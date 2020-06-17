Бывшая участница шоу «Дом-2» и телеведущая Виктория Боня прокомментировала свое высказывание, вызвавшее скандал, о получателях минимального размера оплаты труда. Видео об этом она опубликовала на своей странице в соцсети Instagram.

Боня объяснила свои скандальные слова о получающих МРОТ людях

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