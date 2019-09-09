Футбол
Sport24.ruБонуччи отказался извиняться перед Карапетяном
Защитник сборной Италии Леонардо Бонуччи не стал извиниться перед нападающим команды Армении Александром Карапетяном. Во время очного матча команд Карапетян был удален после фола на Бонуччи в центре поля.
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Политика
Роман Старовойт победил на выборах губернатора Курской области
Напомним, на кресло главы региона претендовало пять кандидатов: врио губернатора Курской области Роман Старовойт («Единая Россия»), омбудсмен по правам человека Владимир Фирсов (КПРФ), депутат областной думы, руководитель местного отделения ЛДПР Владимир Федоров, представитель Железногорский правозащитной организации Николай Карцев («Справедливая Россия») и Татьяна Черникова (партия «Зеленые»).
Kurskcity.ru вчера в 23:11
Политика
Биатлонист Антон Шипулин лидирует на выборах в Госдуму на Урале
Российская газета вчера в 12:56
Политика
На выборах губернатора Челябинской области победил Алексей Текслер
По итогам обработки 100% протоколов на выборах губернатора Челябинской области побеждает действующий врио главы региона Алексей Текслер с 69,31% голосов.
Коммерсантъ 02:14
Политика
«Единая Россия» побеждает на выборах в Заксобрание Севастополя
Список регионального отделения партии набрал 38,5% по итогам обработки 100% бюллетеней.
Коммерсантъ 00:31
Общество
Во Владивосток зашел самый большой в истории России круизный лайнер
Во Владивостоке пришвартовался Spectrum of the Seas — самый большой круизный лайнер, когда-либо заходивший в порты России, сообщил РИА Новости представитель морского вокзала города.
РИА Новости вчера в 22:24
Политика
Помощник Зеленского рассказал о тоне его бесед с Путиным
Помощник президента Украины Владимира Зеленского Андрей Ермак рассказал о тоне переговоров с российским лидером Владимиром Путиным.
Lenta.ru 03:41
Общество
В онкоцентре Блохина опровергли сообщения о массовом увольнении врачей
Ранее СМИ сообщили, что в НМИЦ онкологии им. Н. Н. Блохина массово увольняются врачи.
Ридус 04:01
Политика
Вышинский выразил надежду, что обмен пленными сблизит Россию и Украину
Вышинский выразил надежду, что обмен пленными сблизит Россию и Украину.
ФАН 04:03
Политика
В Госдуме подумывают ввести наказание за ложный вызов скорой помощи
Депутат подчеркнул, что скорая помощь продолжит оказывать россиянам бесплатную медицинскую помощь, но те, кто препятствуют этому, совершая ложные вызовы, понесут ответственность.
Газета.Ru 01:48
Происшествия
В Краснодаре дерево упало на воспитанников детского сада
Дерево упало на воспитанников детсада в Краснодаре во время прогулки: пострадали воспитатель и двое малышей, один из которых находится в тяжелом состоянии, сообщает прокуратура Краснодарского края.
РИА Новости 04:25
Армия и оружие
Генконструктор ОДК сообщил о двигателях для ВМФ взамен украинских
Объединенная двигателестроительная корпорация (ОДК) создала линейку отечественных двигателей для кораблей Военно-морского флота (ВМФ) на замену поставлявшимся с Украины, сообщил заместитель генерального директора — генеральный конструктор ОДК Юрий Шмотин в интервью «РИА Новости».
РБК 04:33
Политика
Артамонов победил на выборах главы Липецкой области
Известия вчера в 23:18
Общество
Роскачество нашло токсины в сухих завтраках для школьников
Эксперты отобрали 18 наиболее популярных на российском рынке брендов сухих завтраков в виде шоколадных шариков стоимостью от 12 до 186 рублей за 100 граммов продукта.
Вести.Ru 01:00
Экономика
Домодедово перечеркивают полосы
Домодедово предлагает к 2040 году построить дополнительно еще шесть ВПП, чтобы создать хаб для транзитных авиаперевозок между Европой и Азией.
Коммерсантъ вчера в 18:41
Политика
Стали известны первые итоги выборов в Мосгордуму
Опубликованы первые итоги голосования в Московскую городскую думу, передаёт корреспондент ИА REGNUM.
REGNUM вчера в 16:46
Происшествия
Автомобиль за 5 миллионов рублей угнали у безработного в Москве
Вечерняя Москва 02:15
Теннис
Медведев проиграл Надалю в финале US Open
ТАСС вчера в 21:09
Политика
Объявившая бойкот России Катамадзе призналась в любви к россиянам
Грузинская певица Нино Катамадзе, отказавшаяся от выступлений в РФ на фоне конфликта Москвы и Тбилиси, призналась в любви к своим российским поклонникам.
URA.Ru вчера в 05:25
Происшествия
В Словакии женщина «заминировала» дом президента
"Сегодня вечером аноним сообщил на телефонную линию 158 о закладке взрывного устройства у дома президента республики Зузаны Чапутовой", - говорится в сообщении на сайте.
РИА Новости вчера в 19:27
Армия и оружие
Минобороны рассекретило документы о начале Второй мировой
РИА Новости вчера в 20:21
Авто
Уникальные российские вездеходы «Шаман» отправятся в ОАЭ
Уникальные вездеходы «Шаман» будут пересланы из России в ОАЭ.
OAnews 03:30
Происшествия
В Грозном мужчина открыл стрельбу по сотрудникам ГИБДД
Местный житель в Грозном открыл стрельбу по полицейским из машины, ответным огнем он был уничтожен, сообщили РИА Новости в понедельник в пресс-службе МВД по Чечне.
РИА Новости 04:38
Технологии
Россияне смогут купить алкоголь и табак по смартфону вместо паспорта
Вице-премьер РФ Максим Акимов заявил, что по электронным паспортам можно будет купить алкоголь и табачную продукцию.
Газета.Ru 03:53
Политика
На выборах главы Петербурга лидирует Беглов
Газета.Ru 03:08
Экономика
В России увеличат детские пособия
Из федерального бюджета России планируют выделить втрое больше средств на выплаты пособий в связи с рождением или усыновлением первого ребенка.
Lenta.ru 00:25
Шоу-бизнес
Собчак прокомментировала слухи о своей беременности
Телеведущая Ксения Собчак опровергла многочисленные слухи о своей беременности, сообщает «Рамблер».
МИР 24 04:33
Авто
Конкурента Porsche Taycan от Mercedes-Benz показали на видео
Из видео следует, что новинка предстанет перед публикой в особом обвесе со сплиттером и «юбками» медного цвета.
Motor 03:14
Политика
Неизвестные данные о сбитом «Боинге» предложили Малайзии
В июле детектив рассказал, что Нидерланды отказались принять во внимание новую информацию о катастрофе «Боинга».
Lenta.ru 02:36