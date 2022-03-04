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Booking.com приостановил работу в России в связи со сложностью ведения бизнеса в стране

Сервис онлайн-бронирования отелей Booking.com приостановил предоставление туристических услуг в России в связи с возрастающей сложностью ведения бизнеса в стране.
ТАСС
РИА Новости, в свою очередь, сообщает, что сервис больше не дает российским пользователям искать и бронировать жилье в пределах России.
Общественная служба новостей
Отмечается, что компания не делала официального заявления об уходе с российского рынка.
Gazeta.SPb
Также Роскомнадзор ограничил доступ к социальной сети Twitter в России.
Вечерняя Москва

Подробнее о событии

Booking.com приостановил работу в России в связи со сложностью ведения бизнеса в стране
ТАСС16:24
Booking.com объяснил приостановку работы в России «сложностью ведения бизнеса в стране»
Lenta.ru16:47
Сервис бронирования Booking.com перестал показывать объекты размещения в России
Телеканал Санкт-Петербургвчера в 15:36
Booking.com приостановил работу в России из-за возрастающей сложности ведения бизнеса
Газета.Ru16:24
Booking приостановил работу в России
РБК16:03
Booking приостанавливает работу в России в связи с возрастающей сложностью ведения бизнеса в стране
ПРАЙМ16:22
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Интерфаксвчера в 15:07

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