Как следует из информации в картотеке арбитражных дел, заявление Booking.com об оспаривании решений административных органов о привлечении к административной ответственности поступило в суд 13 сентября, к рассмотрению оно пока не принято.
По данным ФАС, компания навязывала гостиницам, отелям и хостелам условия договора о необходимости обязательного предоставления и соблюдения паритета цен и номеров, а также условия взаимодействия с закрытыми группами пользователей.
МИД Таджикистана передал американскому послу Джону Марку Поммершайму ноту протеста из-за слов президента США Джо Байдена о возможном повторении в республике сценария с людьми, цеплявшимися за американский военно-транспортный самолет.
Три бюллетеня для голосования по отзыву губернатора Калифорнии пришло на адрес убитой 6 января в Капитолии США Эшли Бэббит, сообщила группа «Справедливость для Эшли Бэббит» (Justice For Ashli Babbitt) 13 сентября в Twitter.