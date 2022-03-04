ТАССBooking.com приостановил работу в России в связи со сложностью ведения бизнеса в странеСервис онлайн-бронирования отелей Booking.com приостановил предоставление туристических услуг в России в связи с возрастающей сложностью ведения бизнеса в стране.ТАССРИА Новости, в свою очередь, сообщает, что сервис больше не дает российским пользователям искать и бронировать жилье в пределах России.Общественная служба новостейОтмечается, что компания не делала официального заявления об уходе с российского рынка.Gazeta.SPbТакже Роскомнадзор ограничил доступ к социальной сети Twitter в России.Вечерняя МоскваЧитать далееСвернутьНовый ДеньНовый ДеньРамблерGazeta.SPbГазета.RuРадио 1Вечерняя МоскваКомсомольская правдаSmolDailyRZN.infoНациональная служба новостейРосбалтУльяновск онлайнТК ЗвездаИА Красная ВеснаNSP.ruСоциальные новостиТурДомПодробнее о событииBooking.com приостановил работу в России в связи со сложностью ведения бизнеса в странеТАСС16:24Booking.com объяснил приостановку работы в России «сложностью ведения бизнеса в стране»Lenta.ru16:47Сервис бронирования Booking.com перестал показывать объекты размещения в РоссииТелеканал Санкт-Петербургвчера в 15:36Booking.com приостановил работу в России из-за возрастающей сложности ведения бизнесаГазета.Ru16:24Booking приостановил работу в РоссииРБК16:03Booking приостанавливает работу в России в связи с возрастающей сложностью ведения бизнеса в странеПРАЙМ16:22Сервис бронирования отелей Вooking.com приостановил работу в РоссииИнтерфаксвчера в 15:07Показать ещёОценить596Поделиться