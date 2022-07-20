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Борьба с мошенниками может увеличить срок переводов

В Госдуме разрабатывают новые нормы, усиливающие ответственность банков за операции, связанные с хищением средств у граждан, в том числе путем социальной инженерии.
Коммерсантъ
Согласно документу, в случае похищения мошенниками средств через перевод банк-отправитель должен вернуть деньги клиенту.
Коммерсантъ
Финансовые организации должны будут возвращать клиентам похищенные со счетов деньги.
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«Как правило, клиент за два дня осознает, что деньги перечисляются мошеннику»,— говорится в пояснительной записке.
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Борьба с мошенниками повлияет на сроки переводов
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