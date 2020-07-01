Общество

ИзвестияИзвестияБоня записала видео против поправок за фейковый гонорар от пранкеров

Скандальная телеведущая Виктория Боня записала видео против поправок в Конституцию после розыгрыша известных пранкеров Владимира Кузнецова (Вована) и Алексея Столярова (Лексуса). Запись разговора опубликована на YouTube.
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Пранкеры заявили о розыгрыше Бони с роликом о поправках

РБК20:07

10 тысяч евро. Стало известно, сколько денег и от кого получила Боня за пост против голосования по поправкам к Конституции

ФедералПресс17:57

Вован и Лексус от имени Чичваркина наняли Боню ругать Конституцию

Взгляд.ру17:01

Боню обрадовали 10 тысяч евро от пранкеров за пост против поправок к Конституции

Lenta.ru17:25

Боня записала видео против поправок за фейковый гонорар от пранкеров

Известия17:03

Виктория Боня согласилась за €10 тыс. раскритиковать поправки в Конституцию

Газета.Ru17:51

Боня записала ролик против поправок в Конституцию за 10 тысяч евро

РЕН ТВ16:47
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В Сирии боевики обстреляли три населенных пункта

«Зафиксирован 1 обстрел населенного пункта Меладжа, 1 обстрел населенного пункта Хантутин в провинции Идлиб, 1 обстрел населенного пункта Икко в провинции Латакия со стороны позиций террористической организации "Джабхат ан-Нусра" (запрещена в РФ)», - сказал Щербицкий.
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Путин призвал россиян голосовать по поправкам к Конституции

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Политика

В России начался основной этап голосования по Конституции

У россиян есть последний шанс проголосовать по поправкам к Конституции В России в среду, 1 июня, начался основной день всенародного голосования по вопросу изменения Конституции.
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Вышел новый трейлер мультфильма «Душа» от Pixar

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Скончался в возрасте 68 лет российский актер театра, кино и дубляжа Виктор Проскурин. Об этом написала в Facebook его супруга Ирина Хонда.
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Евгений Чичваркин
Российский предприниматель
Российский предприниматель. Сооснователь и бывший совладелец сети салонов сотовой связи «Евросеть». С конца 2008 года проживает в Великобритании, где занимается винным и ресторанным бизнесом. Некоторое время был лидером московского отделения оппозиционной партии «Союз правых сил».
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