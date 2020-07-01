Общество

ИзвестияИзвестияБоня записала видео против поправок за фейковый гонорар от пранкеров

Скандальная телеведущая Виктория Боня записала видео против поправок в Конституцию после розыгрыша известных пранкеров Владимира Кузнецова (Вована) и Алексея Столярова (Лексуса). Запись разговора опубликована на YouTube.
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От МРОТ до 5G-истерии: Боня погрязла в череде скандалов

РЕН ТВ22:00

Виктория Боня согласилась раскритиковать поправки к Конституции за деньги

News.ru21:11

Боня записала видео против поправок за фейковый гонорар от пранкеров

Известия17:03

Виктория Боня согласилась за €10 тыс. раскритиковать поправки в Конституцию

Газета.Ru17:51

Боню обрадовали 10 тысяч евро от пранкеров за пост против поправок к Конституции

Lenta.ru17:25

Пранкеры разыграли Викторию Боню от лица Чичваркина с роликом о поправках

РБК20:07

Вован и Лексус от имени Чичваркина наняли Боню ругать Конституцию

Взгляд.ру17:01
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Энергетика

«Газпром» перечислил $1,5 млрд польской PGNiG по решению суда

"Газпром экспорт" перечислил польской PGNiG $1,5 млрд по решению Стокгольмского арбитража, передает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу российской компании.
Газета.Ru 13:49
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Футбол

Дубль Влашича принес ЦСКА победу над «Спартаком»

Встреча, прошедшая на арене армейцев, завершилась со счетом 2:0. Дубль оформил Никола Влашич, забивший на 27-й минуте после ошибки голкипера гостей Александра Максименко и в добавленное ко второму тайму время (90+6).
РИА Новости 15:32
Армия и оружие

Шойгу доложил Путину о работе над созданием вакцины от COVID-19

RT на русском 14:53
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Транспорт

Проезд грузового поезда по Крымскому мосту попал на видео

Проезд первого грузового поезда по Крымскому мосту сняли на видео. На кадрах показано, как состав въезжает в тоннель.
РИА Новости 07:29
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Политика

Путин призвал всех граждан РФ проголосовать по поправкам к Конституции

В день открытия в Твери монумента в память о сотнях тысячах советских солдат, которые мужественно сражались подо Ржевом, глава государства Владимир Путин обратился к соотечественникам с торжественной речью, в которой раскрыл глубинную суть великих событий из военной истории нашей страны.
Live24 07:44
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Политика

NYT опубликовала новую статью о «сговоре» России с талибами

Ранее газета со ссылкой на анонимных представителей американской разведки опубликовала статью, в которой утверждалось, что военная разведка РФ предлагала вознаграждение связанным с талибами боевикам за нападения на американских солдат в Афганистане, и что президента США Дональда Трампа проинформировали об этом.
РИА Новости 16:53
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Авто

Новые ограничения на ввоз в Россию праворульных машин вступили в силу

Новые ограничения на ввоз праворульных машин в РФ вступают в силу с 1 июля.
ТАСС 17:24
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Авто

Новый кроссовер Suzuki XL6 выходит на мировой рынок

Компания Suzuki выводит свой новый трехрядный вседорожник XL6 на глобальный рынок, и уже в нынешнем году он будет доступен в Китае, ЮАР и в большинстве стран АСЕАН.
Picsnews.net 02:24
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Происшествия

Адвокат Ефремова ответил на появление нового потерпевшего в деле о ДТП

РИА Новости 23:17
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Происшествия

По 20 адресам в Петербурге идут обыски по делу о взятках

Сотрудники силовых структур проводят по 20 адресам в Санкт-Петербурге обыски.
Газета.Ru 06:34
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Происшествия

Еще пять пациентов с коронавирусом скончались в Приангарье за сутки

По данным на утро вторника, 30 июня, в Иркутской области от коронавируса за минувшие сутки скончалось три человека.
ИркСиб вчера в 22:24
Политика

Кадыров предложил избрать Путина пожизненным президентом

РИА Новости 06:58
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Культура

Кристина Асмус разделась во время видеочата в новом фильме

Актриса Кристина Асмус предстала без одежды в новом проекте режиссера Алексея Учителя под названием «Китобой».
Городовой 09:39
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Политика

Россию попросили сыграть более активную роль в конфликте в Ливии

Племена Ливии выступают за то, чтобы Россия играла более важную роль в разрешении кризиса в стране.
Lenta.ru 23:28
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Заболевший лейкемией Олег Тиньков заразился коронавирусом

REGNUM 08:30
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Финансы

Курс евро превысил 80 рублей впервые с 14 мая

Курс доллара США составил 71,32 руб./$1 в 17:38 МСК, что на 1,33 рубля выше уровня закрытия предыдущих торгов.
Интерфакс 11:36
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Авто

Subaru возглавил рейтинг автомобилей с худшими двигателями

У всех авто двигатели имеют по две ГБЦ и владельцам приходится менять сразу две прокладки головки блока цилиндров на пробегах 145-262 тысячи км. Кроме того, в антирейтинг попали машины премиального класса от баварского концерна BMW - это BMW 3-Series, сошедшие с конвейера с 2006 по 2007 годы.
Новые автомобили вчера в 23:14
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Происшествия

В Люберцах на чердаке дома найдены мертвыми трое подростков

Вести.Ru 15:00
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Общество

Ученые назвали самые неблагополучные регионы по клещевому энцефалиту

Ученые Всероссийского научно-исследовательского института по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций (ВНИИ ГОЧС) отмечают рост в этом году числа инфицированных клещевым энцефалитом на 15-20% на территории пяти регионов страны.
РИА Новости 21:44
Футбол

Диего Марадона может возглавить сборную Испании

Легендарный аргентинский футболист, а ныне главный тренер клуба «Химнасия и Эсгрима» Диего Марадона может возглавить сборную Испании, сообщает Infobae.
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Происшествия

В Москве погиб 40-летний актер из сериала «Интуиция» Максим Парфенов

Актер и хореограф Максим Парфенов трагически погиб в Москве.
Российская газета 06:54
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Общество

На Камчатке к полудню по поправкам проголосовали 36% избирателей

Как сообщало ИА REGNUM, в Еврейской автономной области на 10:00 по местному времени явка избирателей на голосовании по поправкам к Конституции РФ составила 67,47%.
REGNUM 22:21
Кино

Nickelodeon снимет новых «Черепашек-ниндзя»

Kinonews.ru 17:50
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Происшествия

Мать школьницы из Перми рассказала, как учитель домогался ее дочери

Мать девочки рассказала, что во время урока мужчина заставил ее дочь заниматься в другом кабинете, а сам оставил других учеников одних.
ФАН 23:04
Армия и оружие

В МИД Украины признали «высокой» вероятность вторжения России

В Киеве считают, что нападение России на Украину неизбежно.
Shraibikus News 07:31
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Общество

Ярилин день или Макушку лета по народному календарю отмечают 1 июля

Первый день июля наши предки посвящали богу Яриле.
Телепорт 12:55
Общество

С 1 июля в России начнут выплачивать единовременные выплаты на детей

В России с 1 июля начинают выплачивать единовременные выплаты в 10 тыс. руб. семьям за каждого ребенка до 16 лет.
Коммерсантъ 22:46
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Политика

Путин призвал жителей России проголосовать по поправкам к Конституции

Во вторник, 30 июня, президент России Владимир Путин призвал жителей России принять участие в голосовании по вопросу внесения поправок в Конституцию.
Форпост Северо-Запад 06:53
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Общество

В Пермском крае продлили режим самоизоляции до 14 июля

Режим самоизоляции в Прикамье продлили до 14 июля, сообщили Накануне.RU в пресс-службе краевого правительства.
Накануне.Ru 07:51
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Происшествия

Журналисту сломали руку при попытке вывести с избирательного участка

Корреспондент «Медиазоны» Давид Френкель сообщил РБК, что на избирательном участке № 2219 в Санкт-Петербурге у него произошел конфликт с полицейскими.
РБК 10:10
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