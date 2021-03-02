Напомним, что Быстров в интервью «Спорт-Экспресс» заявил следующее: «Если бы Семенович захотела остаться в фигурном катании, то отрезала бы сиськи». Ранее сообщалось, что Семенович намерена подать в суд на Быстрова за его высказывание о ней.

С чего всё началось Виктория Боня: «У Быстрова все размером с наперсток. Мечтаю плюнуть ему в лицо» Боня — о вечеринках Неймара, любви к «Спартаку» и дружбе с Сафиным Быстров интервью «Спорт-Экспрессу» заявил, что если бы Семенович захотела остаться в фигурном катании, то «отрезала бы сиськи». Семенович собирается подать в суд на Быстрова за высказывание о ее груди. Спорт-Экспресс 06:15