Шоу-бизнес
Вести.RuБондарчук и Андреева сыграют свадьбу в роскошном особняке
17 сентября состоится свадьба Федора Бондарчука и Паулины Андреевой. Как пишет "Комсомольская правда", свои отношения они зарегистрировали в Москве, а отмечать будут в Санкт-Петербурге – родном городе невесты. Торжество пройдет в особняке XVIII веке на Невском проспекте.
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Автоматически обработан 7001 источник, обновлено в 16:12, Вашингтон
Армия и оружие
Раскрыт «сумасшедший план НАТО» в отношении советских подлодок
Пятый канал 15 сентября в 22:27
Общество
Российские актеры массово поддержали Павла Устинова
Ведомости 04:16
Происшествия
В Японском море северокорейцы напали на российских пограничников
Уличенные в браконьерстве северокорейские рыбаки напали на российских пограничников в Японском море, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
REGNUM 08:46
Футбол
«Зенит» сыграл вничью с «Лионом» в матче Лиги чемпионов
"Зенит" и "Лион" сыграли вничью в первом матче группового этапа Лиги чемпионов. Встреча завершилась со счетом 1:1.
Газета.Ru 14:47
Армия и оружие
США докажут причастность Ирана к атаке на саудовские НПЗ
Соединенные Штаты заявили, что атака на нефтяные объекты Саудовской Аравии была проведена не только с помощью дронов, но и крылатых ракет - и доказательства этому американская делегация предоставит международному сообществу на Генеральной Ассамблее ООН на следующей неделе.
Газета.Ru 16:01
Политика
Путин согласился обсудить «ремонт выборной системы»
Президент России Владимир Путин на встрече с лидером КПРФ Геннадием Зюгановым согласился обсудить изменения избирательного законодательства.
Lenta.ru 14:45
Армия и оружие
Пулерассеивающий «МАХАОН»: кадры испытаний забора авиабазы Хмеймим
Телеканал «Звезда» публикует кадры испытаний пулерассеивающего ограждения «МАХАОН-Практика», которое используется в том числе на авиабазе Хмеймим.
ТК Звезда вчера в 08:50
Политика
80 лет назад начался Польский поход Красной Армии
На которых, кстати, в сентябре 1939 года начались активные действия партизан, например, в Западной Белоруссии, нападавших на польские подразделения ещё до подхода Красной Армии.
KM.ru 05:25
Культура
Звёзды «Зачарованных» Холли Мэри Комбс и Алисса Милано выступят в роли сестёр в «Анатомии страсти»
Звёзды фантастического сериала «Зачарованные» Холли Мэри Комбс и Алисса Милано выступят в роли сестёр в «Анатомии страсти».
Актуальные Новости 10:14
Общество
Священники РПЦ выступили в защиту фигурантов дела о митингах в Москве
Более 40 священников Русской православной церкви (РПЦ) написало открытое письмо в поддержку фигурантов дела о митингах в Москве, в котором заявляют о необходимости пересмотра судебных решений фигурантам в виде тюремных сроков.
РБК 15:12
Футбол
Кокорин и Мамаев вышли из колонии на свободу
Напомним, 6 сентября Алексеевский районный суд удовлетворил ходатайства Александра Кокорина и Павла Мамаева об условно-досрочном освобождении.
Местное время (г. Пермь) 02:25
Общество
В Ростове-на-Дону требуют увольнения учителя из-за макияжа и маникюра
Родители ростовских школьников забили тревогу из-за внешнего вида учителя и требуют увольнения педагога.
REGNUM вчера в 08:10
Гаджеты
Необычный кнопочный телефон Nokia с WhatsApp пришел в Россию. Цена
Российская газета 07:34
Энергетика
Мировые цены на нефть снижаются более чем на 5%
Мировые цены на нефть в ходе торгов во вторник, 17 сентября, снижаются более чем на 5%.
RT на русском 10:00
Здоровье
Врачи дефицитных специальностей получат выплаты в Липецке
Врачи дефицитных специальностей смогут получить 1 млн рублей.
Известия 07:09
Политика
США расширили санкции по Венесуэле
США расширили санкционные списки по Венесуэле, включив туда трех физических лиц и 16 компаний, говорится в сообщении на сайте минфина.
РИА Новости 14:25
Армия и оружие
В России создадут новый спутник-инспектор
Роскосмос работает над проектом нового спутника-инспектора.
РЕН ТВ 00:23
Транспорт
Широтную автомагистраль в Петербурге начнут строить уже в 2020 году
Широтную магистраль скоростного движения (ШМСД) — ранее известную как Восточный скоростной диаметр (ВСД) — в Санкт-Петербурге начнут строить уже в 2020 году.
REGNUM 01:09
Политика
Власти США подали иск против Сноудена
Американские власти подали иск против экс-сотрудника Агентства национальной безопасности США Эдварда Сноудена после публикации его книги.
BFM.ru 13:33
Киберспорт
В Dota 2 изменили систему поиска игр
Разработчики Dota 2 на официальном сайте игры выпустили блог, посвященный новым изменениям в системе поиска игр.
Чемпионат 16:06
Здоровье
Нейрохирург объяснил, почему противопоказано оперировать Заворотнюк
iReactor 14 сентября в 09:38
Кино
Ушел из жизни актер сериала «Беверли-Хиллз, 90210»
На 50-м году жизни скончался американский актер Брайан Терк. Он был известен своей ролью в сериале «Беверли-Хиллз, 90210».
Вечерняя Москва вчера в 10:12
Культура
Умер народный артист России и дирижер Валерий Успенский
Народный артист России, дирижер Валерий Успенский умер в Санкт-Петербурге.
Телеканал 360° 09:32
Шоу-бизнес
Бузова в образе мусульманки возмутила пользователей Сети
Подписчики сочли Бузову двуличной, припомнив так любимые ею экстравагантные наряды, чуждые мусульманам.
Новая Кубань 13:00
Киберспорт
Пиковый онлайн League of Legends превысил восемь миллионов игроков
Riot Games сообщила, что ежедневное пиковое количество уникальных игроков в League of Legends достигает восьми миллионов.
CyberSport.ru 13:58
Политика
В правительстве Крыма поддержали идею о переименовании республики
Вице-премьер правительства Крыма, постпред республики при президенте России Георгий Мурадов поддержал инициативу о переименовании полуострова в Республику Крым — Таврида.
Известия 02:14
Шоу-бизнес
Сепсис и отказ органов: врач оценил тяжелое состояние Заворотнюк
Сепсис и отказ органов: врач оценил тяжелое состояние Заворотнюк Анестезиолог-реаниматолог объяснил данные о болезни актрисы.
Экспресс газета 10:41
Политика
Экзитполы: партия Нетаньяху уступает ближайшему конкуренту на выборах
Партия "Ликуд" премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху по итогам повторных парламентских выборов уступает одно место центристскому блоку "Кахоль-Лаван" во главе с бывшим главой Генштаба Армии обороны Израиля Бени Ганцем.
ТАСС 15:38
Экономика
Кредитная нагрузка россиян в 75% регионов превысила пик 2014 года
Кредитная нагрузка россиян в 75% регионов страны превысила пиковые значения 2013-2014 годов, сообщается в докладе Банка России по денежно-кредитной политике.
ТАСС вчера в 11:59