Футбол
ЧемпионатБонуччи: в «Ювентусе» поговорят с Роналду после матчей сборных
Защитник «Ювентуса» Леонардо Бонуччи прокомментировал ситуацию с форвардом команды Криштиану Роналду. Напомним, португалец резко отреагировал на свою замену в матче Серии А с «Миланом» (1:0). Сразу же после ухода с поля он отправился в раздевалку, после чего покинул стадион.
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Леонардо Бонуччи: «Есть еще много игр, где нам понадобится лучший Роналду»
Спорт-Экспрессвчера в 15:33
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Энергетика
Китайский рынок газа может столкнуться с избыточным предложением
Китайский рынок газа может столкнуться с избыточным предложением в краткосрочной перспективе, учитывая, что ослабление спроса, как ожидается, продолжится в следующем году, говорят топ-менеджеры крупнейших китайских поставщиков газа.
Экономика
В ЦБ оценили возможность выпуска монеты номиналом в 50 рублей
Представитель ЦБ добавил, что в ведомстве наблюдают за ситуацией и в случае необходимости готовы принять решение о выпуске новой монеты.
Общество
В России запретили посуточную аренду квартир
В России запретили использовать жилые помещения для оказания гостиничных услуг.
Политика
Из фракции «Слуга народа» исключили двух депутатов
Из фракции «Слуга народа» в Верховной раде Украины исключили двух депутатов — Анну Скороход и Антона Полякова, заявила депутат от «Слуги народа» Татьяна Цыба, сообщило 15 ноября информационное агентство УНИАН.
Происшествия
Отчим пропавшей в Крыму девочки признался в ее убийстве
Отчим 5-летней девочки, пропавшей в Крыму 13 ноября, признался в ее убийстве, сообщает региональное управление Следственного комитета.
Происшествия
Мужчина избил до потери сознания беременную женщину в трамвае в Москве
Пьяный мужчина избил беременную женщину в трамвае на северо-востоке Москвы. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на ГУМВД России.
Энергетика
«Нафтогаз» прокомментировал предложение «Газпрома» о скидке на газ
"Нафтогаз" не считает скидкой предложение России снизить цену на газ для Украины на 20-25%, сообщил исполнительный директор компании Юрий Витренко.
Политика
Россия ответит зеркально на помилование россиян в Литве
Ранее президент Литвы Гитанас Науседа помиловал двух осуждённых за шпионаж российских граждан — Николая Филипченко и Сергея Моисеенко.
Происшествия
Убитую аспирантку СПбГУ Ещенко похоронят на Кубани 16 ноября
Хоккей
«Тампа» обыграла «Рейнджерс» в матче НХЛ, Кучеров стал первой звездой
"Тампа Бэй Лайтнинг" на своем льду одержала победу над "Нью-Йорк Рейнджерс" в матче регулярного чемпионата национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Политика
Коломойский оценил примирение Украины с Россией в $100 млрд
Украинский бизнесмен Игорь Коломойский заявил, что Украине нужно порвать с Западом и восстановить отношения с Россией, оценив примирение между странами в $100 млрд.
Единоборства
Харитонов проиграл Васселлу техническим нокаутом
Российский боец ММА Сергей Харитонов (29-7) потерпел поражение техническим нокаутом от британца Линтона Васселла (19-8) в главном бою вечера на турнире Bellator 234 в Тель-Авиве.
Здоровье
Глава Минздрава прокомментировал кадровую реформу в Челябинской области
Ранее в Минздраве сообщали, что Семенов провел объезд четырёх территорий Челябинской области.
Шоу-бизнес
Стало известно, куда пропала Маша Алалыкина из группы «Фабрика»
Марию Алалыкину многие помнят по «Фабрике звезд». Она вполне успешно гастролировала с девичьей группой, а потом внезапно пропала.
Транспорт
В Петербурге проезд подорожает на 10 рублей
С Нового года в Петербурге на 10 рублей вырастут цены на разовый проезд в общественном транспорте.
Политика
Поклонскую возмутили украинские «клоуны» на российских ток-шоу
Армия и оружие
Киев обнаружил российский Ту-22М3 у берегов Одессы
Футбол
Ашот Хачатурянц сменит Николая Левникова в судейском комитете РФС
По информации «РБ-Спорт», гендиректор «Сбербанк Капитал» Ашот Хачатурянц сменит Николая Левникова на посту председателя судейского комитета РФС.
Общество
Объявлены результаты выборов членов РАН
На общем собрании Российской академии наук объявлены результаты выборов членов РАН. Об этом сообщает корреспондент "Газеты.Ru".
Происшествия
В Москве застрелили чемпиона мира по тайскому боксу
Финансы
Центробанку предложили получать от россиян декларации о доходах
Крупные российские банки предложили Центральному Банку дополнить подход к расчету данных долговой нагрузки (ПДН) заемщиков, по которому можно будет определить, смогут ли они предоставить клиентам кредит на выгодных для себя условиях.
Шоу-бизнес
Светлана Лобода показала фото дочери с первого дня рождения
Светлана Лобода показала поклонникам долгожданные фото младшей дочери Тильды, сделанные на ее первом дней рождения.
Общество
Россиян не планируют штрафовать за отказ от переписи
Перепись населения, напомню, должна пройти в России в следующем году.
Гаджеты
Motorola представила складной Razr
По словам представителей компании, команда дизайнеров Motorola вместе со спецами из Lenovo разработала свыше 20 различных прототипов Razr.
Происшествия
МВД проверит видео с пьяными сотрудниками ДПС в Приморье
В Приморском крае проводят проверку после публикации в сети «Интернет» видео с, предположительно, пьяными сотрудниками ДПС в городе Артеме, сообщает региональное УМВД.
Технологии
Алгоритм для оценки высоты звука подскажет сходство с Фредди Меркьюри
В новой работе разработчики из Google Research под руководством Бита Гфеллера (Beat Gfeller) решили проблему другим способом: работа их алгоритма SPICE (Self-supervised Pitch Estimation) возможна благодаря сверточному энкодеру, который анализирует частоту звука по его спектрограмме.
Происшествия
Бывший чиновник Минкультуры попросил убежища в Австрии
Бывший руководитель департамента управления имуществом и инвестиционной политики Минкультуры Борис Мазо, обвиняемый в России в мошенничестве, попросил политического убежища в Австрии, об этом он сообщил РБК.
Технологии
ПИК и «Яндекс» создали систему управления умным домом
Рост продаж «Яндекса» связан главным образом с партнерствами с другими брендами и компаниями, создающими устройства, работающие с «Алисой», говорил «Ведомостям» старший аналитик Canalys Джейсон Лоу: компания получает поддержку производителей на ранней стадии, поскольку те сами заинтересованы в создании экосистемы в России.
Футбол
Головин тренируется в общей группе накануне матча с Бельгией
Сборная России проводит открытую тренировку в Санкт-Петербурге перед матчем 9-го тура отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года с Бельгией, передаёт корреспондент «Чемпионата» Анатолий Романов.