Скандальная телеведущая Виктория Боня записала видео против поправок в Конституцию после розыгрыша известных пранкеров Владимира Кузнецова (Вована) и Алексея Столярова (Лексуса). Запись разговора опубликована на YouTube.

Боня записала видео против поправок за фейковый гонорар от пранкеров

Космос NASA объявило конкурс на создание лунного туалета В 2024 году NASA в рамках программы «Артемида», целью которой является отправка астронавтов на Луну, объявило конкурс на создание лунного туалета. 11

Общество В России завершилось электронное голосование по Конституции Дистанционное электронное голосование по поправкам в Конституцию России проходило с 25 июня по 30 июня. 482

Происшествия Почти 20 человек погибли при взрыве газа в больнице в Тегеране По меньшей мере 18 человек стали жертвами взрыва в больнице в Тегеране, сообщает Bloomberg со ссылкой иранские СМИ.

Космос Астрофизики обнаружили центр тяжести Солнечной системы Американские астрофизики из проекта NANOGrav обнаружили центр тяжести нашей Солнечной системы, точку, где уравновешиваются массы звезды, планет и их спутников, астероидов, результаты исследования опубликованы в научном журнале The Astrophysical Journal.

Футбол Роналду показал новую прическу и был высмеян фанатами Нападающий туринского «Ювентуса» Криштиану Роналду показал в Instagram фото новой прически и был высмеян пользователями сети в комментариях. 1

Общество Представитель ВОЗ оценила санитарные меры на избирательных участках Система санитарных мер на участках для голосования по поправкам в Конституцию РФ продумана очень хорошо, считает представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович. 2

Музыка Новый клип группы Blackpink побил рекорд BTS по просмотрам на YouTube Сеул, 29 июня 2020, 13:23 — REGNUM Рекорд видеосервиса YouTube по количеству просмотров и скорости набора просмотров установил клип на трек «How you like that» южнокорейской группы Blackpink. 27

Общество Совет директоров Petropavlovsk попросил защиты от нового акционера Совет директоров Petropavlovsk попросил британский комитет по слияниям и поглощениям расследовать действия Струкова на предмет возможного нарушения правил M&A-сделок. 17

Общество На Кубани более 750 тыс. семей в июле получат выплаты на детей Как пояснили в пресс-службе администрации региона, средства дополнительно предоставят к ежемесячной выплате 5 тыс. рублей на ребенка до 3 лет или единовременной выплате 10 тыс. рублей на детей от 3 до 16 лет, которые перечисляются семьям с апреля и июня. 4

Происшествия Чиновник Генпрокуратуры РФ уволен после нападения на полицейских Заместитель начальника управления Генеральной прокуратуры России Игорь Мыльников уволен из ведомства после нападения на полицейских, остановивших его за пьяную езду. 150

Общество Волочковой грозит штраф за посещение Дивеевского монастыря В пресс-службе судов общей юрисдикции Нижегородской области уточнили, что Волочкова и ее спутник посетили Свято-Троицкий Серафимо-Дивеевский монастырь в Дивеево и будут привлечены к административной ответственности, дела поступили в суд. 711

Наука В Китае обнаружили новый штамм свиного гриппа, грозящий пандемией Пекин, 30 июня 2020, 15:38 — REGNUM Новый штамм свиного гриппа, способный передаваться от человека к человеку и даже вызвать пандемию, обнаружен на нескольких китайских фермах. 582

Политика США официально признали Huawei и ZTE угрозой национальной безопасности Федеральная комиссия по связи США (FCC) официально отнесла китайские Huawei Technologies Co. и ZTE Corp. к компаниям, представляющим угрозу для государственной безопасности Соединенных Штатов. 23

Политика Путин призвал россиян проголосовать по поправкам в Конституцию Путин выступил в преддверии голосования, сегодня, 30 июня, с обращением к гражданам принять участие в голосовании, поскольку голос каждого имеет значимость. 1

Технологии Discord перестанет быть платформой только для геймеров Создатель Discord Джейсон Цитрон объявил, что платформа перестанет ориентироваться только на геймеров Разработчики хотят расширить аудиторию, привлекая к мессенджеру людей с совершенно разными вкусами и интересами.

Футбол Джикия раскритиковал судейство в проигранном дерби с ЦСКА Капитан «Спартака» Георгий Джикия подвёл итоги матча 25-го тура РПЛ против ЦСКА (0:2).

Политика В Латвии запретили вещание семи телеканалов RT Национальный совет по электронным СМИ Латвии принял решение запретить на территории страны трансляцию семи каналов российской телекомпании Russia Today, сообщает радио Sputnik. 394