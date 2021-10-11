Расчетная лесосека «Интер Форест Рус» составляет ориентировочно 10,9 млн куб. м, производственные мощности — 1,5 млн куб. м пиломатериалов на четырех лесопильных заводах, 35 000 куб. м фанеры, 170 000 т пеллет.
Обязательная вакцинация против новой коронавирусной инфекции вводится в Челябинской области с 11 октября для отдельных категорий граждан старше 18 лет в связи с неблагополучной ситуацией по COVID-19, сообщает в пятницу управление Роспотребнадзора по региону.
Эксперты считают, что резкое повышение стоимости фьючерсов связано с несколькими факторами, среди которых — низкий уровень наполненности подземных хранилищ газа в Европе, ограничение предложения со стороны основных поставщиков, а также высокий спрос на СПГ в Азии.