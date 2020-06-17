Общество
Lenta.ruБоня объяснила свои слова о получающих МРОТ «алкоголиках и нищебродах»
Российская телеведущая, экс-участница шоу «Дом-2» Виктория Боня объяснила свои слова о получающих минимальный размер оплаты труда «алкоголиках и нищебродах». Видеозапись она опубликовала в своем Instagram-аккаунте. Боня отметила, что имела в виду не всех россиян, а только страдающих алкоголизмом.
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Происшествия
В Дагестане возбуждено дело после беспорядков в лагере азербайджанцев
В Дагестане после нападения на полицейских и пограничников граждан Азербайджана, проживавших во временном лагере возле села Куллар в Дербентском районе республики, возбуждено уголовное дело по двум статьям уголовного кодекса РФ.
Российская газета 04:05
Происшествия
Адвокат Ефремова рассказал о состоянии артиста
Адвокат Эльман Пашаев, представляющий интересы Михаила Ефремова, рассказал «Пятому каналу» о самочувствии артиста.
Lenta.ru 15 июня в 20:35
Армия и оружие
На границе Индии и Китая погибли десятки военнослужащих
Известия вчера в 20:11
Происшествия
В МВД назвали причину конфликта со стрельбой в Ингушетии
РБК вчера в 15:18
Здоровье
Об образовании и коронавирусе спросили Лимаренко на прямой линии
В ходе линии звучали вопросы и об областных дошкольных учреждениях, временно прекративших работу из-за пандемии.
Сахалин.Инфо 03:56
Шоу-бизнес
Набравшая вес Оксана Самойлова показала фигуру в бикини
Набравшая вес Оксана Самойлова показала фигуру в бикини Оксана Самойлова довольна тем, что смогла набрать вес.
Экспресс газета 02:34
Экономика
Банкиры просят Мишустина отложить переход на российское ПО
Ассоциация банков России просит премьер-министра Михаила Мишустина отложить на четыре года переход на отечественное ПО критической информационной инфраструктуры (КИИ).
BFM.ru 02:19
Религия
Бывший священник захватил женский монастырь в Свердловской области
Известия вчера в 13:59
Политика
В Финляндии рассказали о желании СССР при Горбачеве отдать Карелию
Власти Советского Союза во время "перестройки" в конце 1980-х были готовы начать переговоры о передаче Финляндии республики Карелия.
Газета.Ru 02:35
Экономика
Медведев перечислил главные шоки для российской экономики в 2020 году
Несколько дней назад президент России Владимир Путин заявил об успехе страны в сглаживании негативных социальных и экономических последствий пандемии.
Известия 03:22
Общество
В России за сутки выявили 7843 случая заражения коронавирусом
Россия по-прежнему занимает третье место в списке стран, наиболее подверженных инфекции, — после Соединенных Штатов, где зафиксировано 2,1 миллиона заразившихся коронавирусом SARS-CoV-2, и Бразилии (там выявлено более 923 тысяч случаев).
РИА Новости 03:37
Происшествия
После ДТП с шестью автомобилями в Челябинской области завели дело
В Челябинской области завели уголовное дело из-за смерти двух человек в результате аварии с участием фуры и пяти легковых автомобилей, сообщает прокуратура региона.
РБК 03:21
Общество
Глава Минздрава Мурашко допустил полное снятие ограничений в 2021 году
Министр здравоохранения Михаил Мурашко заявил, что полностью карантинные меры в России будут отменены, вероятно, не раньше следующего года.
Газета.Ru вчера в 16:40
Армия и оружие
Россия планирует массово поставлять истребитель Су-57 на экспорт
Телеканал «Звезда», ссылаясь на годовой отчет компании «Сухой» за 2019 год, сообщает о планах компании запустить серийное производство экспортной версии истребителя Су-57 и выйти на рынок боевых беспилотников.
Военное дело вчера в 09:17
Политика
«Газпром» приступил к демонтажу труб для транзита через Украину
Глава "Оператора ГТС Украины" Сергей Макогон заявил, что "Газпром" приступил к демонтажу труб для транзита газа через Украину.
Газета.Ru вчера в 10:29
Киберспорт
Сыграть в Counter-Strike 1.6 теперь можно в браузере
Goroday.ru 15 июня в 20:41
Политика
В Россию для участия в параде Победы прибыли военные из 12 стран
Военнослужащие из 12 стран прибыли в Москву для участия в параде Победы 24 июня и уже принимают участие в тренировках, сообщил главнокомандующий сухопутных войск генерал армии Олег Салюков газете «Красная звезда».
Коммерсантъ 00:52
Происшествия
В России появилась новая схема мошенничества
В России появилась новая схема мошенничества на вторичном автомобильном рынке, сообщает "Российская газета".
РИА Новости 01:53
Происшествия
Сын Сафронова рассказал о крупной краже на похоронах Трушкина
РИА Новости вчера в 06:40
Общество
Дождь: Жителям Москвы за деньги предлагают проголосовать онлайн в поддержку поправок в конституцию
Жителям Москвы за деньги предлагают зарегистрироваться на сайте Мос.ру и проголосовать онлайн в поддержку поправок в конституцию, – утверждает телеканал Дождь.
Эхо Москвы 03:32
Происшествия
Театр «Современник» отреагировал на ДТП с участием Ефремова
Московский театр «Современник» на своем официальном сайте в понедельник опубликовал заявление в связи с прозошедшей автомобильной аварией с участием актера Михаила Ефремова.
Парламентская газета 15 июня в 16:11
Политика
Украинцам и белорусам разрешили получать гражданство РФ без экзамена
Граждане Украины и Белоруссии, желающие получить гражданство РФ, избавлены от необходимости сдавать экзамен для получения статуса носителей русского языка.
Народные новости 01:05
Общество
С 1 июля некоторым категориям пенсионеров повысят пенсии
Пенсии с 1 июля проиндексируют тем пенсионерам, которые являются опекунами или попечителями несовершеннолетних, соответствующий закон приняли в Госдуме в марте.
Ivbg.ru 14 июня в 05:55
Общество
СФ предложил расширить выплату в 10 тысяч рублей на детей до 18 лет
Совет Федерации (СФ) предложил правительству России увеличить возраст детей, которым положена единовременная выплата в размере 10 тысяч рублей, до 18 лет.
Петербургский дневник вчера в 14:11
Музыка
Ургант высмеял Киркорова за ролик про десантников
Piter.tv 00:52
Армия и оружие
Washington Post: Пентагон саботирует вывод военных из Германии
Пентагон целенаправленно замедляет процесс сокращения военного присутствия США в Германии, анонсированного президентом страны Дональдом Трампом, сообщает издание Washington Post со ссылкой на источники.
РИА Новости вчера в 23:25
Футбол
Заседание по пересмотру приговора Кокорину и Мамаеву перенесено
Заседание московского городского суда по пересмотру приговора футболистам Александру Кокорину и Павлу Мамаеву перенесено на 6 июля.
Вести.Ru 04:02
Общество
В России начались испытания вакцины против коронавируса
Москва, 17 июня 2020, 10:57 — REGNUM В России 16 июня было выдано разрешение на клинические исследование для двух форм вакцины против новой коронавирусной инфекции.
REGNUM 03:57
Общество
Калининград отменит обсервацию для туристов на следующей неделе
С 24 июня чартерную полетную программу в регион начнет выполнять туроператор "Библио-Глобус".
Интерфакс 03:50