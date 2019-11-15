Футбол

ЧемпионатЧемпионатБонуччи: в «Ювентусе» поговорят с Роналду после матчей сборных

Защитник «Ювентуса» Леонардо Бонуччи прокомментировал ситуацию с форвардом команды Криштиану Роналду. Напомним, португалец резко отреагировал на свою замену в матче Серии А с «Миланом» (1:0). Сразу же после ухода с поля он отправился в раздевалку, после чего покинул стадион.
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Леонардо Бонуччи: «Есть еще много игр, где нам понадобится лучший Роналду»

Спорт-Экспрессвчера в 15:33

Бонуччи: в «Ювентусе» поговорят с Роналду после матчей сборных

Чемпионатвчера в 17:24

Бонуччи: «Игроки „Ювентуса“ поговорят с Роналду о том, что происходит»

Sport24.ruвчера в 15:55

Бонуччи: есть ещё много матчей, где нам понадобится лучший Роналду

RT на русскомвчера в 16:18

Защитник «Ювентуса» намерен поговорить с Роналду о его поведении

Газета.Ruвчера в 16:35

Капитан «Ювентуса» Бонуччи обещал разобраться с Роналду

ProstoProSportвчера в 16:15

Леонардо Бонуччи: «С Роналду мы пообщаемся в Турине»

Матч ТВ00:43
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Автоматически обработано 7055 источников, обновлено в 08:35, Вашингтон
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Опубликована переписка убитой Соколовым аспирантки с подругой

Газета.Ru 07:58
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В «Нафтогазе» раскритиковали предложение России о скидке на газ

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Ранее глава комиссии Госдумы по расследованию вмешательства в дела России извне Василий Пискарев заявил, что комиссия намерена обратиться в правоохранительные органы с просьбой принять меры реагирования на работу данного медиаресурса, который является проектом "Радио Свобода".
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Охранники Медведева поставили на колени пенсионерку с Алтая

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Первые изображения новой российской боевой машины появились в Сети

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Общество

Запрет гостиниц в жилых помещениях не распространяется на посуточную аренду квартир

Постановление о запрете гостиниц в жилых помещениях, подписанное премьер-министром Дмитрием Медведевым, не предусматривает запрет посуточной сдачи квартир, заявил «РИА Новости» первый заместитель председателя Госдумы по ЖКХ Сергей Пахомов.
Коммерсантъ 05:49
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Польская PGNiG не намерена продлевать контракт с «Газпромом»

«PGNiG передала "Газпрому" заявление о намерениях завершить действие контракта на покупку природного газа Польшей, так называемого ямальского контракта, 31 декабря 2022 года»,— говорится в сообщении польской компании.
Коммерсантъ 05:16
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Фигурист Самарин оценил поддержку на этапе Гран-при в Москве

Российский фигурист Александр Самарин поблагодарил болельщиков за поддержку в короткой программе на пятом в сезоне этапе серии Гран-при в Москве.
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Общество

В России могут изменить правила раздела имущества при разводе

Если во время брака один из супругов продал общее имущество без согласия другого, при разводе его доля будет уменьшена.
Вести.Ru 06:25
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РФС надеется получить от Adidas новую форму для национальной сборной

Российский футбольный союз (РФС) надеется получить от компании Adidas новую эксклюзивную форму для национальной сборной.
ТАСС Спорт 07:08
Общество

В Карелии зафиксировали массовую гибель птиц

РИА Новости 07:29
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WSJ: США пригрозили Египту санкциями из-за планов покупки Су-35

Пентагон и Госдепартамент в совместном письме пригрозили властям Египта санкциями, если те приобретут российские истребители Су-35, сообщает газета The Wall Street Journal.
РИА Новости 03:03
Спорт

Группа по делу в Чувашии просит WADA проверить действия отдела РУСАДА

Независимая рабочая группа по допинговому делу в Чувашии просит Всемирное антидопинговое агентство (WADA) проверить работу отдела расследований Российского антидопингового агентства (РУСАДА), сообщается в докладе группы.
РИА Новости 06:44
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Лукашенко предложил изменить договор с Россией об охране границы

Договор о совместных усилиях в охране внешней границы Союзного государства был заключен между Россией и Белоруссией в 1995 г. Он автоматически продлевался каждые пять лет, в ноябре вновь истекает срок действия этого документа.
Ведомости вчера в 08:13
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Яна Поплавская выходит замуж в 52 года

Актриса Яна Поплавская решила выйти замуж в 52 года.
Свободная Пресса вчера в 15:58
Общество

Умерла Айгуль Фазыйлова, которая искала приемную семью для сына

Жительница Татарстана Айгуль Фазыйлова, боровшаяся с онкологическим заболеванием последней стадии и искавшая приемную семью для сына-дошкольника в одной из телепрограмм, умерла в казанском хосписе, сообщается на сайте учреждения.
РИА Новости 04:49
Происшествия

Отчим признался в убийстве пятилетней девочки в Крыму

На местонахождение тела указал отчим ребенка — он же признался в убийстве и рассказал, что после преступления пытался уехать из страны с младшим сыном, а когда ему не удалось это сделать, вызвал полицию и заявил, что девочка сама ушла из квартиры.
Газета.Ru 04:02
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Японский космический зонд «Хаябуса-2» покидает астероид Рюгу

Японский космический зонд "Хаябуса-2" покинул орбиту астероида Рюгу после серии исследований и сбора проб грунта, чтобы доставить их на Землю, сообщило аэрокосмическое агентство Японии JAXA.
РИА Новости 12 ноября в 21:48
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В сети появилось много информации об игре Star Wars Jedi: Fallen Order

Ранее ИА REGNUM сообщило, что Electronic Arts не планирует выводит Star Wars Jedi: Fallen Order в ранний доступ ни для каких категорий подписчиков сервиса Origin.
REGNUM 12 ноября в 12:43
Происшествия

В Кирове завели дело против судмедэксперта по делу «пьяного» мальчика

Следователи возбудили дело о халатности против судмедэксперта Сергея Насонова, который обнаружил алкоголь в крови сбитого в в Кировской области шестилетнего мальчика.
РБК 02:54
Происшествия

В Петербурге в зале суда освободили руководителя саентологов

Санкт-Петербургский городской суд отказал следствию в ходатайстве о продлении ареста руководителя саентологов в Петербурге Ивана Мацицкого, обвиняемого в возбуждении ненависти и незаконном предпринимательстве, сообщает объединённая пресс-служба судов Петербурга.
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Джигарханяна экстренно госпитализировали

Вести Подмосковья вчера в 23:11
Происшествия

В «Аэрофлоте» прокомментировали инцидент с самолетами в «Шереметьево»

Прилетевший из Минска Airbus A320 задел другой самолет на рулежной полосе в московском аэропорту "Шереметьево", никто не пострадал, сообщил РИА Новости в пятницу представитель экстренных служб региона.
РИА Новости 07:38
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Авиакомпания Qantas побила рекорд по длительности беспосадочного рейса

Предыдущий рекорд Qantas установила в октябре, тогда самолет Boeing 787-9, впервые совершавший беспосадочный авиарейс из Нью-Йорка в Сидней, провел в воздухе 19 часов и 16 минут.
РИА Новости 04:22
Футбол

Апелляция «Ман Сити» в CAS по делу о нарушении ФФП отклонена

Спортивный арбитражный суд (CAS) отклонил апелляцию «Манчестер Сити» по делу о нарушении финансового фэйр-плей.
Sports.ru 07:18
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Оксана Самойлова призналась, что не ожидала четвертую беременность

Оксана Самойлова ждет своего уже четвертого ребенка.
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