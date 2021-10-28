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Бомбардировщики ВВС США Lancer начали отработку уничтожения кораблей РФ

Бомбардировщики ВВС США B-1B Lancer отрабатывают новую задачу, направленную на уничтожение кораблей Черноморского и Балтийского флотов России.
Известия
Американские военные могут попробовать помериться силами с Балтийским или Черноморским флотами, если готовы увидеть на месте своей страны «пролив Сталина», заявил военный обозреватель «КП» Виктор Баранец.
ФАН
Издание пишет, что бомбардировщик LRASM B-1 с легкостью сможет обстрелять российские корабли в любой точки Черного моря из воздушного пространства НАТО.
URA.Ru
Rockwell B-1B Lancer — американский сверхзвуковой стратегический бомбардировщик с крылом изменяемой стреловидности.
Евразия Daily

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