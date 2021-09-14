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Booking.com оспорила штраф ФАС в 1,3 млрд рублей

Нидерландская компания Booking.com подала в Арбитражный суд Москвы заявление с требованием признать незаконным штраф 1,3 миллиарда рублей, наложенный Федеральной антимонопольной службой России.
Комсомольская правда
Как следует из информации в картотеке арбитражных дел, заявление Booking.com об оспаривании решений административных органов о привлечении к административной ответственности поступило в суд 13 сентября, к рассмотрению оно пока не принято.
РИА Новости
В конце месяца арбитражный суд Москвы признал законным решение ФАС.
Коммерсантъ
По данным ФАС, компания навязывала гостиницам, отелям и хостелам условия договора о необходимости обязательного предоставления и соблюдения паритета цен и номеров, а также условия взаимодействия с закрытыми группами пользователей.
ТАСС

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