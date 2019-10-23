Армия и оружие
Газета.RuБомбардировщики США совершили полеты около Крыма
Стратегические бомбардировщики США отработали тренировочные полеты над акваторией Черного моря, сообщает "Интерфакс". Уточняется, что самолеты, способные нести ядерное оружие, пролетели над международными водами Черного моря, приблизившись к Крыму.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
В Пентагоне сообщили о полете B-52, который сымитировал бомбардировку Крыма
Комсомольская правдавчера в 22:23
Автоматически обработаны 7043 источника, обновлено в 02:29, Вашингтон
Политика
Зеленский рассчитывает на скорую встречу в «нормандском формате»
Украина выполнила условия для проведения встречи в «нормандском формате» и ожидает ответных шагов со стороны партнёров, заявил президент Украины Владимир Зеленский на встрече с президентом Германии Франк-Вальтером Штайнмайером, сообщили 23 октября в пресс-службе президента Украины.
REGNUM 02:24
Происшествия
Оценена стоимость золота в найденном после прорыва дамб сейфе
Сотрудник одного из предприятий по переработке драгоценных металлов оценил стоимость золота в сейфе, найденном на месте прорыва дамб в Красноярском крае.
Lenta.ru вчера в 09:27
Общество
Половине россиян хватает денег только на еду и одежду
Вести.Ru вчера в 01:53
Здоровье
Онколог сообщил проверенные способы снизить риск рака
Россиянам рассказали о том, как можно снизить риск заболевания раком.
ФедералПресс 00:47
Политика
Парламент Британии провалил сделку Джонсона и ЕС по Brexit
Правительство Великобритании передало на рассмотрение парламенту новый законопроект о Brexit, который основан на соглашении, которое Борис Джонсон согласовал на саммите ЕС.
Газета.Ru вчера в 16:32
Происшествия
Российский ледокол подал сигнал бедствия у берегов Норвегии
ТАСС вчера в 02:56
Общество
Жену Зеленского раскритиковали за оскорбление императора Японии
Елена и Владимир Зеленские посетили прием в честь императора Японии Нарухито.
Газета.Ru вчера в 23:16
Общество
В Москве госпитализировали Елену Малышеву
Елену Малышеву госпитализировали в Москве. Об этом телеведущая сообщила в Instagram.
РИА Новости 01:39
Общество
«Нафтогаз» обязали поставлять газ в ДНР и ЛНР без учёта долгов
Украинское правительство обязало «Нафтогаз» поставлять газ в самопровозглашённые Донецкую и Луганскую народные республики (ДНР и ЛНР) без учёта задолженности за него.
Профиль 01:16
Общество
Посольство России запросило у Госдепа информацию о задержании Билалова
Посольство России в Вашингтоне ожидает от Госдепартамента уточнения информации по поводу задержания в Майами экс-гендиректора «Курортов Северного Кавказа» и бывшего вице-президента Олимпийского комитета России Ахмеда Билалова.
РБК 02:05
Происшествия
На Урале девочка-подросток ушла в школу и пропала
REGNUM вчера в 23:18
Политика
Тарбаев назначен постпредом главы Калмыкии при президенте РФ
REGNUM вчера в 15:46
Шоу-бизнес
Дочь Заворотнюк снова появилась в Сети
Что происходит с актрисой сейчас - неизвестно. Зато молчание в Сети прервала дочь Анастасии Заворотнюк.
Вести Подмосковья 01:22
Происшествия
Адвокат заявил об отмене уголовного дела экс-губернатора Дубровского
Следственный департамент МВД отменил постановление о возбуждении дела против экс-губернатора Челябинской области Бориса Дубровского.
РБК вчера в 14:50
Армия и оружие
Турция заявила об окончании военной операции в Сирии
Курдские вооруженные формирования подтвердили вывод своих подразделений в письме вице-премьеру США Майклу Пенсу .
Новостной фронт вчера в 22:34
Армия и оружие
Один боевик ВСУ погиб, трое ранены в Донбассе за минувшие сутки
За минувшие сутки в результате боев на линии соприкосновения в Донбассе погиб украинский военнослужащий, двое получили ранения, еще один – "боевую травму".
ИА Новороссия 01:42
Общество
Россияне назвали самую бесполезную бытовую технику
Порядка 18% опрошенных порталом Hi-Tech Mail.ru россиян назвали мультиварку самой бесполезной покупкой из бытовой техники.
ТАСС 21 октября в 20:01
Шоу-бизнес
Подруга Началовой опубликовала ранее неизвестное видео с певицей
Экс-директор и подруга певицы Юлии Началовой, которая ушла из жизни в марте, Анна Исаева опубликовала в социальной сети Instagram ранее неизвестное видео с артисткой.
Rostov gazeta вчера в 10:30
Путешествия
Lonely Planet назвал топ-10 мест для путешествий в 2020 году
Названы десять лучших мест для путешествий в 2020 году по версии туристического портала Lonely Panet.
РБК 01:55
Происшествия
Появилось видео смертельной перестрелки фермеров под Ростовом
Газета.Ru вчера в 21:56
Общество
Медведев призвал готовиться к переквалификации из-за роботизации труда
Премьер России Дмитрий Медведев, выступая на форуме «Открытые инновации — 2019», заявил, что в мире происходит роботизация труда, в связи с чем необходимо готовиться к серьёзной переквалификации.
RT на русском вчера в 07:34
Экономика
РЖД оценили скоростную магистраль из Петербурга в Нижний в ₽2,3 трлн
По подсчетам РЖД, из почти 2,3 трлн руб. суммарной стоимости проекта в 1,59 трлн руб. обойдется участок Петербург — Москва протяженностью 659 км, еще 530 млрд руб. будет стоить участок Москва — Нижний Новгород, протяженность которого составит 421 км. Еще 30,6 млрд руб. составят затраты на проектирование петербуржского участка.
РБК вчера в 23:59
Политика
Украинскому депутату предложили нарядиться матрешкой
Депутат Верховной рады от партии «Слуга народа» Евгений Шевченко объяснил причину своего участия в программе российского телевидения.
Lenta.ru вчера в 20:35
Фигурное катание
15-летняя Анна Щербакова установила рекорд женского фигурного катания
Российская фигуристка Анна Щербакова, одержав победу на первом этапе Гран-при в Лас-Вегасе, установила рекорд в женском катании.
РИА Новости 21 октября в 11:50
Кино
Актер из «Игры престолов» сыграет злодея в сериале «Властелин колец»
Британский актер Джозеф Моул, известный по роли Бенджена Старка в "Игре престолов", сыграет главного злодея Орена в сериале "Властелин колец" от Amazon, сообщает Deadline.
РИА Новости вчера в 05:23
Политика
Как Украина пытается добиться признания голодомора геноцидом
МИД Германии выступает против принятия бундестагом петиции о признании голодомора на Украине в начале 1930-х годов актом геноцида.
RT на русском вчера в 15:33
Единоборства
Соперником Волкова на турнире UFC в Москве может стать экс-футболист
Бывший игрок в американский в футбол, ныне боец смешанных единоборств (ММА) американец Грег Харди хочет провести бой с россиянином Александром Волковым на турнире UFC в Москве 9 ноября, сообщает MMA Junkie.
РИА Новости вчера в 18:50
Общество
Появились первые фотографии российского плацкартного вагона с душем
РИА Новости вчера в 11:31
Общество
Власти Москвы выделят рекордную сумму на программу «Моя улица»
В предыдущие годы на благоустройство закладывались меньшие суммы, поскольку шел ремонт центральных улиц, теперь же усилия в рамках программы пойдут на благоустройство районов за пределами Садового кольца, утверждает президент фонда "Институт экономики города" Надежда Косарева.
РБК 00:00
Футбол
«Ювентус» одержал волевую победу над «Локомотивом»
Soccer.ru вчера в 16:54