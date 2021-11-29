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Борьба с выбросами углерода приведет к подорожанию электроэнергии на 28%

Управляющий директор рейтинговой службы НРА Сергей Гришунин заметил, что рост цен на электроэнергию на 28% в течение 30 лет в сопоставимых ценах — это "неприятное допущение".В источнике

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Борьба с выбросами углерода приведет к подорожанию электроэнергии на 28%
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