ТАССBooking.com приостановил работу в России в связи со сложностью ведения бизнеса в странеСервис онлайн-бронирования отелей Booking.com приостановил предоставление туристических услуг в России в связи с возрастающей сложностью ведения бизнеса в стране.ТАССНе смотря на отсутствие возможности забронировать жилье в России, все зарубежные объекты по-прежнему доступны для поиска и бронирования.Комсомольская правдаКак сообщает корреспондент РИА Новости, при этом отели, квартиры и гостиницы в других государствах до сих пор доступны для поиска.ПрофильОтмечается, что компания не делала официального заявления об уходе с российского рынка.Gazeta.SPbЧитать далееСвернутьНовый ДеньНовый ДеньРамблерGazeta.SPbГазета.RuРадио 1Вечерняя МоскваКомсомольская правдаSmolDailyRZN.infoНациональная служба новостейРосбалтУльяновск онлайнТК ЗвездаИА Красная ВеснаNSP.ruКолыма-информСоциальные новостиТурДомПодробнее о событииСервис Booking.com подтвердил приостановление деятельности в РоссииИзвестия17:07Booking.com объяснил приостановку работы в России «сложностью ведения бизнеса в стране»Lenta.ru16:47Booking приостанавливает работу в России в связи с возрастающей сложностью ведения бизнеса в странеПРАЙМ16:22Booking.com приостановил работу в России из-за возрастающей сложности ведения бизнесаГазета.Ru16:24Booking.com приостановил работу в России в связи со сложностью ведения бизнеса в странеТАСС16:24Сервис бронирования Booking.com перестал показывать объекты размещения в РоссииТелеканал Санкт-Петербургвчера в 15:36Сервис бронирования отелей Вooking.com приостановил работу в РоссииИнтерфаксвчера в 15:07Показать ещёОценить649Поделиться