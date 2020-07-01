Скандальная телеведущая Виктория Боня записала видео против поправок в Конституцию после розыгрыша известных пранкеров Владимира Кузнецова (Вована) и Алексея Столярова (Лексуса). Запись разговора опубликована на YouTube.

Боня записала видео против поправок за фейковый гонорар от пранкеров

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