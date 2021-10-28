Американская мечта: сибирячка переехала в США без денег и знания языка и стала космическим архитектором

После окончания университета в Хьюстоне Анастасия основала собственную фирму и сейчас активно сотрудничает с компаниями-операторами будущих космических станций, компаниями, которые предоставляют параболические полеты на самолетах (американская Zero-G Corp и японская ASTRAX), и ведущими университетами мира, такими как MIT и Harvard.