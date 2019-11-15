Футбол

ЧемпионатЧемпионатБонуччи: в «Ювентусе» поговорят с Роналду после матчей сборных

Защитник «Ювентуса» Леонардо Бонуччи прокомментировал ситуацию с форвардом команды Криштиану Роналду. Напомним, португалец резко отреагировал на свою замену в матче Серии А с «Миланом» (1:0). Сразу же после ухода с поля он отправился в раздевалку, после чего покинул стадион.
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Леонардо Бонуччи: «Есть еще много игр, где нам понадобится лучший Роналду»

Спорт-Экспрессвчера в 15:33

Бонуччи: в «Ювентусе» поговорят с Роналду после матчей сборных

Чемпионатвчера в 17:24

Бонуччи: «Игроки „Ювентуса“ поговорят с Роналду о том, что происходит»

Sport24.ruвчера в 15:55

Бонуччи: есть ещё много матчей, где нам понадобится лучший Роналду

RT на русскомвчера в 16:18

Защитник «Ювентуса» намерен поговорить с Роналду о его поведении

Газета.Ruвчера в 16:35

Капитан «Ювентуса» Бонуччи обещал разобраться с Роналду

ProstoProSportвчера в 16:15

Леонардо Бонуччи: «С Роналду мы пообщаемся в Турине»

Матч ТВ00:43
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Автоматически обработано 7055 источников, обновлено в 05:32, Ашберн
Энергетика

Китайский рынок газа может столкнуться с избыточным предложением

Китайский рынок газа может столкнуться с избыточным предложением в краткосрочной перспективе, учитывая, что ослабление спроса, как ожидается, продолжится в следующем году, говорят топ-менеджеры крупнейших китайских поставщиков газа.
Финмаркет 00:43
Экономика

В ЦБ оценили возможность выпуска монеты номиналом в 50 рублей

Представитель ЦБ добавил, что в ведомстве наблюдают за ситуацией и в случае необходимости готовы принять решение о выпуске новой монеты.
РИА Новости 03:59
Общество

В России запретили посуточную аренду квартир

В России запретили использовать жилые помещения для оказания гостиничных услуг.
REGNUM 03:28
Политика

Из фракции «Слуга народа» исключили двух депутатов

Из фракции «Слуга народа» в Верховной раде Украины исключили двух депутатов — Анну Скороход и Антона Полякова, заявила депутат от «Слуги народа» Татьяна Цыба, сообщило 15 ноября информационное агентство УНИАН.
REGNUM 04:03
Происшествия

Отчим пропавшей в Крыму девочки признался в ее убийстве

Отчим 5-летней девочки, пропавшей в Крыму 13 ноября, признался в ее убийстве, сообщает региональное управление Следственного комитета.
РБК 01:59
Происшествия

Мужчина избил до потери сознания беременную женщину в трамвае в Москве

Пьяный мужчина избил беременную женщину в трамвае на северо-востоке Москвы. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на ГУМВД России.
Газета.Ru 04:41
Энергетика

«Нафтогаз» прокомментировал предложение «Газпрома» о скидке на газ

"Нафтогаз" не считает скидкой предложение России снизить цену на газ для Украины на 20-25%, сообщил исполнительный директор компании Юрий Витренко.
РИА Новости 04:59
Политика

Россия ответит зеркально на помилование россиян в Литве

Ранее президент Литвы Гитанас Науседа помиловал двух осуждённых за шпионаж российских граждан — Николая Филипченко и Сергея Моисеенко.
RT на русском 05:13
Происшествия

Убитую аспирантку СПбГУ Ещенко похоронят на Кубани 16 ноября

RT на русском 05:14
Хоккей

«Тампа» обыграла «Рейнджерс» в матче НХЛ, Кучеров стал первой звездой

"Тампа Бэй Лайтнинг" на своем льду одержала победу над "Нью-Йорк Рейнджерс" в матче регулярного чемпионата национальной хоккейной лиги (НХЛ).
МК-Спорт 03:08
Политика

Коломойский оценил примирение Украины с Россией в $100 млрд

Украинский бизнесмен Игорь Коломойский заявил, что Украине нужно порвать с Западом и восстановить отношения с Россией, оценив примирение между странами в $100 млрд.
Ведомости 13 ноября в 08:09
Единоборства

Харитонов проиграл Васселлу техническим нокаутом

Российский боец ММА Сергей Харитонов (29-7) потерпел поражение техническим нокаутом от британца Линтона Васселла (19-8) в главном бою вечера на турнире Bellator 234 в Тель-Авиве.
News.ru вчера в 17:15
Здоровье

Глава Минздрава прокомментировал кадровую реформу в Челябинской области

Ранее в Минздраве сообщали, что Семенов провел объезд четырёх территорий Челябинской области.
Уральский меридиан 04:09
Шоу-бизнес

Стало известно, куда пропала Маша Алалыкина из группы «Фабрика»

Марию Алалыкину многие помнят по «Фабрике звезд». Она вполне успешно гастролировала с девичьей группой, а потом внезапно пропала.
Вести Подмосковья вчера в 04:44
Транспорт

В Петербурге проезд подорожает на 10 рублей

С Нового года в Петербурге на 10 рублей вырастут цены на разовый проезд в общественном транспорте.
Российская газета 04:02
Происшествия

Гендиректора ЧОПа задержали после стрельбы в колледже в Благовещенске

РБК вчера в 08:16
Политика

Поклонскую возмутили украинские «клоуны» на российских ток-шоу

Ruposters.ru 04:42
Армия и оружие

Киев обнаружил российский Ту-22М3 у берегов Одессы

Утро.ru вчера в 13:18
Футбол

Ашот Хачатурянц сменит Николая Левникова в судейском комитете РФС

По информации «РБ-Спорт», гендиректор «Сбербанк Капитал» Ашот Хачатурянц сменит Николая Левникова на посту председателя судейского комитета РФС.
Bookmaker-ratings.ru 05:04
Общество

Объявлены результаты выборов членов РАН

На общем собрании Российской академии наук объявлены результаты выборов членов РАН. Об этом сообщает корреспондент "Газеты.Ru".
Газета.Ru 04:37
Происшествия

В Москве застрелили чемпиона мира по тайскому боксу

Росбалт вчера в 02:17
Финансы

Центробанку предложили получать от россиян декларации о доходах

Крупные российские банки предложили Центральному Банку дополнить подход к расчету данных долговой нагрузки (ПДН) заемщиков, по которому можно будет определить, смогут ли они предоставить клиентам кредит на выгодных для себя условиях.
Газета.Ru 03:53
Шоу-бизнес

Светлана Лобода показала фото дочери с первого дня рождения

Светлана Лобода показала поклонникам долгожданные фото младшей дочери Тильды, сделанные на ее первом дней рождения.
Актуальные Новости вчера в 09:44
Общество

Россиян не планируют штрафовать за отказ от переписи

Перепись населения, напомню, должна пройти в России в следующем году.
Эхо Москвы 05:03
Гаджеты

Motorola представила складной Razr

По словам представителей компании, команда дизайнеров Motorola вместе со спецами из Lenovo разработала свыше 20 различных прототипов Razr.
Хайтек+ вчера в 03:10
Происшествия

МВД проверит видео с пьяными сотрудниками ДПС в Приморье

В Приморском крае проводят проверку после публикации в сети «Интернет» видео с, предположительно, пьяными сотрудниками ДПС в городе Артеме, сообщает региональное УМВД.
РБК 04:25
Технологии

Алгоритм для оценки высоты звука подскажет сходство с Фредди Меркьюри

В новой работе разработчики из Google Research под руководством Бита Гфеллера (Beat Gfeller) решили проблему другим способом: работа их алгоритма SPICE (Self-supervised Pitch Estimation) возможна благодаря сверточному энкодеру, который анализирует частоту звука по его спектрограмме.
N+1 04:37
Происшествия

Бывший чиновник Минкультуры попросил убежища в Австрии

Бывший руководитель департамента управления имуществом и инвестиционной политики Минкультуры Борис Мазо, обвиняемый в России в мошенничестве, попросил политического убежища в Австрии, об этом он сообщил РБК.
Ведомости 03:51
Технологии

ПИК и «Яндекс» создали систему управления умным домом

Рост продаж «Яндекса» связан главным образом с партнерствами с другими брендами и компаниями, создающими устройства, работающие с «Алисой», говорил «Ведомостям» старший аналитик Canalys Джейсон Лоу: компания получает поддержку производителей на ранней стадии, поскольку те сами заинтересованы в создании экосистемы в России.
Ведомости 02:18
Футбол

Головин тренируется в общей группе накануне матча с Бельгией

Сборная России проводит открытую тренировку в Санкт-Петербурге перед матчем 9-го тура отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года с Бельгией, передаёт корреспондент «Чемпионата» Анатолий Романов.
Чемпионат 04:19
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