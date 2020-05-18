Общество
Актуальные НовостиВ Германии не освободили «Северный поток-2» от директивы Евросоюза
Федеральное сетевое агентство Германии отвергло заявку оператора «Северного потока-2» AG на освобождение трубопровода от норм Газовой директивы Евросоюза. Причиной этому стало то, что его не полностью проложили к 23 мая 2019 года.
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Проблемы «Северного потока-2», просьбы Роснефти и надежды Белоруссии: 11-17 мая
Центр энергетической экспертизы06:40
Землянский назвал пять союзников «Газпрома» в судах с ФРГ за 100% «Северного потока-2»
Экономика сегодня12:31
Автоматически обработано 7189 источников, обновлено в 16:12, Ашберн
Происшествия
В Костромской области нашли тело профессора из Москвы
Уголовное дело об убийстве завели в Костромской области после обнаружения в реке тела пропавшего профессора университета из Москвы с камнями в брюках, сообщила прокуратура региона.
РИА Новости 11:46
Здоровье
Минздрав опроверг популярный миф о коронавирусе
"В настоящее время нет достоверной статистики о восприимчивости к коронавирусу в зависимости от резус-фактора", – говорится в публикации.
Ruposters.ru 11:36
Происшествия
На проезжую дорогу улицы Неделина в Липецке упало дерево
Инцидент произошел 18 мая после сильного ветра днём.
Kursk.com 13:07
Общество
Правительство внесло правки в документ по доплатам медикам
Правительство России исключило фразу об «отработанном времени» из документа о выделении дополнительных средств медицинским работникам, которые работают с пациентами с коронавирусной инфекцией.
RT на русском 10:41
Политика
Живущий в Киеве российский юморист отказался говорить о Крыме
Украинский журналист и блогер Сергей Иванов спросил российского кавээнщика Сергея Писаренко о принадлежности Крыма.
РИА Новости вчера в 12:41
Общество
Воробьев назвал число вернувшихся на стройки и предприятия рабочих
Губернатор Московской области Андрей Воробьев в эфире телеканала «Россия 24» сообщил, сколько людей с 18 мая вернулись на рабочие места на строительных площадках и промышленных предприятиях.
РБК 14:36
Общество
Мишустин: рост заболеваемости коронавирусом в России остановлен
В России удалось остановить рост заболеваемости коронавирусом COVID-19, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин.
Газета.Ru 09:11
Игры
В Epic Games Store раздали игр на 2140 долларов
Cyber.sports.ru 07:10
Общество
Хабиб Нурмагомедов рассказал о состоянии отца
РИА Новости 16:09
Общество
Женщине-инвалиду в Москве аннулировали штраф за нарушение самоизоляции
«С обстоятельствами дела внимательно разобрались и штраф аннулировали, поскольку она не нарушала режим самоизоляции», — передает его слова «РИА Новости».
Известия 14:29
Общество
Крым расторг договор с крупнейшим производителем черноморских устриц
Аквафермеры Азово-Черноморского бассейна ранее записали видеообращение к президенту Владимиру Путину, предупредив о том, что выращивание мидий и устриц в Крыму может прекратиться из-за чрезмерных требований Росприроднадзора.
РБК 00:57
Музыка
Полина Гагарина станцевала с «Пухляшом» из клипа Little Big
Дмитрий Красилов, прозванный фанатами "Пухляшом", стал настоящей звездой после участия в клипе группы Little Big.
Дни24 05:38
Фигурное катание
Загитова похвасталась подарками на 18-летие
Спортсменка, которой исполнилось 18 лет, опубликовала снимки с цветами, воздушными шарами и ювелирными украшениями.
Lenta.ru 04:44
Кино
Во втором сезоне «Ведьмака» появится новый ведьмак
Создатели сериала «Ведьмак» (The Witcher) во втором сезоне введут нового героя — ведьмака по имени Хемрик, которого не было ни в книгах, ни в видеоиграх про Геральта.
Культуромания 09:30
Происшествия
Чиновники предложили уточнить, как наказывать за ущерб критической инфраструктуре
Минэкономразвития предложило уточнить формулировки статьи Уголовного кодекса, предполагающей ответственность за нанесение ущерба критической информационной инфраструктуре (КИИ), рассказали «Ведомостям» два человека, близкие к рабочей группе по нормативному регулированию при АНО «Цифровая экономика».
Ведомости 14:48
Экономика
Компания Баффета продала большую часть своей доли в Goldman Sachs
Инвестиционная компания Berkshire Hathaway в первом квартале года продала 84% своих акций в Goldman Sachs, одном из крупнейших инвестиционных банков мира, следует из отчетности компании, переданной комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC).
Forbes 16 мая в 05:45
Экономика
Росавиация предоставила финансовую помощь группе «Аэрофлот»
Финансовую помощь получат входящие в группу авиакомпании: "Аэрофлот", "Россия", "Аврора".
Вести.Ru 15:46
Финансы
Рубль укрепился к доллару и евро на фоне роста цен на нефть
Курс доллара расчетами "завтра" к 10:07 мск снизился на 68 коп. и составил 72,9 руб. Курс евро опустился на 72 коп. до 78,9 руб. Нефть дорожает в понедельник на фоне сокращения добычи и признаков постепенного восстановления спроса по мере смягчения ограничений, введенных для борьбы с коронавирусом.
Вести.Ru 03:25
Шоу-бизнес
Любовь Успенская заявила, что больше не любит сбежавшую в США дочь
Любовь Успенская мечтает, чтобы Татьяна Плаксина забыла про свою мать Примечательно, что сама Татьяна Плаксина в интервью ведущему программы "Пусть говорят" Дмитрию Борисову заявила, что звездная мать никогда не давала ей самостоятельно заниматься творчеством.
Вокруг ТВ вчера в 10:58
Общество
В Саратовской области вернули запрет на прогулки и занятие спортом
12 мая власти Саратовской области в рамках постепенного снятия ограничений, введенных из-за коронавируса, разрешили одиночные занятия физкультурой и спортом на улице с соблюдением дистанции в 5 м и прогулки не более двух человек вместе.
Известия 15:47
Здоровье
В Архангельской области произошла вспышка заражения коронавирусом
В Архангельской области произошла резкая вспышка заболевания коронавирусом. За сутки заразились 72 человека.
FlashNord 15:11
Общество
Правительство продлило больничные для россиян старше 65 лет
Правительство разрешило работающим россиянам старше 65 лет продлить больничные листы до 29 мая. Об этом сообщается на сайте кабмина.
Газета.Ru 13:00
Армия и оружие
Балтфлот получит четыре новых корабля с «Калибрами» и «Панцирями»
Балтфлот в ближайшее время получит серию малых ракетных кораблей проекта 22800 с крылатыми ракетами «Калибр», часть из них будут вооружена корабельными зенитными ракетно-пушечными комплексами «Панцирь-М», сообщает главком ВМФ России адмирал Николай Евменов.
ФАН вчера в 20:48
Общество
Bloomberg: более 108 млн человек в Китае попали под новый карантин
Из-за новой вспышки коронавирусной инфекции в китайской провинции под карантинные меры попали более 108 млн человек на северо-востоке Китая.
RT на русском 14:09
Армия и оружие
Раскрыты зарплаты российских военных в Сирии
По данным российского командования, офицеры получают в среднем от 200 до 300 тыс. рублей, сообщает издание "Аргументы и факты".
Деловое.ТВ 10:06
Экономика
В России может сократиться размер ежемесячной накопительной пенсии
Размер ежемесячной накопительной пенсии в России в 2021 году может сократиться из-за увеличения срока выплаты накоплений на шесть месяцев — до 22 лет.
RT на русском вчера в 23:21
Фигурное катание
Бестемьянова прокомментировала конфликт Тарасовой и Родниной
Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Наталья Бестемьянова высказалась о конфликте тренера Татьяны Тарасовой и трёхкратной олимпийской чемпионки в парном катании Ирины Родниной.
Аргументы недели вчера в 08:07
Шоу-бизнес
Сбежавшей из больницы Татьяне Васильевой грозит штраф
Сообщается, что теперь ей может грозить штраф в размере пяти тысяч рублей.
RuNews24.ru 07:20
Космос
Молодой горячий нептун мигрировал к своей звезде
Ученые выдвинули альтернативную версию происхождения необычных орбитальных характеристик K2-25b, заключающуюся в том, что его механизм миграции к звезде аналогичен тому, который происходит у горячих юпитеров.
N+1 16 мая в 12:54