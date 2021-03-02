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Боня назвала хамством высказывание Быстрова про Семенович

Напомним, что Быстров в интервью «Спорт-Экспресс» заявил следующее: «Если бы Семенович захотела остаться в фигурном катании, то отрезала бы сиськи». Ранее сообщалось, что Семенович намерена подать в суд на Быстрова за его высказывание о ней.В источнике
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С чего всё началось

Виктория Боня: «У Быстрова все размером с наперсток. Мечтаю плюнуть ему в лицо»

Боня — о вечеринках Неймара, любви к «Спартаку» и дружбе с Сафиным Быстров интервью «Спорт-Экспрессу» заявил, что если бы Семенович захотела остаться в фигурном катании, то «отрезала бы сиськи». Семенович собирается подать в суд на Быстрова за высказывание о ее груди.
Спорт-Экспресс06:15
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Виктория Боня собралась «плюнуть в рожу» футболисту Быстрову

Московский Комсомолец07:42

Виктория Боня: «У Быстрова все размером с наперсток. Мечтаю плюнуть ему в лицо»

Спорт-Экспресс06:15

Боня назвала хамством высказывание Быстрова про Семенович

RT на русском06:43

Виктория Боня: Мечтаю плюнуть Быстрову в лицо

Плеймейкер06:36

Виктория Боня: «У Быстрова все размером с напёрсток. Мечтаю плюнуть ему в лицо»

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«Там все размером с наперсток и перепелиные»: Боня обрушила шквал критики на именитого футболиста

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Виктория Боня: «Очень мерзко и очень подло быть Быстровым»

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На Украине хотят принять закон о призыве в течение суток в случае войны в Донбассе

На последнем заседании украинской партии "Слуга народа" на обсуждение был вынесен вопрос о введении законопроекта, который предусматривает возможность в течение суток призывать на служб в случае возобновления военных действий на Донбассе.
SM News02:25