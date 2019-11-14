Футбол
Sport24.ruБонуччи: «Игроки „Ювентуса“ поговорят с Роналду о том, что происходит»
Защитник «Ювентуса» Леонардо Бонуччи заявил, что он и его одноклубники обсудят с Криштиану Роналду его текущую ситуацию. Португалец был заменен в последних двух матчах «Ювентуса», и главный тренер клуба Маурицио Сарри объяснил это проблемами форварда с коленом.
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Манчини – о конфликте межу Роналду и Сарри: «Не вижу в этом ничего серьёзного»
Евро-футбол.рувчера в 15:24
Леонардо Бонуччи: «Есть еще много игр, где нам понадобится лучший Роналду»
Спорт-Экспресс14 ноября в 15:33
СМИ: Руководство «Ювентуса» проведет встречу с Роналду по вопросу поведения форварда
Sportbox.RUвчера в 19:34
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Пассажиры самого долгого авиарейса рассказали о странностях на борту
Пассажиры 19-часового рейса Лондон–Сидней авиакомпании Qantas Airlines рассказали о странностях на борту во время перелета.
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Одного из лидеров ИГ задержали на Украине
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В перспективе, новая разработка позволит подпитывать электронику — в основном небольшие процессоры и датчики для интернета вещей — без использования проводов.
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Футбол
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Квантовая физика доказала, что объективной реальности не существует
Брюкнер предложил способ проверки этого понятия, переведя парадокс друга Вигнера в рамки, впервые установленные физиком Джоном Беллом в 1964 году.
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Армия и оружие
Раскрыты угрозы бойцов ВСУ в Иловайском котле убивать каждые 15 минут
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Армия и оружие
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Как пояснил «Парламентской газете» замглавы Комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов, данный документ не имеет юридической силы и носит пропагандистский характер.
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Вдова Литвиненко пригрозила Джонсону судом из-за доклада по России
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