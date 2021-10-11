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Bonum Capital покупает у АФК «Система» пакет акций Segezha на 150 миллионов долларов

АФК «Система» миллиардера Владимира Евтушенкова договорилась о продаже доли в лесопромышленном холдинге Segezha Group компании Bonum Capital Ltd. за $150 млн.
Forbes
Стороны планируют закрыть сделку до конца I квартала 2022 г. после получения регуляторных и корпоративных одобрений и выполнения отлагательных условий.
Ведомости
Мощности группы по производству пиломатериалов увеличатся почти вдвое - до 3,221 миллиона кубометров, по выпуску пеллет - в 1,8 раза, до 380 тысячи тонн.
РИА Новости
Расчетная лесосека «Интер Форест Рус» составляет ориентировочно 10,9 млн куб. м, производственные мощности — 1,5 млн куб. м пиломатериалов на четырех лесопильных заводах, 35 000 куб. м фанеры, 170 000 т пеллет.
Ведомости

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Bonum Capital станет вторым крупнейшим акционером Segezha Group
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