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Бонд, грин бонд: Минфин прорабатывает вопрос выпуска «зеленых» гособлигаций

По данным ОЭСР, начиная с 2016 года суверенные «зеленые» облигации выпустили уже 19 стран (+Гонконг), включая Германию, Францию, Великобританию, Италию и Южную Корею.
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«Зеленые» облигации представляют собой долговые ценные бумаги, средства от которых идут на финансирование проектов, направленных на улучшение экологической ситуации и минимизацию ущерба природе.
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Замглавы Минэка Илья Торосов заявил «Известиям», что министерство приветствует выпуск «зеленых» облигаций на любом уровне: корпоративном, федеральном или региональном.
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Илья Торосов напомнил, что в сентябре правительством были утверждены критерии отнесения проектов к «зеленым», но размещение федеральных бондов относится к исключительной компетенции Минфина.
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Минфин России может выпустить суверенные «зеленые» гособлигации
ФАН17:38
Бонд, грин бонд: Минфин прорабатывает вопрос выпуска «зеленых» гособлигаций
Известия17:01
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