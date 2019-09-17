Шоу-бизнес

Вести.RuВести.RuБондарчук и Андреева сыграют свадьбу в роскошном особняке

17 сентября состоится свадьба Федора Бондарчука и Паулины Андреевой. Как пишет "Комсомольская правда", свои отношения они зарегистрировали в Москве, а отмечать будут в Санкт-Петербурге – родном городе невесты. Торжество пройдет в особняке XVIII веке на Невском проспекте.
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Астронавт NASA Ник Хейг в ходе сеанса видеосвязи с Брэдом Питтом ответил на вопрос актера о том, какую музыку слушает экипаж Международной космической станции (МКС).
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Оказалось, что женщина мертва, а ее сын находится в крайне истощенном состоянии.
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Не только смартфоны: Google Stadia появится на Android TV в 2020-м

Как сообщается, это произойдёт с выходом платформы версии Android 11 R. А в этом году сервис запустят в четырнадцати странах.
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Вести.Ru 05:20
Армия и оружие

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Администрация США планирует на следующей неделе представить Генеральной ассамблее ООН доказательства причастности Ирана к атакам на нефтяные месторождения Саудовской Аравии.
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Московские врачи прогнозируют ощутимое увеличение числа пациентов с жалобами на высокое артериальное давление в связи с прохождением в столице «барической пилы» — явления, характеризующегося резкими колебаниями атмосферного давления.
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Советский и российский актёр и продюсер кино и телевидения, кинорежиссёр, сценарист, клипмейкер, телеведущий, председатель совета директоров ОАО «Ленфильм». Сын актрисы, Народной артистки РСФСР Ирины Константиновны Скобцевой и режиссёра, Народного артиста СССР Сергея Фёдоровича Бондарчука.
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