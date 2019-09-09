Футбол

РБКРБКБонуччи отказался извиняться перед удаленным с поля футболистом «Сочи»

Защитник сборной Италии Леонардо Бонуччи заявил, что не собирается извиняться перед нападающим сборной Армении Александром Карапетяном. По словам защитника, он не пытался вынудить судью показать сопернику вторую желтую карточку, упав на газон после столкновения с ним.
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Александр Карапетян
Армянский футболист
Немецко-армянский футболист, нападающий клуба «Сочи» и сборной Армении.
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