Федеральное сетевое агентство Германии отвергло заявку оператора «Северного потока-2» AG на освобождение трубопровода от норм Газовой директивы Евросоюза. Причиной этому стало то, что его не полностью проложили к 23 мая 2019 года.

В Германии не освободили «Северный поток-2» от директивы Евросоюза

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