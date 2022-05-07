ФАНBooking зафиксировал убытки после начала спецоперации на УкраинеСервис онлайн-бронирований Booking.com отчитался о собственных потерях в условиях антироссийских санкций, приостановки деятельности в России и Белоруссии и спецоперации на Украине.ФАНЕще в феврале 2022 года количество броней соответствовало уровню аналогичного месяца 2019 года, самого успешного периода доковидной эпохи, уточняет компания.РБКНа неделе с 28 февраля по 6 марта общее число забронированных ночевок снизилось относительно аналогичного периода 2019 года на 10%, преимущественно в Восточной Европе и главным образом в России.РБКВ Западной Европе показатели практически остались на уровне 2019 года.ИА Красная ВеснаЧитать далееСвернутьГазета.RuГазета.RuИА Красная ВеснаПодробнее о событииСервис Booking зафиксировал падение броней после начала спецоперацииЭкономика сегодня03:31Booking рассказал о влиянии спецоперации на Украине на динамику бронейРБК02:00Booking рассказал о влиянии российской спецоперации на Украине на динамику бронейИА SM-News03:24В Booking рассказали о влиянии спецоперации РФ на Украине на динамику бронейГоворит Москва02:51Booking.com оценил влияние спецоперации на динамику бронированийГазета.Ru02:48Booking зафиксировал убытки после начала спецоперации на УкраинеФАН03:30Показать ещёОценить13Поделиться