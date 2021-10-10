Москва видит предвзятое отношение со стороны европейских стран в вопросах признания российских вакцин, заявил министр иностранных дел страны Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с сербским президентом Александром Вучичем, пишет РИА Новости.
В воскресенье, 10 октября, главный тренер ХК «Салават Юлаев» Уфа Томи Лямса на послематчевой пресс-конференции дал комментарий разгромному поражению от СКА (0:5). Команда из Санкт-Петербурга взяла уверенный реванш у «Салавата» за сентябрьское поражение.