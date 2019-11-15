Футбол
ЧемпионатБонуччи: в «Ювентусе» поговорят с Роналду после матчей сборных
Защитник «Ювентуса» Леонардо Бонуччи прокомментировал ситуацию с форвардом команды Криштиану Роналду. Напомним, португалец резко отреагировал на свою замену в матче Серии А с «Миланом» (1:0). Сразу же после ухода с поля он отправился в раздевалку, после чего покинул стадион.
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Леонардо Бонуччи: «Есть еще много игр, где нам понадобится лучший Роналду»
Спорт-Экспрессвчера в 15:33
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Политика
Литва обменяла двоих россиян на двоих литовцев и норвежца
Власти Литвы заявили, что обменяли двоих граждан России на двоих литовцев и норвежца Фруде Берга, обвиненного в шпионаже.
Общество
Объявлены результаты выборов членов РАН
На общем собрании Российской академии наук объявлены результаты выборов членов РАН. Об этом сообщает корреспондент "Газеты.Ru".
Экономика
В БРИКС предложили создать единую криптовалюту для альянса
Деловой совет БРИКС поддержал идею Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) создать единую платежную систему для расчетов между странами-участницами союза (Бразилией, Россией, Индией, Китаем и ЮАР).
Энергетика
В «Нафтогазе» раскритиковали предложение России о скидке на газ
Предложение России снизить цену на газ на 20—25% украинский «Нафтогаз» не рассматривает в качестве скидки.
Политика
Минюст признал «Север.Реалии» СМИ-иноагентом
Ранее глава комиссии Госдумы по расследованию вмешательства в дела России извне Василий Пискарев заявил, что комиссия намерена обратиться в правоохранительные органы с просьбой принять меры реагирования на работу данного медиаресурса, который является проектом "Радио Свобода".
Общество
Охранники Медведева поставили на колени пенсионерку с Алтая
Армия и оружие
Первые изображения новой российской боевой машины появились в Сети
Общество
Запрет гостиниц в жилых помещениях не распространяется на посуточную аренду квартир
Постановление о запрете гостиниц в жилых помещениях, подписанное премьер-министром Дмитрием Медведевым, не предусматривает запрет посуточной сдачи квартир, заявил «РИА Новости» первый заместитель председателя Госдумы по ЖКХ Сергей Пахомов.
Энергетика
Польская PGNiG не намерена продлевать контракт с «Газпромом»
«PGNiG передала "Газпрому" заявление о намерениях завершить действие контракта на покупку природного газа Польшей, так называемого ямальского контракта, 31 декабря 2022 года»,— говорится в сообщении польской компании.
Фигурное катание
Фигурист Самарин оценил поддержку на этапе Гран-при в Москве
Российский фигурист Александр Самарин поблагодарил болельщиков за поддержку в короткой программе на пятом в сезоне этапе серии Гран-при в Москве.
Общество
В России могут изменить правила раздела имущества при разводе
Если во время брака один из супругов продал общее имущество без согласия другого, при разводе его доля будет уменьшена.
Футбол
РФС надеется получить от Adidas новую форму для национальной сборной
Российский футбольный союз (РФС) надеется получить от компании Adidas новую эксклюзивную форму для национальной сборной.
Общество
В Карелии зафиксировали массовую гибель птиц
Политика
WSJ: США пригрозили Египту санкциями из-за планов покупки Су-35
Пентагон и Госдепартамент в совместном письме пригрозили властям Египта санкциями, если те приобретут российские истребители Су-35, сообщает газета The Wall Street Journal.
Спорт
Группа по делу в Чувашии просит WADA проверить действия отдела РУСАДА
Независимая рабочая группа по допинговому делу в Чувашии просит Всемирное антидопинговое агентство (WADA) проверить работу отдела расследований Российского антидопингового агентства (РУСАДА), сообщается в докладе группы.
Политика
Лукашенко предложил изменить договор с Россией об охране границы
Договор о совместных усилиях в охране внешней границы Союзного государства был заключен между Россией и Белоруссией в 1995 г. Он автоматически продлевался каждые пять лет, в ноябре вновь истекает срок действия этого документа.
Шоу-бизнес
Яна Поплавская выходит замуж в 52 года
Актриса Яна Поплавская решила выйти замуж в 52 года.
Общество
Умерла Айгуль Фазыйлова, которая искала приемную семью для сына
Жительница Татарстана Айгуль Фазыйлова, боровшаяся с онкологическим заболеванием последней стадии и искавшая приемную семью для сына-дошкольника в одной из телепрограмм, умерла в казанском хосписе, сообщается на сайте учреждения.
Происшествия
Отчим признался в убийстве пятилетней девочки в Крыму
На местонахождение тела указал отчим ребенка — он же признался в убийстве и рассказал, что после преступления пытался уехать из страны с младшим сыном, а когда ему не удалось это сделать, вызвал полицию и заявил, что девочка сама ушла из квартиры.
Космос
Японский космический зонд «Хаябуса-2» покидает астероид Рюгу
Японский космический зонд "Хаябуса-2" покинул орбиту астероида Рюгу после серии исследований и сбора проб грунта, чтобы доставить их на Землю, сообщило аэрокосмическое агентство Японии JAXA.
Игры
В сети появилось много информации об игре Star Wars Jedi: Fallen Order
Ранее ИА REGNUM сообщило, что Electronic Arts не планирует выводит Star Wars Jedi: Fallen Order в ранний доступ ни для каких категорий подписчиков сервиса Origin.
Происшествия
В Кирове завели дело против судмедэксперта по делу «пьяного» мальчика
Следователи возбудили дело о халатности против судмедэксперта Сергея Насонова, который обнаружил алкоголь в крови сбитого в в Кировской области шестилетнего мальчика.
Происшествия
В Петербурге в зале суда освободили руководителя саентологов
Санкт-Петербургский городской суд отказал следствию в ходатайстве о продлении ареста руководителя саентологов в Петербурге Ивана Мацицкого, обвиняемого в возбуждении ненависти и незаконном предпринимательстве, сообщает объединённая пресс-служба судов Петербурга.
Шоу-бизнес
Джигарханяна экстренно госпитализировали
Происшествия
В «Аэрофлоте» прокомментировали инцидент с самолетами в «Шереметьево»
Прилетевший из Минска Airbus A320 задел другой самолет на рулежной полосе в московском аэропорту "Шереметьево", никто не пострадал, сообщил РИА Новости в пятницу представитель экстренных служб региона.
Общество
Авиакомпания Qantas побила рекорд по длительности беспосадочного рейса
Предыдущий рекорд Qantas установила в октябре, тогда самолет Boeing 787-9, впервые совершавший беспосадочный авиарейс из Нью-Йорка в Сидней, провел в воздухе 19 часов и 16 минут.
Футбол
Апелляция «Ман Сити» в CAS по делу о нарушении ФФП отклонена
Спортивный арбитражный суд (CAS) отклонил апелляцию «Манчестер Сити» по делу о нарушении финансового фэйр-плей.
Шоу-бизнес
Оксана Самойлова призналась, что не ожидала четвертую беременность
Оксана Самойлова ждет своего уже четвертого ребенка.