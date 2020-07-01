Общество
ИзвестияБоня записала видео против поправок за фейковый гонорар от пранкеров
Скандальная телеведущая Виктория Боня записала видео против поправок в Конституцию после розыгрыша известных пранкеров Владимира Кузнецова (Вована) и Алексея Столярова (Лексуса). Запись разговора опубликована на YouTube.
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Армия и оружие
В Сирии боевики обстреляли три населенных пункта
«Зафиксирован 1 обстрел населенного пункта Меладжа, 1 обстрел населенного пункта Хантутин в провинции Идлиб, 1 обстрел населенного пункта Икко в провинции Латакия со стороны позиций террористической организации "Джабхат ан-Нусра" (запрещена в РФ)», - сказал Щербицкий.
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Bethesda выпустила сборник Wolfenstein: Alt History Collection
В цифровых магазинах состоялся релиз сборника Wolfenstein: Alt History Collection.
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Почему коровы летают: аэродинамика крупного рогатого скота
Расчеты в FloEFD показали, что если ветер дует сзади, то подъемная сила, действующая на корову, почти не увеличивается с ростом его скорости.
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В Москве погиб 40-летний актер из сериала «Интуиция» Максим Парфенов
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Ferrari привезет в Шпильберг машину в спецификации зимних тестов
Как объяснил глава Ferrari Маттиа Бинотто, из-за неутешительных итогов тестов команде пришлось пересмотреть глобальную тактику развития шасси, а коронавирус не позволил подготовить новые элементы не раньше третьего Гран При.
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Две модели Toyota получат спортивные версии в России
В начале 2021 года компания Toyota начнет российские продажи спортивных спецверсий седана Corolla и компактного кроссовера C-HR.
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Зиеш и Вернер после перехода в «Челси» 1 июля сосредоточатся на подготовке к сезону-2020/21
В «Челси» добавили, что оба игрока не смогут помочь клубу в текущем чемпионате и они сосредоточатся на подготовке к следующему сезону.
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Путин призвал россиян голосовать по поправкам к Конституции
Президент России Владимир Путин обратился к нации с призывом прийти завтра на избирательные участки и сделать свой выбор относительно поправок в Конституцию.
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В России начался основной этап голосования по Конституции
У россиян есть последний шанс проголосовать по поправкам к Конституции В России в среду, 1 июня, начался основной день всенародного голосования по вопросу изменения Конституции.
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Вышел новый трейлер мультфильма «Душа» от Pixar
Студия Pixar опубликовала трейлер нового мультипликационного фильма «Душа». Режиссёрами выступили Пит Доктер и Кемп Пауэрс.
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NVIDIA показала новые скриншоты Cyberpunk 2077 с технологией RTX
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Тарифы за услуги жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ) проиндексируют в России с 1 июля 2020 года.
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Поднятие тяжестей делает нервную систему сильнее
В течение первых нескольких недель занятия тяжелой атлетикой, как отмечают специалисты, укрепляется нервная система человека, но не мышечная.
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Новые ограничения на ввоз в Россию праворульных машин вступили в силу
Новые ограничения на ввоз праворульных машин в РФ вступают в силу с 1 июля.
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Умер российский актер Виктор Проскурин
Скончался в возрасте 68 лет российский актер театра, кино и дубляжа Виктор Проскурин. Об этом написала в Facebook его супруга Ирина Хонда.
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Площадь разлива нефти на Химкинском водохранилище увеличилась
Площадь бедствия достигает почти 23 тысяч квадратных метров.
Общественное телевидение России 12:17
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Турция не видит оснований для перепродажи российских С-400 США
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Ювелиры предупредили о возможном подорожании золотых украшений на 30%
В сравнении с началом 2020-го подорожание составило 5% — в декабре 2019-го средняя цена на обручальные кольца составляла 3508 рублей за грамм.
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NYT пояснила публикацию о тайном сотрудничестве России и талибов
Газета The New York Times пояснила публикацию, в которой утверждалось, что Москва тайно предлагала связанным с экстремистским движением «Талибан» (запрещено в РФ) боевикам вознаграждение за убийство американских военнослужащих в Афганистане.
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Явка на онлайн-голосование по поправкам к Конституции составила 93%
Явка на электронное голосование по поправкам к Конституции составила 93,2%, передает ТАСС.
Газета.Ru 15:05
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Путин наградил волонтера Светлану Анурьеву орденом Пирогова посмертно
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В Москве умерли 35 пациентов с коронавирусом
В Москве за сутки скончались 35 человек с пневмонией и положительным тестом на коронавирус, сообщили в городском оперативном штабе.
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Mercedes-Benz создал сериал о жизни манекенов для краш-тестов
Mercedes-Benz представил на своём сайте первую серию необычного мини-сериала о жизни манекенов, которые имитируют людей при проведении краш-тестов.
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ВОЗ заявила о «хорошем пути» России по борьбе с коронавирусом
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