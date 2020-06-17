Российская телеведущая, экс-участница шоу «Дом-2» Виктория Боня объяснила свои слова о получающих минимальный размер оплаты труда «алкоголиках и нищебродах». Видеозапись она опубликовала в своем Instagram-аккаунте. Боня отметила, что имела в виду не всех россиян, а только страдающих алкоголизмом.

Боня объяснила свои слова о получающих МРОТ «алкоголиках и нищебродах»

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