Общество

ИзвестияИзвестияБоня объяснила свои скандальные слова о получающих МРОТ людях

Бывшая участница шоу «Дом-2» и телеведущая Виктория Боня прокомментировала свое высказывание, вызвавшее скандал, о получателях минимального размера оплаты труда. Видео об этом она опубликовала на своей странице в соцсети Instagram.
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Боня объяснила свои слова об «алкоголиках и нищебродах»

НТВ01:33

Боня объяснила свои скандальные слова о получающих МРОТ людях

Известия00:24

Боня объяснила свои слова об «алкоголиках и нищебродах»

РИА Новостивчера в 21:46

Боня объяснила свои слова о получающих МРОТ «алкоголиках и нищебродах»

Lenta.ruвчера в 22:21

Боня оправдалась за слова о «нищебродах и алкоголиках» в России

Телеканал 360°вчера в 23:59

Боня объяснила свои слова о получающих МРОТ «криворуких алкоголиках»

Газета.Ruвчера в 21:50

Виктория Боня объяснила свои высказывания об «алкоголиках и нищебродах»

Московский Комсомолец00:17
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Происшествия

Театр «Современник» отреагировал на ДТП с участием Ефремова

Парламентская газета 15 июня в 16:11
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Общество

На Кубани с 21 июня ослабят контроль над туристами

Контроль над въезжающими в Краснодарский край туристами ослабят с 21 июня, им также разрешат свободно перемещаться по территории региона, рассказал губернатор Кубани Вениамин Кондратьев в интервью телеканалу "Россия 1".
РИА Новости вчера в 17:09
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Фигурное катание

Юлия Липницкая подтвердила слухи о своей беременности

Российская фигуристка Юлия Липницкая подтвердила слухи, которые распространились в средствах массовой информации, о том, что беременна.
Inc-news.ru вчера в 13:37
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Здоровье

Глава ВОЗ заявил о научном прорыве в лечении коронавируса

Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус назвал "научным прорывом" результаты клинических испытаний в Великобритании стероида дексаметазона для лечения от COVID-19.
РИА Новости вчера в 18:49
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Политика

«Газпром» приступил к демонтажу труб для транзита через Украину

Глава "Оператора ГТС Украины" Сергей Макогон заявил, что "Газпром" приступил к демонтажу труб для транзита газа через Украину.
Газета.Ru вчера в 10:29
2,1K
Политика

В резиденции Путина появился дезинфекционный туннель

В резиденции президента в Ново-Огарево для защиты от коронавируса установили специальный туннель, кадры с которым опубликовал кремлевский пул РИА Новости.
РИА Новости вчера в 12:19
1,7K
Армия и оружие

Пять силовиков погибли при нападении талибов в Афганистане

Ранее, 13 июня, по меньшей мере семь силовиков погибли при нападении талибов на КПП в уезде Пасабанд в Афганистане.
РЕН ТВ 01:57
Происшествия

Сын Сафронова рассказал о крупной краже на похоронах Трушкина

РИА Новости вчера в 06:40
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Экономика

Банкиры просят Мишустина отложить переход на российское ПО

Ассоциация банков России просит премьер-министра Михаила Мишустина отложить на четыре года переход на отечественное ПО критической информационной инфраструктуры (КИИ).
BFM.ru 02:19
Общество

МС-21 проверили в полете с одним выключенным двигателем

Новейший российский среднемагистральный лайнер МС-21 проверили в полете с одним выключенным двигателем, сообщил в интервью РИА Новости летчик-испытатель корпорации "Иркут" (входит в ОАК Ростеха) Олег Мутовин.
РИА Новости 01:02
Авто

Мошенники придумали новую схему обмана при продаже автомобилей

В России появилась новая схема обмана покупателей на вторичном автомобильном рынке, сообщает «Российская газета».
Известия вчера в 22:47
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Происшествия

В Краснодаре умерла лжехирург Алена Верди

Как стало известно изданию, речь идет о скандального лжехирурга Алене Верди.
Коммерсантъ Краснодар 15 июня в 04:41
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Происшествия

Обнародовано видео ссоры историка Соколова с убитой им аспиранткой

Видео ссоры обвиняемого в убийстве 63-летнего историка Олега Соколова с будущей жертвой, 24-летней аспиранткой Анастасией Ещенко было обнародовано в сети.
Газета.Ru вчера в 03:07
455
Экономика

Медведев назвал главные шоки для российской экономики

Третьим шоком для российской экономики Медведев назвал снижение зарубежного спроса на отечественные товары, сравнимое с тем, что было во время глобального финансового кризиса в 2008–2009 годах.
РБК 02:03
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Общество

Для россиян вводится новое пособие в 3000 рублей

Гражданам, которые лишились работы, будут выдавать по 3000 рублей ежемесячно на каждого ребенка.
Evo-rus.com вчера в 09:21
216
Экономика

Жена первого зампреда ЦБ может возглавить НРД

Жена первого зампреда ЦБ может возглавить НРД Главой российского центрального депозитария — Национального расчетного депозитария (НРД) — может стать Марина Алехина, жена первого зампреда ЦБ Сергея Швецова.
Коммерсантъ вчера в 18:37
Общество

Радий Хабиров отменил парад Победы в Башкирии

Горобзор.ру вчера в 04:18
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Космос

Марсоход Curiosity фотографирует Землю и Венеру

С момента посадки в 2012 году марсоход фотографировал синие марсианские закаты и пролетающие астероиды, а также Меркурий и две луны Марса, Фобос и Деймос, проходящие по диску Солнца.
AstroNews.ru вчера в 15:53
Хоккей

Овечкин сравнил жизнь в США и России

Metaratings 15 июня в 14:25
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Энергетика

Правительство хочет увеличить субсидии при переводе машин на газ

Министр энергетики Александр Новак предложил вице-премьеру Юрию Борисову в два раза увеличить долю субсидий из бюджета на перевод автомобилей физлиц и малого бизнеса с бензина на газомоторное топливо, сообщает РБК со ссылкой на письмо главы ведомства.
РИА Новости вчера в 02:26
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Политика

Трамп решил оставить Германию «без защиты от России»

Американский президент Дональд Трамп назвал Берлин "неплательщиком" и сообщил, что сократит число военных США на немецкой территории почти в два раза – до 25 тысяч.
Вести.Ru 15 июня в 18:37
30
Происшествия

Задержан водитель грузовика, допустивший смертельное ДТП под Юрюзанью

Юрюзань, Челябинская область, 17 июня 2020, 08:14 — REGNUM В Челябинской области задержан водитель грузовика, смявшего на трассе М-5 несколько ехавших впереди легковых машин.
REGNUM 01:14
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Путешествия

В АТОР разъяснили правила заселения туристов в российские санатории

Туристы могут заселяться в российские санатории только при наличии трех определенных Роспотребнадзором справок.
Известия вчера в 20:30
6
Общество

СФ предложил расширить выплату в 10 тысяч рублей на детей до 18 лет

Совет Федерации (СФ) предложил правительству России увеличить возраст детей, которым положена единовременная выплата в размере 10 тысяч рублей, до 18 лет.
Петербургский дневник вчера в 14:11
31
Технологии

Boston Dynamics начала продавать робота Spot всем желающим за $74 500

3DNews вчера в 11:48
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Общество

В США число жертв коронавируса превысило потери в Первой мировой войне

Согласно подсчетам университета, в Соединенных Штатах скончались от коронавирусной инфекции 116 526 пациентов, а потери США в Первой мировой войне, по официальным данным, составили 116 516 человек.
ИА Красная Весна вчера в 16:44
27
Происшествия

В Челябинской области скончались шесть человек с COVID-19

От COVID-19 скончались женщина 54 лет и мужчины 62, 67 и 73 лет. ОТ других причин ушли из жизни женщины 88 и 80 лет.
REGNUM 02:17
Футбол

Киев – Стамбул – Россия. Хорват Вида может оказаться в премьер-лиге

В свое время хорват играл за киевское "Динамо" и после матча против сборной России на домашнем для нее первенстве мира в интернете появилось видео, где Вида говорит "Слава Украине!"
Вести.Ru 02:25
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Религия

Бывший священник захватил женский монастырь в Свердловской области

Схиигумен Сергий (Романов) отстранил от управления настоятельницу Среднеуральского женского монастыря в Свердловской области и пригласил казаков охранять территорию.
Известия вчера в 13:59
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Фигурное катание

Тарасова прокомментировала назначение Плющенко тренером сборной России

Назначение двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко тренером сборной России - обычная практика, не стоит ждать результатов прямо сразу, нужно запастись терпением.
МонаВиста 15 июня в 14:03
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Виктория Боня
Телеведущая
Российская теле- и радиоведущая. Бывшая участница реалити-шоу «Дом-2» на телеканале «ТНТ».
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