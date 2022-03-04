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Booking.com приостановил работу в России в связи со сложностью ведения бизнеса в стране

Сервис онлайн-бронирования отелей Booking.com приостановил предоставление туристических услуг в России в связи с возрастающей сложностью ведения бизнеса в стране.
ТАСС
Не смотря на отсутствие возможности забронировать жилье в России, все зарубежные объекты по-прежнему доступны для поиска и бронирования.
Комсомольская правда
Как сообщает
 корреспондент РИА Новости, при этом отели, квартиры и гостиницы в других государствах до сих пор доступны для поиска.
Профиль
Отмечается, что компания не делала официального заявления об уходе с российского рынка.
Gazeta.SPb

Подробнее о событии

Сервис Booking.com подтвердил приостановление деятельности в России
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Booking.com объяснил приостановку работы в России «сложностью ведения бизнеса в стране»
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Booking приостанавливает работу в России в связи с возрастающей сложностью ведения бизнеса в стране
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Booking.com приостановил работу в России в связи со сложностью ведения бизнеса в стране
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