Американские военные могут попробовать помериться силами с Балтийским или Черноморским флотами, если готовы увидеть на месте своей страны «пролив Сталина», заявил военный обозреватель «КП» Виктор Баранец.
После окончания университета в Хьюстоне Анастасия основала собственную фирму и сейчас активно сотрудничает с компаниями-операторами будущих космических станций, компаниями, которые предоставляют параболические полеты на самолетах (американская Zero-G Corp и японская ASTRAX), и ведущими университетами мира, такими как MIT и Harvard.
Ранее испанские СМИ сообщали, что после поражения от «Райо Вальекано» в гостевой игре 11-го тура чемпионата Испании правление «Барселоны» провело экстренное заседание во главе с Жоаном Лапортой, где и была утверждена отставка Кумана.