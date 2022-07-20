КоммерсантъБорьба с мошенниками может увеличить срок переводовВ Госдуме разрабатывают новые нормы, усиливающие ответственность банков за операции, связанные с хищением средств у граждан, в том числе путем социальной инженерии.КоммерсантъСогласно документу, в случае похищения мошенниками средств через перевод банк-отправитель должен вернуть деньги клиенту.КоммерсантъФинансовые организации должны будут возвращать клиентам похищенные со счетов деньги.66.ru«Как правило, клиент за два дня осознает, что деньги перечисляются мошеннику»,— говорится в пояснительной записке.КоммерсантъЧитать далееСвернуть66.ru66.ruПласСпортКПГазета.RuПодробнее о событииБорьба с мошенниками повлияет на сроки переводовRB.RU00:50Борьба с мошенниками может увеличить срок переводовКоммерсантъ17:32Самое цитируемоеСроки банковских переводов могут увеличиться из-за борьбы с мошенникамиПлас03:19Борьба с мошенниками может увеличить время перевода средств на несколько днейГазета.Ru02:06Срок банковских операций в России увеличит борьба с финансовыми мошенникамиЕдиный банк00:50«Ъ»: Борьба с мошенниками может увеличить срок банковских переводовLenta.ru03:38Борьба с мошенниками увеличит сроки банковских операций66.ru23:57Показать ещёОценить9Поделиться