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Booking.com приостановил работу в России в связи со сложностью ведения бизнеса в стране

Сервис онлайн-бронирования отелей Booking.com приостановил предоставление туристических услуг в России в связи с возрастающей сложностью ведения бизнеса в стране.
ТАСС
В целом поиск и бронирование отелей за рубежом в сервисе по-прежнему доступны.
ТАСС
Также отмечается, что официального заявления об уходе с российского рынка компания на данный момент не делала.
Общественная служба новостей
Еще ранее Роскомнадзор принял решение заблокировать Facebook в РФ.
ТК Звезда

Подробнее о событии

Booking.com приостановил работу в России из-за возрастающей сложности ведения бизнеса
Газета.Ru16:24
Сервис Booking.com подтвердил приостановление деятельности в России
Известия17:07
Booking.com объяснил приостановку работы в России «сложностью ведения бизнеса в стране»
Lenta.ru16:47
Booking приостановил работу в России
РБК17:33
Booking.com приостановил работу в России в связи со сложностью ведения бизнеса в стране
ТАСС16:24
Сервис бронирования отелей Вooking.com приостановил работу в России
Интерфаксвчера в 15:07
Booking.com ограничил поиск и бронирование объектов размещения внутри России
РИА Новостивчера в 14:58

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