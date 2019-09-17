17 сентября состоится свадьба Федора Бондарчука и Паулины Андреевой. Как пишет "Комсомольская правда", свои отношения они зарегистрировали в Москве, а отмечать будут в Санкт-Петербурге – родном городе невесты. Торжество пройдет в особняке XVIII веке на Невском проспекте.

Бондарчук и Андреева сыграют свадьбу в роскошном особняке

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