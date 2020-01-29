Происшествия
Вести.RuВ Домодедове задержали угрожавшую взорвать самолет пассажирку
Привести в действие взрывное устройство на борту прибывшего в Москву из Симферополя лайнера S7 грозила 35-летняя Антонина Полодиянцева, сообщил источник "Интерфакса". По его данным, пьяная женщина после приземления встала в проходе и пообещала взорвать себя и попутчиков.
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