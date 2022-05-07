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Booking зафиксировал убытки после начала спецоперации на Украине

Сервис онлайн-бронирований Booking.com отчитался о собственных потерях в условиях антироссийских санкций, приостановки деятельности в России и Белоруссии и спецоперации на Украине.
ФАН
Еще в феврале 2022 года количество броней соответствовало уровню аналогичного месяца 2019 года, самого успешного периода доковидной эпохи, уточняет компания.
РБК
На неделе с 28 февраля по 6 марта общее число забронированных ночевок снизилось относительно аналогичного периода 2019 года на 10%, преимущественно в Восточной Европе и главным образом в России.
РБК
В Западной Европе показатели практически остались на уровне 2019 года.
ИА Красная Весна

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