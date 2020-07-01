Общество

ИзвестияИзвестияБоня записала видео против поправок за фейковый гонорар от пранкеров

Скандальная телеведущая Виктория Боня записала видео против поправок в Конституцию после розыгрыша известных пранкеров Владимира Кузнецова (Вована) и Алексея Столярова (Лексуса). Запись разговора опубликована на YouTube.
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«Социальный расизм»: эксперт о скандальных высказываниях Бони

РЕН ТВ00:37

Боню обрадовали 10 тысяч евро от пранкеров за пост против поправок к Конституции

Lenta.ruвчера в 17:25

Пранкеры разыграли Викторию Боню от лица Чичваркина с роликом о поправках

РБКвчера в 20:07

Снявшую ролик против поправок в Конституцию Боню назвали «социальным расистом»

ФАНвчера в 20:49

Виктория Боня согласилась за €10 тыс. раскритиковать поправки в Конституцию

Газета.Ruвчера в 17:51

Виктория Боня согласилась раскритиковать поправки к Конституции за деньги

News.ruвчера в 21:11

Боня записала видео против поправок за фейковый гонорар от пранкеров

Известиявчера в 17:03
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Футбол

Президент «Урала» заявил, что матч с «Оренбургом» состоится

Президент екатеринбургского футбольного клуба «Урал» Григорий Иванов заявил, что матч 25-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Оренбургом» состоится.
RT на русском 03:49
Гаджеты

Xiaomi представила крошечную колонку за 7 долларов

Компания Xiaomi представила новую умную колонку Xiaomi XiaoAI Portable Speaker, которая поддерживает голосовое управления другими устройствами умного дома, а также позволяет находить информацию в Сети, прогноз погоды, запускать музыку и выполнять все остальные функции, свойственные умным динамикам.
iXBT.com 01:38
Армия и оружие

В Китае назвали слабость ядерного арсенала России

46 ракет Р-36М оснащены 460 ядерными боеголовками. Это половина от всего арсенала.
Утро.ru вчера в 06:00
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Экономика

PayPal прекращает внутренние переводы в России

Международная платежная система PayPal решила с августа отказаться от внутренних переводов в России, она уведомила об этом ЦБ.
Коммерсантъ вчера в 20:34
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Общество

Столетняя женщина выздоровела от коронавируса в Ростовской области

В Ростовской области вылечили от коронавируса 100-летнюю женщину.
Газета.Ru 02:29
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Происшествия

В Подмосковье на чердаке жилого дома нашли тела трех подростков

ТАСС вчера в 14:44
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Футбол

Дубль Влашича принес ЦСКА победу над «Спартаком»

РИА Новости вчера в 15:32
Культура

Актер Виктор Проскурин умер в возрасте 68 лет

Заслуженный артист РСФСР Виктор Проскурин, известный по своим ролям в фильмах "Большая перемена", "Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона", "Пиковая дама" и "Жестокий романс", умер в возрасте 68 лет.
Газета.Ru 03:52
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Общество

В Саратовской области коронавирусом за сутки заразились 102 человека

В Саратовской области по состоянию на 9 часов утра 1 июля выявлено 102 новых пациента с коронавирусом.
Регион 64 02:35
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Общество

С коронавирусом в Казахстане предложили бороться «тремя Т»

С новой вспышкой коронавируса в Казахстане поможет бороться тактика «трех Т». Об этом принадлежащему Григорию Березкину РБК рассказала директор Института здравоохранения ВШЭ Лариса Попович.
Lenta.ru 02:14
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Политика

Бывший канцлер ФРГ прокомментировал санкции по «Северному потоку – 2»

Бывший канцлер ФРГ, председатель совета директоров «Роснефти» и глава комитета акционеров Nord Stream AG Герхард Шредер заявил, что готовящиеся санкции США против «Северного потока – 2» являются намеренным расторжением трансатлантического партнерства.
Известия 00:10
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Происшествия

В Москве погиб 40-летний актер из сериала «Интуиция» Максим Парфенов

Актер и хореограф Максим Парфенов трагически погиб в Москве.
Российская газета вчера в 06:54
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Автоспорт

«Мерседес» представил новую ливрею болида в знак борьбы против расизма

CT news 29 июня в 10:15
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Общество

Закон об индексации пенсий пенсионерам-опекунам вступил в силу

С 1 июля 2020 года в силу вступил закон об индексации пенсий пенсионерам-опекунам.
ToDay News Ufa 02:51
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Экономика

Новый банк развития БРИКС предоставил РФ кредит на 205 млн евро

Шанхай, Китай, 1 июля 2020, 07:25 — REGNUM Кредит в размере 205 млн евро выделил российской стороне Новый банк развития БРИКС для осуществления программы развития малых исторических городов РФ, 30 июня сообщается на сайте финансового учреждения.
REGNUM 00:25
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Игры

В июне PS Plus откроет доступ к NBA 2K20 и Rise of the Tomb Raider

Faktom 29 июня в 11:03
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Шоу-бизнес

Пышногрудая Чехова в купальнике порассуждала о бесконечности Вселенной

Пятый канал вчера в 22:25
Общество

Тарифы за услуги ЖКХ проиндексируют в России с 1 июля

Тарифы за услуги жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ) проиндексируют в России с 1 июля 2020 года.
ТАСС вчера в 17:11
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Общество

С 1 июля россияне начнут получать выплату в 10 тысяч рублей на детей

С 1 июля граждане России могут получить единовременную выплату на каждого ребенка до 16 лет – сумма составляет 10 тыс. рублей.
Газета.Ru 03:48
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Энергетика

«Газпром» перечислил $1,5 млрд польской PGNiG по решению суда

"Газпром экспорт" перечислил польской PGNiG $1,5 млрд по решению Стокгольмского арбитража, передает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу российской компании.
Газета.Ru вчера в 13:49
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Игры

СМИ: Apple расторгла контракты с некоторыми разработчиками игр для Apple Arcade

Издание Bloomberg со ссылкой на собственные источники сообщает, что Apple расторгла контракты с некоторыми разработчиками игр для Apple Arcade.
Игромания.ру 03:04
Армия и оружие

В МИД Украины признали «высокой» вероятность вторжения России

В Киеве считают, что нападение России на Украину неизбежно.
Shraibikus News вчера в 07:31
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Политика

ЦИК: Явка на голосовании по Конституции составила 55,22% за шесть дней

Общероссийское голосование по вопросу одобрения изменений в Конституцию РФ указом президента РФ Владимира Путина было назначено на 1 июля.
Российская газета 03:30
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Экономика

Жители России стали реже покупать квас и мороженое

Россияне в начале лета 2020 года стали меньше покупать квас и мороженое.
Газета.Ru 01:07
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Общество

В России за сутки выявлено около 6,5 тысяч новых случаев коронавируса

Новых случаев заражения коронавирусов в России за последние сутки было выявлено 6556, 1 июля сообщает оперативный штаб по борьбе с инфекцией.
ИА Красная Весна 03:41
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Общество

Ярилин день или Макушку лета по народному календарю отмечают 1 июля

Телепорт вчера в 12:55
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Политика

Путин и Лукашенко открыли памятник Советскому солдату

Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко открыли мемориал Советскому солдату под Ржевом и возложили к нему цветы.
Газета.Ru вчера в 15:19
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Происшествия

Масляеву приговорили к двум годам колонии по делу «Седьмой студии»

Известия вчера в 14:22
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Общество

Путин наградил волонтера Светлану Анурьеву орденом Пирогова посмертно

РИА Новости 29 июня в 12:25
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Киберспорт

2 июля Ubisoft представит свою королевскую битву

Компания Ubisoft запустила сайт Hyper Scape — футуристичной королевской битвы.
Матч ТВ вчера в 05:03
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Как работают Яндекс.Новости?
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