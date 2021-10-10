8 южнокорейских сериалов для тех, кто уже посмотрел «Игру в кальмара»

Южнокорейский сериал «Игра в кальмара» стал феноменом этой осени: он уже больше недели удерживает первое место в рейтинге Netflix более чем в 80 странах мира, в том числе в России.