Челябинская область с 11 октября вводит обязательную вакцинацию от COVID-19

Обязательная вакцинация против новой коронавирусной инфекции вводится в Челябинской области с 11 октября для отдельных категорий граждан старше 18 лет в связи с неблагополучной ситуацией по COVID-19, сообщает в пятницу управление Роспотребнадзора по региону.