Армия и оружие
РБКБомбардировщики США впервые пролетели над Европой с украинскими Су-27
Украинские истребители Су-27 впервые составили эскорт американским стратегическим бомбардировщикам, выполнившим полет над Европой и Черным морем. Об этом говорится в сообщении командования ВВС США в Европе и Африке. Миссия бомбардировщиков B-1B носила название Bomber Task Force Europe.
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Общество
Минпросвещения анонсировало всероссийский выпускной вечер
Центральным мероприятием станет общефедеральный "Выпускной вечер", а в финальную часть программы войдет популярный ежегодный фестиваль "Алые паруса".
РИА Новости 09:15
Политика
Путин объявил 24 июня выходным днем
Президент России Владимир Путин объявил 24 июня выходным днем. Глава государства подписал соответствующий указ.
BFM.ru 13:26
Общество
В Тульской области с 1 июня снимут ряд ограничений
В Тульской области с 1 июня разрешено открытие летних кафе с открытой верандой, а также магазинов и торговых центров площадью до 400 кв. м. Как сообщает региональное правительство, соответствующие изменения в указ "О дополнительных мерах, принимаемых в связи с введением режима повышенной готовности на территории Тульской области" внёс губернатор региона Алексей Дюмин.
RT на русском 10:18
Общество
С 1 июня начинаются выплаты на детей от 3 до 16 лет
10 миллионов российских семей получат 1 июня выплату на детей от 3 до 16 лет. Об этом сообщает Пенсионный фонд России.
Российская газета 09:18
Шоу-бизнес
Жена Овечкина показала встречу старшего сына с новорожденным братом
Модель Анастасия Шубская, которая на днях родила второго ребенка от хоккеиста Александра Овечкина, опубликовала в Instagram трогательные снимки.
ТВ Центр 02:08
Общество
Попова сообщила о снижении эпидемиологического процесса в России
Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила о снижении эпидемиологического процесса в России.
Свободная Пресса 13:13
Энергетика
В Белоруссии заявили об отсутствии долга перед «Газпромом»
Позиция Белоруссии В начале года председатель правления Миллер и белорусский посол в Москве Владимир Семашко объявили, что в этом году цена газа для Минска останется на уровне предыдущего — 127 долларов за тысячу кубометров.
РИА Новости 13:00
Политика
Трамп подписал указ о регулировании работы соцсетей
Президент США Дональд Трамп подписал указ о регулировании работы соцсетей, пишет Reuters со ссылкой на Белый дом, который пока не опубликовал полный текст указа.
Ведомости вчера в 17:00
Футбол
ВЭБ раскрыл сумму сделки с футбольным клубом ЦСКА
ВЭБ.РФ приобрел 77,64% АО "Профессиональный футбольный клуб ЦСКА" за 18 млрд руб. Такие данные приводятся в отчетности ВЭБа по МСФО за первый квартал 2020 года.
РБК 12:47
Происшествия
В Кабардино-Балкарии адвокаты подрались с полицейскими
Прибывший на место происшествия адвокат, «спровоцировал конфликт и нанес лбом удар в голову сотруднику полиции».
REGNUM 08:30
Происшествия
Неизвестный открыл стрельбу в московском районе Солнцево
В московском районе Солнцево неизвестные открыли стрельбу, сообщили РБК в пресс-службе столичного главка МВД.
РБК 09:27
Общество
В Смольном рассказали, когда в Петербурге откроют парки
Как рассказал вице-губернатор Евгений Елин в эфире программы «Петербург против коронавируса» на телеканале «Санкт-Петербург», если открыть парки сейчас, число новых случаев заражения COVID-19 увеличится в разы.
Петербургский дневник 12:02
Политика
Кравчук назвал способ остановить «агрессивные действия» России
Первый президент республики добавил, что выступает против оскорблений на уровне президентов и считает, что Путин со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским должны вести переговоры «без базара».
Известия 06:58
Энергетика
Brent подешевела до $34,55 за баррель
К 17:05 по московскому времени июльские фьючерсы дешевели на лондонской бирже ICE Futures на $0,19 (0,55%) до $34,55 за баррель.
Интерфакс вчера в 12:24
Общество
Forbes перестал считать Кайли Дженнер миллиардером
Американская модель Кайли Дженнер перестала быть миллиардером, сообщил Forbes.
Ведомости 09:56
Авто
Опубликованы российские цены на новый BMW 5 серии
Производство нового BMW 5-Series стартует в июле.
SpeedMe 27 мая в 00:50
Происшествия
Нижегородский суд арестовал бывшую главу города Елизавету Солонченко
Бывшая глава Нижнего Новгорода Елизавета Солонченко заочно арестована решением Московского районного суда Нижнего Новгорода.
Российская газета 10:11
Происшествия
Арестовали полицейского, причастного к гибели афроамериканца в США
В американском городе Миннеаполис в штате Миннесота арестовали полицейского, которого подозревают в убийстве афроамериканца при задержании.
Комсомольская правда 14:14
Футбол
Аршавин объяснил фразу «Ваши ожидания – ваши проблемы»
Комментатор «Матч ТВ» Константин Генич отметил, что, если вбить в Гугл «Андрей Аршавин», то первой появляется именно фраза про «ожидания и проблемы».
Спорт день за днем 10:56
Здоровье
В Башкирии 507 медицинских работников заразились коронавирусом
В Башкирии 507 сотрудников медучреждений заразились коронавирусной инфекцией, сообщила пресс-секретарь профсоюза работников здравоохранения Ольга Сошникова сегодня, 29 мая, со ссылкой на республиканский Роспотребнадзор.
Уфа1.ру 06:25
Здоровье
Андрей Бочаров провел клинический совет в Волгограде
В ближайшее время ожидается совещание оперативного штаба, на котором с учётом мнения клинического совета решится дальнейшая судьба режима самоизоляции в Волгоградской области.
НовостиВолгограда.ру 05:25
Общество
Галкин спародировал диалог Путина с Собяниным о прогулках в Москве
Юморист Максим Галкин спародировал совещание президента России Владимира Путина с мэром Москвы Сергеем Собяниным, посвященное утвержденному в Москве графику прогулок в период пандемии коронавируса.
РБК 01:33
Общество
Закрыта сделка по продаже «Ведомостей»
Закрыта сделка по продаже 100% "Бизнес ньюс медиа" (БНМ), издателя газеты "Ведомости", новыми владельцами компании стали основатель "ФедералПресс" Иван Еремин и издатель газеты "Версия" Константин Зятьков, сообщил "Интерфаксу" гендиректор БНМ Глеб Прозоров.
Интерфакс 12:05
Происшествия
В Кировской области выявили очаг коронавируса в детском саду
Очаг коронавируса выявили в детском саду Кировской области, семеро детей находятся в инфекционных госпиталях, еще 16 детей, посещавших группу, поместили на домашний карантин.
ТАСС 08:40
Игры
Презентация игр для PlayStation 5 пройдёт 4 июня
News.ru 11:15
Общество
В Москве побит рекорд по осадкам за 70 лет
Предыдущий максимум был установлен 29 мая 2015 года (26 мм).
Интерфакс 12:35
Экономика
Китайские компании начали готовиться к уходу из США
В США обращаются акции более 150 китайских компаний. Их стоимость превышает 1,2 триллиона долларов США.
Lenta.ru 12:41
Игры
Naughty Dog показала 20 минут геймплея The Last of Us Part II
Naughty Dog подробнее рассказала о сюжете и основных механиках сиквела, а также показала новые геймплейные кадры.
CyberSport.ru 27 мая в 16:45