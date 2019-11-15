Футбол

ЧемпионатЧемпионатБонуччи: в «Ювентусе» поговорят с Роналду после матчей сборных

Защитник «Ювентуса» Леонардо Бонуччи прокомментировал ситуацию с форвардом команды Криштиану Роналду. Напомним, португалец резко отреагировал на свою замену в матче Серии А с «Миланом» (1:0). Сразу же после ухода с поля он отправился в раздевалку, после чего покинул стадион.
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Леонардо Бонуччи: «С Роналду мы пообщаемся в Турине»

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