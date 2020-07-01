Общество

ИзвестияИзвестияБоня записала видео против поправок за фейковый гонорар от пранкеров

Скандальная телеведущая Виктория Боня записала видео против поправок в Конституцию после розыгрыша известных пранкеров Владимира Кузнецова (Вована) и Алексея Столярова (Лексуса). Запись разговора опубликована на YouTube.
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10 тысяч евро. Стало известно, сколько денег и от кого получила Боня за пост против голосования по поправкам к Конституции

ФедералПресс17:57

Виктория Боня согласилась за €10 тыс. раскритиковать поправки в Конституцию

Газета.Ru17:51

Пранкеры Лексус и Вован от лица Чичваркина заказали Боне пост против поправок к конституции

Life.ru17:36

Боню обрадовали 10 тысяч евро от пранкеров за пост против поправок к Конституции

Lenta.ru17:25

Боня записала видео против поправок за фейковый гонорар от пранкеров

Известия17:03

Вован и Лексус от имени Чичваркина наняли Боню ругать Конституцию

Взгляд.ру17:01

Боня записала ролик против поправок в Конституцию за 10 тысяч евро

РЕН ТВ16:47
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Космос

NASA объявило конкурс на создание лунного туалета

В 2024 году NASA в рамках программы «Артемида», целью которой является отправка астронавтов на Луну, объявило конкурс на создание лунного туалета.
Радио Комсомольская правда 11:58
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Общество

В России завершилось электронное голосование по Конституции

Дистанционное электронное голосование по поправкам в Конституцию России проходило с 25 июня по 30 июня.
Lenta.ru 18:48
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Общество

Музеи и фитнес-центры с 6 июля возобновят работу в Петербурге

Музеи, выставочные залы, фитнес-центры и бассейны возобновят работу в Санкт-Петербурге с 6 июля.
Известия 16:52
98
Происшествия

Почти 20 человек погибли при взрыве газа в больнице в Тегеране

По меньшей мере 18 человек стали жертвами взрыва в больнице в Тегеране, сообщает Bloomberg со ссылкой иранские СМИ.
Интерфакс 18:34
Космос

Астрофизики обнаружили центр тяжести Солнечной системы

Американские астрофизики из проекта NANOGrav обнаружили центр тяжести нашей Солнечной системы, точку, где уравновешиваются массы звезды, планет и их спутников, астероидов, результаты исследования опубликованы в научном журнале The Astrophysical Journal.
Профиль 16:39
Армия и оружие

Трамп разрешил вывести из Германии 9,5 тыс. американских военных

Президент США Дональд Трамп утвердил план по передислокации из Германии 9,5 тыс. американских военнослужащих для "сдерживания РФ".
Газета.Ru 18:54
2
Футбол

Роналду показал новую прическу и был высмеян фанатами

Нападающий туринского «Ювентуса» Криштиану Роналду показал в Instagram фото новой прически и был высмеян пользователями сети в комментариях.
Lenta.ru 00:58
1
Авто

Porsche Taycan получил базовую версию в Китае

32CARS.ru 03:30
Общество

Представитель ВОЗ оценила санитарные меры на избирательных участках

Система санитарных мер на участках для голосования по поправкам в Конституцию РФ продумана очень хорошо, считает представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович.
РИА Новости 11:16
2
Происшествия

Масляеву приговорили к двум годам колонии по делу «Седьмой студии»

Известия 14:22
98
Музыка

Новый клип группы Blackpink побил рекорд BTS по просмотрам на YouTube

Сеул, 29 июня 2020, 13:23 — REGNUM Рекорд видеосервиса YouTube по количеству просмотров и скорости набора просмотров установил клип на трек «How you like that» южнокорейской группы Blackpink.
REGNUM вчера в 06:23
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Футбол

«Локомотив» и «Крылья Советов» сыграли вничью в матче РПЛ

Московский «Локомотив» сыграл вничью с самарскими «Крыльями Советов» в матче 25-го тура чемпионата России.
Коммерсантъ 13:19
Общество

Совет директоров Petropavlovsk попросил защиты от нового акционера

Совет директоров Petropavlovsk попросил британский комитет по слияниям и поглощениям расследовать действия Струкова на предмет возможного нарушения правил M&A-сделок.
Интерфакс 03:08
17
Общество

На Кубани более 750 тыс. семей в июле получат выплаты на детей

Как пояснили в пресс-службе администрации региона, средства дополнительно предоставят к ежемесячной выплате 5 тыс. рублей на ребенка до 3 лет или единовременной выплате 10 тыс. рублей на детей от 3 до 16 лет, которые перечисляются семьям с апреля и июня.
Деловая газета. Юг 03:32
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Происшествия

Чиновник Генпрокуратуры РФ уволен после нападения на полицейских

Заместитель начальника управления Генеральной прокуратуры России Игорь Мыльников уволен из ведомства после нападения на полицейских, остановивших его за пьяную езду.
Известия 11:41
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Общество

Волочковой грозит штраф за посещение Дивеевского монастыря

В пресс-службе судов общей юрисдикции Нижегородской области уточнили, что Волочкова и ее спутник посетили Свято-Троицкий Серафимо-Дивеевский монастырь в Дивеево и будут привлечены к административной ответственности, дела поступили в суд.
Газета.Ru 06:27
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Политика

В США осудили выход России из механизма деконфликтинга ООН в Сирии

Соединенные Штаты потрясены решением России прекратить участие в механизме деконфликтинга в Сирии в рамках ООН.
Известия вчера в 23:57
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Футбол

«Барселона» сыграла вничью с «Атлетико» в матче чемпионата Испании

РИА Новости 18:04
Спорт

Американская футболистка отказалась преклонить колено во время гимна

Газета.Ru 05:26
Наука

В Китае обнаружили новый штамм свиного гриппа, грозящий пандемией

Пекин, 30 июня 2020, 15:38 — REGNUM Новый штамм свиного гриппа, способный передаваться от человека к человеку и даже вызвать пандемию, обнаружен на нескольких китайских фермах.
REGNUM 08:38
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Транспорт

Проезд грузового поезда по Крымскому мосту попал на видео

Проезд первого грузового поезда по Крымскому мосту сняли на видео. На кадрах показано, как состав въезжает в тоннель.
РИА Новости 07:29
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Политика

США официально признали Huawei и ZTE угрозой национальной безопасности

Федеральная комиссия по связи США (FCC) официально отнесла китайские Huawei Technologies Co. и ZTE Corp. к компаниям, представляющим угрозу для государственной безопасности Соединенных Штатов.
Интерфакс 14:03
23
Политика

Путин призвал россиян проголосовать по поправкам в Конституцию

Путин выступил в преддверии голосования, сегодня, 30 июня, с обращением к гражданам принять участие в голосовании, поскольку голос каждого имеет значимость.
CT news 08:55
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Технологии

Discord перестанет быть платформой только для геймеров

Создатель Discord Джейсон Цитрон объявил, что платформа перестанет ориентироваться только на геймеров Разработчики хотят расширить аудиторию, привлекая к мессенджеру людей с совершенно разными вкусами и интересами.
Игромания.ру 13:47
Футбол

Джикия раскритиковал судейство в проигранном дерби с ЦСКА

Капитан «Спартака» Георгий Джикия подвёл итоги матча 25-го тура РПЛ против ЦСКА (0:2).
Metaratings 17:08
Политика

В Латвии запретили вещание семи телеканалов RT

Национальный совет по электронным СМИ Латвии принял решение запретить на территории страны трансляцию семи каналов российской телекомпании Russia Today, сообщает радио Sputnik.
Российская газета 10:40
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Общество

Минпросвещения подтвердило начало учебного года в школах 1 сентября

РБК 03:08
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Происшествия

Журналисту сломали руку при попытке вывести с избирательного участка

РБК 10:10
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Экономика

Мишустин утвердил расширение программы льготной ипотеки

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление о расширении программы льготной ипотеки.
Газета.Ru вчера в 10:15
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Армия и оружие

В Крыму прошли стрельбы берегового ракетного комплекса «Бал»

Как сообщили в Министерстве обороны России, расчет берегового противокорабельного комплекса «Бал» ракетного соединения Черноморского флота провел тактические учения с выполнением ракетной стрельбы по морской цели.
Военное дело 06:49
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Виктория Боня
Телеведущая
Актриса, российская телеведущая развлекательных программ. Бывшая участница реалити-шоу «Дом-2» на телеканале «ТНТ».
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Евгений Чичваркин
Российский предприниматель
Российский предприниматель. Сооснователь и бывший совладелец сети салонов сотовой связи «Евросеть». С конца 2008 года проживает в Великобритании, где занимается винным и ресторанным бизнесом. Некоторое время был лидером московского отделения оппозиционной партии «Союз правых сил».
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