Скандальная телеведущая Виктория Боня записала видео против поправок в Конституцию после розыгрыша известных пранкеров Владимира Кузнецова (Вована) и Алексея Столярова (Лексуса). Запись разговора опубликована на YouTube.

Боня записала видео против поправок за фейковый гонорар от пранкеров

Армия и оружие В Сирии боевики обстреляли три населенных пункта «Зафиксирован 1 обстрел населенного пункта Меладжа, 1 обстрел населенного пункта Хантутин в провинции Идлиб, 1 обстрел населенного пункта Икко в провинции Латакия со стороны позиций террористической организации "Джабхат ан-Нусра" (запрещена в РФ)», - сказал Щербицкий. 1

Игры Bethesda выпустила сборник Wolfenstein: Alt History Collection В цифровых магазинах состоялся релиз сборника Wolfenstein: Alt History Collection.

Наука Почему коровы летают: аэродинамика крупного рогатого скота Расчеты в FloEFD показали, что если ветер дует сзади, то подъемная сила, действующая на корову, почти не увеличивается с ростом его скорости.

Автоспорт Ferrari привезет в Шпильберг машину в спецификации зимних тестов Как объяснил глава Ferrari Маттиа Бинотто, из-за неутешительных итогов тестов команде пришлось пересмотреть глобальную тактику развития шасси, а коронавирус не позволил подготовить новые элементы не раньше третьего Гран При.

Авто Две модели Toyota получат спортивные версии в России В начале 2021 года компания Toyota начнет российские продажи спортивных спецверсий седана Corolla и компактного кроссовера C-HR. 1

Футбол Зиеш и Вернер после перехода в «Челси» 1 июля сосредоточатся на подготовке к сезону-2020/21 В «Челси» добавили, что оба игрока не смогут помочь клубу в текущем чемпионате и они сосредоточатся на подготовке к следующему сезону.

Политика Путин призвал россиян голосовать по поправкам к Конституции Президент России Владимир Путин обратился к нации с призывом прийти завтра на избирательные участки и сделать свой выбор относительно поправок в Конституцию. 30

Политика В России начался основной этап голосования по Конституции У россиян есть последний шанс проголосовать по поправкам к Конституции В России в среду, 1 июня, начался основной день всенародного голосования по вопросу изменения Конституции. 4

Общество Тарифы за услуги ЖКХ проиндексируют в России с 1 июля Тарифы за услуги жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ) проиндексируют в России с 1 июля 2020 года.

Наука Поднятие тяжестей делает нервную систему сильнее В течение первых нескольких недель занятия тяжелой атлетикой, как отмечают специалисты, укрепляется нервная система человека, но не мышечная.

Культура Умер российский актер Виктор Проскурин Скончался в возрасте 68 лет российский актер театра, кино и дубляжа Виктор Проскурин. Об этом написала в Facebook его супруга Ирина Хонда. 27

Политика NYT пояснила публикацию о тайном сотрудничестве России и талибов Газета The New York Times пояснила публикацию, в которой утверждалось, что Москва тайно предлагала связанным с экстремистским движением «Талибан» (запрещено в РФ) боевикам вознаграждение за убийство американских военнослужащих в Афганистане. 115

Авто Skoda выпустила экологичную версию Octavia Прага, 29 июня 2020, 14:00 — REGNUM Чешская компания Skoda выпустила Octavia в версии G-Tec. Об этом сообщает пресс-служба марки. 2

Общество В Москве умерли 35 пациентов с коронавирусом В Москве за сутки скончались 35 человек с пневмонией и положительным тестом на коронавирус, сообщили в городском оперативном штабе. 1K

Авто Mercedes-Benz создал сериал о жизни манекенов для краш-тестов Mercedes-Benz представил на своём сайте первую серию необычного мини-сериала о жизни манекенов, которые имитируют людей при проведении краш-тестов.