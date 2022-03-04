ТАССBooking.com приостановил работу в России в связи со сложностью ведения бизнеса в странеСервис онлайн-бронирования отелей Booking.com приостановил предоставление туристических услуг в России в связи с возрастающей сложностью ведения бизнеса в стране.ТАССВ целом поиск и бронирование отелей за рубежом в сервисе по-прежнему доступны.ТАССТакже отмечается, что официального заявления об уходе с российского рынка компания на данный момент не делала.Общественная служба новостейЕще ранее Роскомнадзор принял решение заблокировать Facebook в РФ.ТК ЗвездаЧитать далееСвернутьНовый ДеньНовый ДеньРамблерGazeta.SPbAtas.infoГазета.RuРадио 1Вечерняя МоскваКомсомольская правдаSmolDailyRZN.infoНациональная служба новостейРосбалтУльяновск онлайнТК ЗвездаРидусИА Красная ВеснаNSP.ruКолыма-информПодробнее о событииBooking.com приостановил работу в России из-за возрастающей сложности ведения бизнесаГазета.Ru16:24Сервис Booking.com подтвердил приостановление деятельности в РоссииИзвестия17:07Booking.com объяснил приостановку работы в России «сложностью ведения бизнеса в стране»Lenta.ru16:47Booking приостановил работу в РоссииРБК17:33Booking.com приостановил работу в России в связи со сложностью ведения бизнеса в странеТАСС16:24Сервис бронирования отелей Вooking.com приостановил работу в РоссииИнтерфаксвчера в 15:07Booking.com ограничил поиск и бронирование объектов размещения внутри РоссииРИА Новостивчера в 14:58Показать ещёОценить743Поделиться