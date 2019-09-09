Защитник сборной Италии Леонардо Бонуччи не стал извиниться перед нападающим команды Армении Александром Карапетяном. Во время очного матча команд Карапетян был удален после фола на Бонуччи в центре поля.

Политика Роман Старовойт победил на выборах губернатора Курской области Напомним, на кресло главы региона претендовало пять кандидатов: врио губернатора Курской области Роман Старовойт («Единая Россия»), омбудсмен по правам человека Владимир Фирсов (КПРФ), депутат областной думы, руководитель местного отделения ЛДПР Владимир Федоров, представитель Железногорский правозащитной организации Николай Карцев («Справедливая Россия») и Татьяна Черникова (партия «Зеленые»).

Политика На выборах губернатора Челябинской области победил Алексей Текслер По итогам обработки 100% протоколов на выборах губернатора Челябинской области побеждает действующий врио главы региона Алексей Текслер с 69,31% голосов.

Общество Во Владивосток зашел самый большой в истории России круизный лайнер Во Владивостоке пришвартовался Spectrum of the Seas — самый большой круизный лайнер, когда-либо заходивший в порты России, сообщил РИА Новости представитель морского вокзала города.

Политика Помощник Зеленского рассказал о тоне его бесед с Путиным Помощник президента Украины Владимира Зеленского Андрей Ермак рассказал о тоне переговоров с российским лидером Владимиром Путиным.

Общество В онкоцентре Блохина опровергли сообщения о массовом увольнении врачей Ранее СМИ сообщили, что в НМИЦ онкологии им. Н. Н. Блохина массово увольняются врачи.

Политика В Госдуме подумывают ввести наказание за ложный вызов скорой помощи Депутат подчеркнул, что скорая помощь продолжит оказывать россиянам бесплатную медицинскую помощь, но те, кто препятствуют этому, совершая ложные вызовы, понесут ответственность.

Происшествия В Краснодаре дерево упало на воспитанников детского сада Дерево упало на воспитанников детсада в Краснодаре во время прогулки: пострадали воспитатель и двое малышей, один из которых находится в тяжелом состоянии, сообщает прокуратура Краснодарского края.

Армия и оружие Генконструктор ОДК сообщил о двигателях для ВМФ взамен украинских Объединенная двигателестроительная корпорация (ОДК) создала линейку отечественных двигателей для кораблей Военно-морского флота (ВМФ) на замену поставлявшимся с Украины, сообщил заместитель генерального директора — генеральный конструктор ОДК Юрий Шмотин в интервью «РИА Новости».

Общество Роскачество нашло токсины в сухих завтраках для школьников Эксперты отобрали 18 наиболее популярных на российском рынке брендов сухих завтраков в виде шоколадных шариков стоимостью от 12 до 186 рублей за 100 граммов продукта.

Экономика Домодедово перечеркивают полосы Домодедово предлагает к 2040 году построить дополнительно еще шесть ВПП, чтобы создать хаб для транзитных авиаперевозок между Европой и Азией.

Политика Стали известны первые итоги выборов в Мосгордуму Опубликованы первые итоги голосования в Московскую городскую думу, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Политика Объявившая бойкот России Катамадзе призналась в любви к россиянам Грузинская певица Нино Катамадзе, отказавшаяся от выступлений в РФ на фоне конфликта Москвы и Тбилиси, призналась в любви к своим российским поклонникам.

Происшествия В Словакии женщина «заминировала» дом президента "Сегодня вечером аноним сообщил на телефонную линию 158 о закладке взрывного устройства у дома президента республики Зузаны Чапутовой", - говорится в сообщении на сайте.

Происшествия В Грозном мужчина открыл стрельбу по сотрудникам ГИБДД Местный житель в Грозном открыл стрельбу по полицейским из машины, ответным огнем он был уничтожен, сообщили РИА Новости в понедельник в пресс-службе МВД по Чечне.

Технологии Россияне смогут купить алкоголь и табак по смартфону вместо паспорта Вице-премьер РФ Максим Акимов заявил, что по электронным паспортам можно будет купить алкоголь и табачную продукцию.

Экономика В России увеличат детские пособия Из федерального бюджета России планируют выделить втрое больше средств на выплаты пособий в связи с рождением или усыновлением первого ребенка.

Шоу-бизнес Собчак прокомментировала слухи о своей беременности Телеведущая Ксения Собчак опровергла многочисленные слухи о своей беременности, сообщает «Рамблер».

Авто Конкурента Porsche Taycan от Mercedes-Benz показали на видео Из видео следует, что новинка предстанет перед публикой в особом обвесе со сплиттером и «юбками» медного цвета.