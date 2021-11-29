РБКБорьба с выбросами углерода приведет к подорожанию электроэнергии на 28%Управляющий директор рейтинговой службы НРА Сергей Гришунин заметил, что рост цен на электроэнергию на 28% в течение 30 лет в сопоставимых ценах — это "неприятное допущение".В источникеПодробнее о событииАналитики предупредили о серьезном росте цен на электроэнергиюURA.Ru21:40В России повысились закупочные цены на искусственные елки из-за роста расходов на сырье и логистикуПРАЙМ21:15Аналитики повысили прогноз роста цен на электроэнергию из-за декарбонизацииForbes20:14«ВТБ капитал» подсчитал цену декарбонизации для РоссииНакануне.Ru18:08Борьба с выбросами углерода приведет к подорожанию электроэнергии на 28%РБК16:35Показать ещёПоделиться