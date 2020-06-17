Общество

Lenta.ruLenta.ruБоня объяснила свои слова о получающих МРОТ «алкоголиках и нищебродах»

Российская телеведущая, экс-участница шоу «Дом-2» Виктория Боня объяснила свои слова о получающих минимальный размер оплаты труда «алкоголиках и нищебродах». Видеозапись она опубликовала в своем Instagram-аккаунте. Боня отметила, что имела в виду не всех россиян, а только страдающих алкоголизмом.
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Боня объяснила свои слова об «алкоголиках и нищебродах»

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Телеканал 360°вчера в 23:59

Боня объяснила свои слова о получающих МРОТ «алкоголиках и нищебродах»

Lenta.ruвчера в 22:21

Виктория Боня объяснила свои высказывания об «алкоголиках и нищебродах»

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Боня объяснила свои слова об «алкоголиках и нищебродах»

РИА Новостивчера в 21:46
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Автоматически обработано 7229 источников, обновлено в 04:13, Ашберн
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В ходе линии звучали вопросы и об областных дошкольных учреждениях, временно прекративших работу из-за пандемии.
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Экономика

Медведев перечислил главные шоки для российской экономики в 2020 году

Несколько дней назад президент России Владимир Путин заявил об успехе страны в сглаживании негативных социальных и экономических последствий пандемии.
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В России за сутки выявили 7843 случая заражения коронавирусом

Россия по-прежнему занимает третье место в списке стран, наиболее подверженных инфекции, — после Соединенных Штатов, где зафиксировано 2,1 миллиона заразившихся коронавирусом SARS-CoV-2, и Бразилии (там выявлено более 923 тысяч случаев).
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Происшествия

После ДТП с шестью автомобилями в Челябинской области завели дело

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Армия и оружие

Россия планирует массово поставлять истребитель Су-57 на экспорт

Телеканал «Звезда», ссылаясь на годовой отчет компании «Сухой» за 2019 год, сообщает о планах компании запустить серийное производство экспортной версии истребителя Су-57 и выйти на рынок боевых беспилотников.
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«Газпром» приступил к демонтажу труб для транзита через Украину

Глава "Оператора ГТС Украины" Сергей Макогон заявил, что "Газпром" приступил к демонтажу труб для транзита газа через Украину.
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В России появилась новая схема мошенничества

В России появилась новая схема мошенничества на вторичном автомобильном рынке, сообщает "Российская газета".
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Жителям Москвы за деньги предлагают зарегистрироваться на сайте Мос.ру и проголосовать онлайн в поддержку поправок в конституцию, – утверждает телеканал Дождь.
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Театр «Современник» отреагировал на ДТП с участием Ефремова

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Украинцам и белорусам разрешили получать гражданство РФ без экзамена

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С 1 июля некоторым категориям пенсионеров повысят пенсии

Пенсии с 1 июля проиндексируют тем пенсионерам, которые являются опекунами или попечителями несовершеннолетних, соответствующий закон приняли в Госдуме в марте.
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СФ предложил расширить выплату в 10 тысяч рублей на детей до 18 лет

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Виктория Боня
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Российская теле- и радиоведущая. Бывшая участница реалити-шоу «Дом-2» на телеканале «ТНТ».
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