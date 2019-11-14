Защитник «Ювентуса» Леонардо Бонуччи заявил, что он и его одноклубники обсудят с Криштиану Роналду его текущую ситуацию. Португалец был заменен в последних двух матчах «Ювентуса», и главный тренер клуба Маурицио Сарри объяснил это проблемами форварда с коленом.

Бонуччи: «Игроки „Ювентуса“ поговорят с Роналду о том, что происходит»

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