Футбол
Sport24.ruБонуччи отказался извиняться перед Карапетяном
Защитник сборной Италии Леонардо Бонуччи не стал извиниться перед нападающим команды Армении Александром Карапетяном. Во время очного матча команд Карапетян был удален после фола на Бонуччи в центре поля.
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Автоматически обработаны 6984 источника, обновлено в 06:10, Вашингтон
Политика
Киев заявил о готовности Зеленского к встрече в нормандском формате
Украинский лидер Владимир Зеленский готов принять участие во встрече лидеров стран «нормандского формата» в сентябре, заявил глава МИД Украины Вадим Пристайко.
Взгляд.ру 06:05
Экономика
Минимальную цену на сигареты предложили установить в России
Депутаты Госдумы выступили за введение минимальной цены на табак в России.
Газета.Ru 04:19
Экономика
Почти две трети россиян предпочитают сберегать, а не тратить деньги
Как показало исследование, почти 66% населения страны считают, что лучше сберегать и меньше тратить деньги.
Газета.Ru 05:48
Единоборства
Дагестанки ответили флешмобом на слова Хабиба о ношении папахи
После победы над Порье Хабиб Нурмагомедов поблагодарил болельщиков, выделив тех, кто пришел смотреть бой в папахе.
Кавказский узел вчера в 15:42
Политика
Помощник Зеленского рассказал о тональности разговоров с Путиным
Помощник президента Украины Андрей Ермак рассказал, как проходят телефонные беседы между Владимиром Зеленским и Владимиром Путиным.
РИА Новости 05:55
Политика
ЦИК Татарстана подвел итоги выборов в Госсовет РТ
Реальное время 04:57
Происшествия
В Краснодаре скончалась девочка, на которую упало дерево в детсаду
В больнице Краснодара скончалась маленькая девочка, на которую рухнуло дерево во время прогулки в детском саду, сообщает прокуратура города.
Вести.Ru 05:37
Политика
Мосгоризбирком подсчитал 100% голосов на выборах в Мосгордуму
Мосгоризбирком обработал 100% протоколов на выборах в Мосгордуму, передает «Интерфакс».
Ведомости 04:13
Происшествия
Тело мужчины нашли на территории гаражного комплекса в Зеленограде
Мужчина найден убитым в гаражном комплексе в Зеленограде, возбуждено дело.
Агентство Москва 03:28
Политика
Объявившая бойкот России Катамадзе призналась в любви к россиянам
Грузинская певица Нино Катамадзе, отказавшаяся от выступлений в РФ на фоне конфликта Москвы и Тбилиси, призналась в любви к своим российским поклонникам.
URA.Ru вчера в 05:25
Политика
Вышинский поблагодарил Путина за поддержку и освобождение
Комсомольская правда 04:36
Происшествия
Молодой Алибаба изнасиловал 83-летнюю пенсионерку в Ленобласти
По заявлению потерпевшей сотрудниками полиции задержан подозреваемый – 29-летний местный житель, уроженец Азербайджана по имени Алибаба.
Konkretno.ru 01:42
Шоу-бизнес
Собчак ответила на вопрос о второй беременности
Телеведущая Ксения Собчак опровергла слухи о беременности.
Lenta.ru 04:02
Политика
В «Единой России» заявили о безоговорочной победе партии на выборах
Секретарь генерального совета «Единой России» Андрей Турчак прокомментировал итоги состоявшегося в стране 8 сентября единого дня голосования.
REGNUM 00:12
Финансы
ЦБ РФ снизил ставку до уровня 2014 года, дальше — «под вопросом»
Как сообщало ИА REGNUM, Банк России 6 сентября в очередной раз за 2019 год снизил ключевую ставку на 0,25 базисных пунктов — с 7,25% до 7,00%.
REGNUM 06 сентября в 07:14
Общество
Во Владивосток зашел самый большой в истории России круизный лайнер
Во Владивостоке пришвартовался Spectrum of the Seas — самый большой круизный лайнер, когда-либо заходивший в порты России, сообщил РИА Новости представитель морского вокзала города.
РИА Новости вчера в 22:24
Политика
Все действующие главы регионов побеждают на выборах
Газета.Ru 02:45
Общество
В Венеции могут запретить курить
Предполагается, что мэра на новую идею вдохновила поездка в Токио, где он обратил внимание на то, что практически везде курение запрещено.
ГЛАС.RU 07 сентября в 09:16
Происшествия
На Камчатке мать заподозрили в убийстве двоих детей
Камчатские следователи возбудили уголовное дело по факту убийства двоих детей. В совершении преступления обвиняют их собственную мать.
Российская газета 00:55
Политика
Памфилова: в ходе избирательной кампании возбуждены 11 уголовных дел
В ходе избирательной компании были возбуждены 11 уголовных дел, заявила глава ЦИК Элла Пафмилова.
Московский Комсомолец 04:58
Общество
Онкоцентр Блохина опроверг информацию о массовых увольнениях врачей
В московском онкоцентре имени Блохина не подтверждают информацию о массовых увольнениях сотрудников.
Интерфакс 04:52
Политика
Болтон оценил обмен заключенными между Украиной и Россией
Советник президента США Дональд Трамп по национальной безопасности Джон Болтон высказался по поводу произошедшего обмена заключенными между Россией и Украиной.
Газета.Ru вчера в 23:36
Экономика
Россия вошла в топ-20 мирового рейтинга по росту цен на жилье
"Со второго квартала 2018 года по второй квартал 2019 года рост цен на жилье в России составил 6,9%, что позволило ей в годовой динамике переместиться с 46-й на 19-ю строчку среди 56 участников рейтинга", - говорят эксперты компании.
Интерфакс 03:57
Происшествия
20 лет назад был взорван дом на улице Гурьянова в Москве
Ровно в полночь 9 сентября 1999 года (8 сентября в 23 часа 58 минут) в девятиэтажном шести подъездном доме № 19 дома по улице Гурьянова (ЮВАО) произошел взрыв мощностью около 350 кг в тротиловом эквиваленте.
Вести.Ru 05:20
Политика
Кабулов заявил о возможности обострения ситуации в Афганистане
Спецпредставитель президента России по Афганистану Замир Кабулов заявил о возможности эскалации боевых действий на афганской территории после решения президента США Дональда Трампа отменить переговоры с радикальным движением «Талибан»*.
RT на русском 04:54