Украинские истребители Су-27 впервые составили эскорт американским стратегическим бомбардировщикам, выполнившим полет над Европой и Черным морем. Об этом говорится в сообщении командования ВВС США в Европе и Африке. Миссия бомбардировщиков B-1B носила название Bomber Task Force Europe.

Бомбардировщики США впервые пролетели над Европой с украинскими Су-27

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