что вмешательство в будущие американские выборы - это рубеж, пересекать который нельзя, заявил в пятницу советник по национальной безопасности президента США Роберт О'Брайен.
Интерфакс14:46
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